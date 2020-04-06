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 Число зараженных коронавирусом в РФ за сутки выросло почти на 1000 человек - до 6 343, - оперштаб

За сутки число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России выросло на 954 - до 6343.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 954 в 49 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.

При этом сообщается, что 591 новый случай отмечен в Москве, 82 случая в Подмосковье, 35 - в Петербурге, 31 - в Республике Коми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции в 80 регионах", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3186988
 
   
 Топ комментарии
 
Астрологи объявили месяц медведя в России. Жители должны сидеть в берлоге и сосать лапу. Нарушивших предписание ожидают охотники из Росгвардии с электрошокерами.
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«Тучные времена прошли»: Минфин объявил «новую реальность»
Новая экономическая реальность наступила из-за коронавируса, но Россия к ней готова - такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов.
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тут ничего особенного нет.. я это от всех кацапов слышу .. просто они зомбированы ..
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Мухаммед ібн Салман Аль Сауд за три дні поставив раком якого-то великого фуйла.
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Говорят путлерок в числе заражённых. Может сдохнет.
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не надейся .. дерьмо до говна не липнет ..
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тяжело даже представить, что там тогда в реале.
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Астрологи объявили месяц медведя в России. Жители должны сидеть в берлоге и сосать лапу. Нарушивших предписание ожидают охотники из Росгвардии с электрошокерами.
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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Около 50 тыс. тестов на коронавирус провели в России за сутки. Об этом говорится в отчете о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом Коммуникационного центра правительства РФ.
"50 тыс. тестов - число проведенных в России тестов на коронавирус за прошедшие сутки (02.04.2020)", - говорится в документе. Прирост за сутки составил 1,6 тыс. исследований. Всего в стране на сегодняшний день провели 575,1 тыс. исследований.
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проверить в одной Москве 1000 Шариковых ...ПРОБЛЕМА... Шутник Петросян...
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Строительство спец. больницы в Подмасковье.
Ещё 16 штук строит кацапский Минобороны. Русня ждёт много-много заражённых.
Кількість заражених коронавірусом у РФ за добу зросла майже на 1000 осіб - до 6 343, - оперштаб - Цензор.НЕТ 2198
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Та фотка на 21 марта. А эта на 4 апреля. Торопятся уроды!
Кількість заражених коронавірусом у РФ за добу зросла майже на 1000 осіб - до 6 343, - оперштаб - Цензор.НЕТ 5136
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Боятся твари!
"С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает проводить тестирование на вирус COVID-19 на дому. Услуга платная и распространяется пока только на жителей Москвы и Подмосковья. Стоимость не называется.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, при заказе такого теста специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привезет домой заказчику набор исследования, объяснит, как следует брать мазок, и заберет полученные анализы. В течение одного-двух дней заказчику теста придут по электронной почте результаты. Стоимость услуги в ведомстве не уточнили.
Ранее тестировать граждан на коронавирус на частной основе начали компании «Гемотест» и «Хеликс». Они принимают только клиентов без симптомов ОРВИ. Во всех остальных случаях нужно обращаться на горячую линию Роспотребнадзора. Тестирование на коронавирус в частной лаборатории стоит от 600 руб. до 1,5 тыс. руб."
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Никогда такого не было...
На строительной площадке под Москвой, где возводится больница для коронавирусных, вспыхнул пожал. Один из строителей погиб...
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Пандемия нищеты покруче коронвируса,РАБссия на грани взрыва радиоактивного Пепла...,в Москве уже громят продуктовые прилавки...
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мацквачи и раньше негласно там во всех регионах изгоями считались, а на сегодня уже регионы гласно обьявили о обязательной изоляции мацквачей, которые в них прибывают )
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учитывая, что там 140 млн. зомби, то заражать там просто не кого ..
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Шо у лаптей творится можно только представить. Если по случайной выборке каждый второй-третий из тех шо на виду и на слуху того...
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На 100 надо умножать смело ,если не больше Кількість заражених коронавірусом у РФ за добу зросла майже на 1000 осіб - до 6 343, - оперштаб - Цензор.НЕТ 3278а сколько там за это время сдохнет от всякого денатурата то только Богу ведомо ...
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Вот, блин, не знаю - радоваться мне массовой вспышке в Расии или нет?
С одной стороны чтоб они все передохли - это замечательно, но не попрёт ли эта зараза к нам через границу?
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Никакой особой вспышки, обычный график нарастания.
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Sami pik budet za 2 -3 nedeli raske.Budet xuze statistika cem Italiji
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