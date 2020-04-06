 В Минздраве объяснили, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Если у вас есть определенные симптомы, которые свидетельствуют о возможности и наличии развития коронавирусной болезни, вы должны позвонить своему семейному врачу. Только врач может поставить диагноз и только врач может принять дальнейшее решение, что делать больному и каковы его дальнейшие действия", - сказал он.

По словам Ляшко, в большинстве случаев врач сам позвонит мобильной бригаде и направит ее для забора образцов, чтобы в дальнейшем продиагностировать и установить коронавирусную болезнь.

"В случае, если у человека отсутствует декларация, подписанная с семейным врачом, есть симптомы, свидетельствующие о возможном инфицировании коронавирусной болезнью, человек должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - пояснил Ляшко.

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