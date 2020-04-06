 Зеленский не замыкается на мнении одного человека, - "слуга народа" Корниенко рассказал, к кому прислушивается президент

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.
Корниенко отметил, что в профильных вопросах он всегда слушает людей, специализирующихся в этих сферах, если речь идет о силовом блоке - это силовики.
"Если речь идет о коронавирусе - то, если вы обратили внимание, на аппаратных совещаниях редко бывают Андрей Ермак или Сергей Шефир. Там в основном участвует Кирилл Тимошенко как секретарь координационного совета по противодействию COVID-19", - рассказал он.
В частности, когда речь идет о выборах, разговаривает Зеленский с самим Корниенко.
"Владимир Александрович не замыкается на мнении одного человека", - резюмировал Корниенко.
Та же как... - кто больше лаве кинет тот тебя и танцует....
Владимир Александрович не перестроился еще....
Нужно дать ему еще 300 дней...
Они выполняют очень важную работу,
в отличии от ЗЕ.
Почую кожного - 2
Мабуть теж вміє грати посадою на роялі.
"мудрий наріт"
- Трускавецкий " Рик сос "...
в цьому висері навіть більше змісту, ніж в твоєму
- Трускавецкий "Rixos"
він однаково прийме дурацьке рішення