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 В ВСУ зафиксированы 3 случая COVID-19, 99 военнослужащих на изоляции, - Командование медицинских сил

По состоянию на 07:00 6 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 07:00 6 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 99 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 28 человек.

Отмечается, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. 

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В ВСУ зафиксированы 3 случая COVID-19, 99 военнослужащих на изоляции, - Командование медицинских сил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186980
 
 
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Не понимаю.......они же все еще с майдана там в масках и балаклавах!? В ВСУ зафиксированы 3 случая COVID-19, 99 военнослужащих на изоляции, - Командование медицинских сил - Цензор.НЕТ 5409
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Одужання, нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі
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