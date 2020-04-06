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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5093) Слуга народа (788) Корниенко (168)

 Зеленский не замыкается на мнении одного человека, - "слуга народа" Корниенко рассказал, к кому прислушивается президент

Президент Владимир Зеленский никогда не прислушивался только к одному уже экс-главе Офиса президента Андрею Богдану.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

Корниенко отметил, что в профильных вопросах он всегда слушает людей, специализирующихся в этих сферах, если речь идет о силовом блоке - это силовики.

"Если речь идет о коронавирусе - то, если вы обратили внимание, на аппаратных совещаниях редко бывают Андрей Ермак или Сергей Шефир. Там в основном участвует Кирилл Тимошенко как секретарь координационного совета по противодействию COVID-19", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пока такого нет", - Корниенко о расколе в "Слуге народа"

В частности, когда речь идет о выборах, разговаривает Зеленский с самим Корниенко.

"Владимир Александрович не замыкается на мнении одного человека", - резюмировал Корниенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3186975
 
 
 Топ комментарии
 
Оно и видно. Мечется как шавка между разными мнениями и людьми.....Своего мнения нет и судя по всему и не было никогда.
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это привычка у него осталась еще с корпоративов , где он развлекал публику...
Та же как... - кто больше лаве кинет тот тебя и танцует....

Владимир Александрович не перестроился еще....
Нужно дать ему еще 300 дней...
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Она хорошо работает головой
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Оно и видно. Мечется как шавка между разными мнениями и людьми.....Своего мнения нет и судя по всему и не было никогда.
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это привычка у него осталась еще с корпоративов , где он развлекал публику...
Та же как... - кто больше лаве кинет тот тебя и танцует....

Владимир Александрович не перестроился еще....
Нужно дать ему еще 300 дней...
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Не надо оскорблять проституток.
Они выполняют очень важную работу,
в отличии от ЗЕ.
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1460 дней надо дать чтобы не было вопросов.
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так посмотри на всю историю украині на 6 гетманов украині за последние 20 лет и даже не 10 а сто разных мнений .. то мы в таёжном союзе то мы в ес то мы безблоковое государство то мы в нато томы продаём землю то не продаём то мы промшленная держава то мы аграная страна то мы мирная то мы лучшая армия в мире то донбасскормилец бюджета то нахлебник то мы едина страна то у нас 6 млн изменников на оккупированных территориях...
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какие одухотворённые лица у всех "слуг"...
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ему бы хорошо уже и своё мнение иметь. а другие учитывать, но не замыкаться на них.
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все равно выходит г-но. он слушается своих кураторов из парашки
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какая на х.. парашка прохо бот???? что курим или пъём или колем ??
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Да. Он слушает всех. И шефира, и ермака, и жену.
Почую кожного - 2
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А потом приходит Аваков и насильственным способом меняет Зеленскому политическую ориентацию.
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У ЗЕторчка только один надёжный субъект от которого он не замыкается и прислушивается. А зовут его Кокс Колумбийский
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Цікаво за які "заслуги"??? 24-летнюю Валерию Шкаброву назначили членом наблюдательного совета «Укрзализныци» с зарплатой в 160 тыс. грн, - соответствующий приказ подписал министр инфраструктуры Владислав Криклий
Зеленський не замикається на думці однієї людини, - "слуга народу" Корнієнко розповів, до кого прислухається президент - Цензор.НЕТ 1187
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с... с головой криклия...опять личные шоферы, паликмахтеры, выгуливатели собак, садовники и элитные содержанки, но как тот говорил: а ты не путай свою личную шерсть с государственной...
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"назначили членом"
Мабуть теж вміє грати посадою на роялі.
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- Валерия, что вы заканчивали?
- Трускавецкий " Рик сос "...
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У мене питань до зе шобли немає.Тільки до деякої частни 73% .Ніби деякі були адекватні.
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А сколько тебе лет что ты задаёшь такие вопросы? Зеленський не замикається на думці однієї людини, - "слуга народу" Корнієнко розповів, до кого прислухається президент - Цензор.НЕТ 5736
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Конечно.С братом Ермака-все согласовывает. Зеленський не замикається на думці однієї людини, - "слуга народу" Корнієнко розповів, до кого прислухається президент - Цензор.НЕТ 6171
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Поговаривали Коломойский над ним, а оказалось с Петрухой на ты. Внешнее влияние на Вову, на Петю, никакого секрета нет. Зе + 8 процентов= Украина. Радуйтесь порохо............
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флюнхт трундарст прубатурбансикх гумбпт тулд
в цьому висері навіть більше змісту, ніж в твоєму
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хорошо бы, чтобы спеди всех советчиков хоть пара была бы умными. Про честных даже не мечтаю.
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- Валерия,что вы заканчивали?
- Трускавецкий "Rixos"
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а яка різниця, скільки людей вислухає дурень?
він однаково прийме дурацьке рішення
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Каждый раз вылезает сраколиз и нахваливает зеленого клоуна. Вся партия, сплошьное гавно
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В отставку пора уже.За год показал полную несостоятельность.
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