 Первый летальный случай от COVID-19 зафиксирован на Донетчине, умер 84-летний мужчина, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
""В Донецкой области - первый летальный случай от коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно", - говорится в сообщении.
По словам Кириленко, сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц.
Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Донецкой области подтверждено 9 случаев COVID-19.
От старости у нас уже не умирают, только от коронавируса.
Всего 24 годка на пенсии был.
То ли дело, когда до 60 лет не каждый мужчина доживает.
Вот это вот настоящая помошь пенсионному фонду.