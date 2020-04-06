EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  1053  22
Материалы по теме:
Все про:карантин (2360) Ляшко Виктор (196) тест (73) COVID-19 (3138) коронавирус (1825)

 Украинские производители готовы выпускать в сутки по 1 тыс. ПЦР-тестов, что сможет полностью покрыть наши потребности, - главный санврач Ляшко

Украинские производители готовы в сутки выпускать около 1 тыс. ПЦР-тестов, что позволит полностью покрыть потребность в ПЦР-тестах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Мы ожидаем получить от украинского производителя 22 тыс. ПЦР-систем, которые позволят провести около 2 млн исследований. Тесты должны быть на следующей неделе. Украинский производитель готов производить около 1 тыс. ПЦР-тестов в сутки, что сможет покрыть всю потребность в тестировании в Украине", - сказал он.

По словам замминистра, в настоящее время в Украине есть около 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики.

Он отметил, что в Украине проводится ненамного меньше тестов, чем в других странах Европы, с учетом развития эпидемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко

"Мы должны понимать, что Европа на 15-20 дней впереди в развитии эпидемии. Мы отслеживаем динамику и развитие сценариев, которые были в Испании, Италии и Франции. Если посмотреть количество тестирований, то в Украине ненамного меньше тестирований проводится, чем в других странах. Поэтому вопрос тестирования - не проблема. Украина готова тестировать", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что Минздрав создаст отдельную горячую линию для пациентов, которых отказались тестировать на коронавирус.

"На выходных мы собирались с министром здравоохранения и прорабатывали стратегию увеличения количества тестирований и способность обеспечить тестированием все возможные случаи. Сегодня-завтра будет обнародован алгоритм, согласно которому каждый может сообщить о случае отказа тестирования медработником - это будет отдельная горячая линия в Минздраве. Каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке, поскольку отказа от тестирования в период эпидемии не должно быть вообще", - подчеркнул замминистра.

Источник: https://censor.net.ua/n3186983
 
 
 Топ комментарии
 
когда будут выпускать, тогда и напишешь...
Зе-бездари и морадеры...
 показать весь комментарий
 
производители готовы выпускать...
Как только карантин закончится, так сразу и начнут.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Производство єто сложно и не очень выгодно.
У нас таким бизнесом не интересуются. Гораздо проще где-то купить потом перепродать с откатом. Мгновенная прибыль без всяких заморочек с производством.
 показать весь комментарий
 
 
мудило, вони мали його вже пів-місяці як випускати
а ти все тільки мелеш муйню
 показать весь комментарий
 
когда будут выпускать, тогда и напишешь...
Зе-бездари и морадеры...
 показать весь комментарий
 
 
не секрет, что на сегодня по колличеству тестов в сутки, Украина сравнивается не со странами европы, а со странами африки и со своими около 6000 тестов за всё время находится между нигерией и марокко.
 показать весь комментарий
 
 
Для сравнения небратья делают 30-50 тыс. тестов в сутки.
 показать весь комментарий
 
местечковые мечтают тут до 15000 в сутки довести, но пока по наличию реактивов до 4000 дотягивают. так шо 30-50 тыс в сутки, это мышебратья точно загнули. может правда и делают, если тесты на беременность задействовали ))
 показать весь комментарий
 
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Около 50 тыс. тестов на коронавирус провели в России за сутки. Об этом говорится в отчете о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом Коммуникационного центра правительства РФ.
НА ЭТУ ТЕМУ
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
"50 тыс. тестов - число проведенных в России тестов на коронавирус за прошедшие сутки (02.04.2020)", - говорится в документе. Прирост за сутки составил 1,6 тыс. исследований. Всего в стране на сегодняшний день провели 575,1 тыс. исследований.
 показать весь комментарий
 
))))))) ну это понятно. "гаварит мацква! слушают все....."
 показать весь комментарий
 
Не ну мы поняли, что вы по попиз...ть, а не сделать. А когда что-то будет? Ну кроме преступной продажи десятков миллионов масок из Госрезерва перед началом эпидемии.
 показать весь комментарий
 
 
производители готовы выпускать...
Как только карантин закончится, так сразу и начнут.
 показать весь комментарий
 
 
Шо ти молишся! Скільки можна ? Знаємо вашу готовністью- її лише на санжари вистачило
26.02.20 Україна готова протистояти коронавірусу, - Скалецька https://censor.net.ua/ua/news/3177950/***************************************************
 показать весь комментарий
 
Ви пік епідемії передбачаєте лише через неділю. Час є. Не поспішайте ( сарказм) Цікаво, хтось з службістів вже хоч зацікавився відвертим саботажем? Хоча, як узеленські на своїх же будуть наїзджати? Монобільшість влади
 показать весь комментарий
 
 
А марлевых масок с резинкой от трусов сколько способны выпускать?
 показать весь комментарий
 
До вашего гребаного минздрава не дозвонишся,некогда им выручку подсчитывают.
 показать весь комментарий
 
Досі плануте ?

23.03.20 Плануємо дозволяти в'їзд на територію України тільки після проходження тесту на коронавірус - глава МЗС Кулеба
https://censor.net.ua/ua/news/3183712/******************************************************************************************************
 показать весь комментарий
 
 
готовы выпускать в сутки по 1 тыс....

Что значит готовы? Выпускают или не выпускают - возможно только 2 варианта. Судя по всему - очередная брехня, так как иначе он должен был говорить: за три дня уже выпущено... тестов. Ну и непонятно.. если уже есть 250 тыс тестов. то как кардинально смогут изменить расклад еще 22 тысячи?
 показать весь комментарий
 
НЕ нравятся мне его слова!
Почему "готов производить" а не "производит"?
 показать весь комментарий
 
Перевожу - "дайте денег!" Как только "украинскому производителю" дадут денег, так сразу они и начнут "производить". Кстати, из российских реактивов - привет "торгивля на крови".
 показать весь комментарий
 
производить будут из российских реактивов. Это уже "торгивля на крови" или еще нет?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх