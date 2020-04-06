 Во Франции число умерших от коронавируса превысило 8 тысяч

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV, об этом сообщило министерство здравоохранения Франции.

Отмечается, что из 8078 умерших - 5889 в больницах и 2189 - в учреждениях для престарелых.

Количество смертей по сравнению с предыдущими сутками выросло на 748. В то же время в больницах за последние сутки умерли 357 пациентов, заметно меньше, чем в субботу - 441. Остальные в воскресной статистике смертности - умершие из домов престарелых. Данные по ним до сих пор являются неполными, поскольку еще не все учреждения передали информацию французскому Минздраву.

Всего с начала эпидемии госпитализирован 28 891 пациент с болезнью COVID-19, это на 748 человек больше, чем на предыдущие сутки "с учетом увеличения числа выздоровлений".

Начиная с субботы, в реанимацию попали 140 пациентов (176 в период с пятницы по субботу). В целом в реанимации находятся 6978 пациентов. За последние 24 часа из реанимации вышли 250 человек.

Всего с начала эпидемии из больниц выписали 16 183 человека.

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