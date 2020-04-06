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 Политика Украины
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 Зеленский на встрече по "пленкам Лероса" сказал, что кто виноват в этой ситуации - того пусть и сажают, - "слуга народа" Корниенко

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, о чем говорили президент Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак на встрече с депутатами касательно обнародованных депутатом Гео Леросом видеозаписей.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на встрече с депутатами Зеленский подчеркнул, что он и вся его команда "ничем таким не занимаются", соответственно, оправдываться в этой ситуации было бы несправедливо.

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"Очевидно, что никаких неприкосновенных нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации - того пусть и сажают, если есть за что", - приводит слова президента Корниенко.

В свою очередь, Андрей Ермак в очередной раз заявил, что он не имеет отношения к фактам, озвученных на видео.

"Раскрыл некоторые подробности личной истории - не считаю, что это необходимо публично раскрывать", - отметил Корниенко.

Нардеп также утверждает, что, по словам Ермака, правоохранителям никаких отдельных указаний в связи с обнародованными записами не давалось, и что шесть сотрудников Службы безопасности во время вручения повестки Гео Леросу - "это эксцесс исполнителя".

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"По версии Лероса, ему дали эти записи добрые люди. Но дальше у него был выбор: непублично отнести их правоохранителям или сделать это публично. Не все посты господина Лероса мне нравятся как человеку и его однопартийцу, там есть уже и личностные нападки на Андрея Ермака", - резюмировал Корниенко.

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/n3186984
 
 
 Топ комментарии
 
Ермак не відсторонений ...
цє чіткий сигнал КОГО треба карати ...
все іншє - бла бла бла
нема вжє довіри до Зеленського ...
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Ложь и лицемерие , вот и это все что есть в Моника Зеленски.
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От сцикло криворізьке... Зебіли, ви заслуговуте на це непорозуміння на 100%! Терпіли.
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ухаха так кто там виноват или кретин карнтин включил мороз
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Ну Зєлєнскій же сказав, що Єрмак - його друг і що він йому вірить. Отже, посадять. Лєроса. 😏
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Доверия к власти нет, все кто у власти - жулики и взяточники.
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Не понял, а премии в размере 10% не будет?
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будет . Ермаку младшему . он теперь типа пострадавший
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Агаа..., так система работает, только наоборот.
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Ложь и лицемерие , вот и это все что есть в Моника Зеленски.
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- Вовочка, кто разбил окно?
- Я, но виноват Изя.
- Как так?
- Ну я запустил камнем в его наглую рожу, а он пригнулся.
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Абсолютно верное заявление.
Кстати, остальных это тоже касается.
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Ермака на нары??? Да ладно. Клована шутит.
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Ермак не відсторонений ...
цє чіткий сигнал КОГО треба карати ...
все іншє - бла бла бла
нема вжє довіри до Зеленського ...
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А когда было ? Когда он назвал Украину проституткой или когда нагло показал своё истинное лицо говоря « я вам ничего не должен « ? А может было когда наших детей убивали на Донбасе, а это что с Москве говорило , что русские войска передвигают границу ?
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...Тебя посодют, а ты не воруй...
(х\ф берегись автомобиля)
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От сцикло криворізьке... Зебіли, ви заслуговуте на це непорозуміння на 100%! Терпіли.
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Фигляр обкакался и теперь, находясь в депрессивном состоянии ни на что не годен совершенно. Даже на имитацию игры х..м на рояле.
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"ермак мне друг, а того пусть и сажают"
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Виноват в ситуации?..
Владимир Александрович, вот зачем довели страну до такой ситуации?
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теж питання варто задати ще п'ятьом попередникам
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Он вам ничего не должен. Помните истинное лицо его .
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"Кто виноват, того пусть и сажают", но только не нас, мы не виноваты априори.
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Крьішует Зеля свое вороватое кодло.
А как красиво все начиналось)
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Когда красиво начиналось , когда оно обзывало Украину проституткой или когда оно показало своё истинное лицо говоря « я вам ничего не должен « ?
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ой-вей, усі тобі повірили, що покарають саме винного..
д'єрмак твій друзяка, ти про це відкрито сказав своїх фракції. А Лероса назвав аферистом. Тому своїми діями ти винного вже призначив.
Нічого, ссанич, життя воно таке, бентежне: прийде час, коли ти та твої посіпаки за усе відповідатимуть.
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Хрєн його знає ,хто винуватий що Єрмаки продавали держпосади...Десь так,кретини,да?
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Меня тошнит , уберите это чмо , пожалуйста
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Он ты виноват что хочется мне кушать...
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У мене свинарчуків не буде. (Моніка Зеленскі)
Зеленський на зустрічі щодо "плівок Лероса" сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8176
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Правду сказав. У дурака Зеленського будуть не свінарчуки, в нього будуть ермаки...

Зеленський на зустрічі щодо "плівок Лероса" сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 371
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Знову з'їзджає шмаркля, відповідальність за прийняття рішення по єрмаку на інших перекладає. А відсторонити на час розслідування? Не хоче. Значить підтримує торгівлю посадами. Принаймні, нічого не має проти.
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Нет , его надо ложит и желательно 2 метра ниже нуля
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Я не я и Ермак не моя....дайош каждому украинцу по другу-свинарчуку !!!
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Зеленський, пора вже садити корупціонера Єрмака за грати, а не соплі жувати.
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Зеленый лохторат ожидал чего то другого?!
Зеленський на зустрічі щодо "плівок Лероса" сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2516
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Прям Зеклоун "белый и пушистый, противно смотреть на его морду.
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Нічого, Володимир Олександрович обіцяв, що всі винні будуть покарані Вєрім!
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"пусть силовики расследуют: кто виноват..."
Силовики сами у нас ничего не расследуют. В данном случае чётко видно, что лично Зеленский был лично в курсе и это его прямая вина.
П.С.
Почему каждый, кто дорвался до корыта, свято верит, шо он самый хитрый?
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МУДРАЯ МЫСЛЬ:
У каждого Порошенко есть свой Свинарчук....
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Он сам себе подписал приговор политический приговор - после карантина будет давать пресскоференции для ICTV в аэропортах в дьюти-фрай зонах, как все еще инфицированный и нерукопожатный! Шнобелевская премия в политике и рекорд в книге Гиннеса - как просрать 73% поддержки!
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Тупо уволить Ермака нельзя? А потом пусть разбираются.
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Понятно что Эрмак там не в чём не виноват, просто его подставили.
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А что делать с теми которых Эрмак набрал на работу, там же воры и русские агенты.
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Кожен з нас може записати 100 гб "прихованного" відео зі своїм другом або братом, зробити монтаж і подати його як доказ корупціїї у владі. Насправді, це боротьба не з корупціонерами, а з викривачами корупцїї. Бо тепер обиватель подумає: "Оце я повідомлю про випадок корупції, а вони мені чотири кримінальні справи..."
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