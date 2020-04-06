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 В Минздраве объяснили, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача

В Министерстве здравоохранения заявили, что лицам, у которых нет подписанной декларации с семейным врачом, в случае наличия симптомов коронавируса необходимо звонить на 103.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Если у вас есть определенные симптомы, которые свидетельствуют о возможности и наличии развития коронавирусной болезни, вы должны позвонить своему семейному врачу. Только врач может поставить диагноз и только врач может принять дальнейшее решение, что делать больному и каковы его дальнейшие действия", - сказал он.

По словам Ляшко, в большинстве случаев врач сам позвонит мобильной бригаде и направит ее для забора образцов, чтобы в дальнейшем продиагностировать и установить коронавирусную болезнь.

"В случае, если у человека отсутствует декларация, подписанная с семейным врачом, есть симптомы, свидетельствующие о возможном инфицировании коронавирусной болезнью, человек должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - пояснил Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186985
 
 
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...человек должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - пояснил Ляшко.

Ритуальную службу, что ли? В Минздраве объяснили, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача - Цензор.НЕТ 5163
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...человек должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - пояснил Ляшко.

Ритуальную службу, что ли? В Минздраве объяснили, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача - Цензор.НЕТ 5163
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Какой семейный врач? Они даже при кашле не могут поставить верный диагноз и назначить адекватное лечение. Бред.
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В ритуалку лучше. А то в больнице выше шанс шо заразят, чем вылечат
Как попы говорят - "маловерили" и "проверкаверы"(а самы - первыми бегут на тест, если чихнут)
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" продиагностировать и установить коронавирусную болезнь"

але далі якщо температура буде менше 38, то ніяк не почешуться в плані допомоги
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У меня зять в скорой работает... Неготовность к развитию ситуации, по его словам, - 95%...
Я никогда от него матов не слышал, а оказалось - он неплохо владеет...
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Очень много, так называемых, семейных врачей свалили в отпуска. А наш так "добраться не может" по телефону советует купите тест на грипп, или звоните в скорую, а скорая без осмотра семейного не едет. Вот такой вот замкнутый круг. Кроме своего случая, лчно знаю две семьи у которых семейные врачи в отпуске и в сети многие на это жалуются. Выхода из ситуации нет, скорая МОЖЕТ приедет, когда человек уже будет практически присмерти...
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