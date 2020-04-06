 Первый летальный случай от COVID-19 зафиксирован на Донетчине, умер 84-летний мужчина, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

""В Донецкой области - первый летальный случай от коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Донецкой области подтверждено 9 случаев COVID-19.

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