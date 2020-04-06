 Украинские производители готовы выпускать в сутки по 1 тыс. ПЦР-тестов, что сможет полностью покрыть наши потребности, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
"Мы ожидаем получить от украинского производителя 22 тыс. ПЦР-систем, которые позволят провести около 2 млн исследований. Тесты должны быть на следующей неделе. Украинский производитель готов производить около 1 тыс. ПЦР-тестов в сутки, что сможет покрыть всю потребность в тестировании в Украине", - сказал он.
По словам замминистра, в настоящее время в Украине есть около 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики.
Он отметил, что в Украине проводится ненамного меньше тестов, чем в других странах Европы, с учетом развития эпидемии.
"Мы должны понимать, что Европа на 15-20 дней впереди в развитии эпидемии. Мы отслеживаем динамику и развитие сценариев, которые были в Испании, Италии и Франции. Если посмотреть количество тестирований, то в Украине ненамного меньше тестирований проводится, чем в других странах. Поэтому вопрос тестирования - не проблема. Украина готова тестировать", - сказал он.
Ляшко также подчеркнул, что Минздрав создаст отдельную горячую линию для пациентов, которых отказались тестировать на коронавирус.
"На выходных мы собирались с министром здравоохранения и прорабатывали стратегию увеличения количества тестирований и способность обеспечить тестированием все возможные случаи. Сегодня-завтра будет обнародован алгоритм, согласно которому каждый может сообщить о случае отказа тестирования медработником - это будет отдельная горячая линия в Минздраве. Каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке, поскольку отказа от тестирования в период эпидемии не должно быть вообще", - подчеркнул замминистра.
У нас таким бизнесом не интересуются. Гораздо проще где-то купить потом перепродать с откатом. Мгновенная прибыль без всяких заморочек с производством.
а ти все тільки мелеш муйню
Зе-бездари и морадеры...
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"50 тыс. тестов - число проведенных в России тестов на коронавирус за прошедшие сутки (02.04.2020)", - говорится в документе. Прирост за сутки составил 1,6 тыс. исследований. Всего в стране на сегодняшний день провели 575,1 тыс. исследований.
Как только карантин закончится, так сразу и начнут.
26.02.20 Україна готова протистояти коронавірусу, - Скалецька https://censor.net.ua/ua/news/3177950/***************************************************
23.03.20 Плануємо дозволяти в'їзд на територію України тільки після проходження тесту на коронавірус - глава МЗС Кулеба
https://censor.net.ua/ua/news/3183712/******************************************************************************************************
Что значит готовы? Выпускают или не выпускают - возможно только 2 варианта. Судя по всему - очередная брехня, так как иначе он должен был говорить: за три дня уже выпущено... тестов. Ну и непонятно.. если уже есть 250 тыс тестов. то как кардинально смогут изменить расклад еще 22 тысячи?
Почему "готов производить" а не "производит"?