 За сутки скорая забрала 79 людей с подозрением на коронавирус, - главный санврач Ляшко

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Ляшко отметил, что за сутки в скорую в общем обратились 89 человек, у которых диагностировали подозрение на коронавирус.

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"За минувшие сутки количество выездов экстренной медицинской помощи составило 13 тыс. 744. Из них с подозрением на коронавирус были 89. Из них - 79 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения. Параллельно работают мобильные бригады для забора образцов на тестирование. За минувшие сутки эти мобильные бригады забрали 676 образцов биологического материала, которые доставлены в вирусологическую лабораторию", -рассказал Ляшко.