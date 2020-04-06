 Число зараженных коронавирусом в РФ за сутки выросло почти на 1000 человек - до 6 343, - оперштаб

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 954 в 49 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.
При этом сообщается, что 591 новый случай отмечен в Москве, 82 случая в Подмосковье, 35 - в Петербурге, 31 - в Республике Коми.
"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции в 80 регионах", - говорится в сообщении.
Новая экономическая реальность наступила из-за коронавируса, но Россия к ней готова - такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов.
"50 тыс. тестов - число проведенных в России тестов на коронавирус за прошедшие сутки (02.04.2020)", - говорится в документе. Прирост за сутки составил 1,6 тыс. исследований. Всего в стране на сегодняшний день провели 575,1 тыс. исследований.
Ещё 16 штук строит кацапский Минобороны. Русня ждёт много-много заражённых.
"С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает проводить тестирование на вирус COVID-19 на дому. Услуга платная и распространяется пока только на жителей Москвы и Подмосковья. Стоимость не называется.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, при заказе такого теста специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привезет домой заказчику набор исследования, объяснит, как следует брать мазок, и заберет полученные анализы. В течение одного-двух дней заказчику теста придут по электронной почте результаты. Стоимость услуги в ведомстве не уточнили.
Ранее тестировать граждан на коронавирус на частной основе начали компании «Гемотест» и «Хеликс». Они принимают только клиентов без симптомов ОРВИ. Во всех остальных случаях нужно обращаться на горячую линию Роспотребнадзора. Тестирование на коронавирус в частной лаборатории стоит от 600 руб. до 1,5 тыс. руб."
На строительной площадке под Москвой, где возводится больница для коронавирусных, вспыхнул пожал. Один из строителей погиб...
Кощей снова обидел саудитов и сорвал переговоры ОПЕК+
С одной стороны чтоб они все передохли - это замечательно, но не попрёт ли эта зараза к нам через границу?