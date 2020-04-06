 "Пока такого нет", - Корниенко о расколе в "Слуге народа"

Об этом рассказал Корниенко в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Корниенко отметил, что внутри фракции есть дискуссии по важным законам, в которых у разных депутатов есть разное мнение.

"Раскол и развал - это же какие-то законченные действия, юридически зафиксированные: кто выходит, кого-то исключают, целые группы выходят и т.д. Пока такого нету", - отметил он.

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На вопрос о том, что ситуативный союз с "Евросолидарностью" и "Голосом" может перерасти в нечто большее и продолжаться вплоть до формализации в какую-то коалицию, он ответил "Не думаю, потому что все же у нас с ними разные позиции".

"У нашего избирателя другие требования, если говорить про ЕС. Если говорить про "Голос", то они и сами не сильно этого хотят. Потому что в той оппозиционной нише, в которой они сейчас находятся, мне кажется, им комфортно", - добавил он.

На вопрос о том, видет ли он какие-то предпосылки к досрочным выборам в обозримой перспективе, он ответил: "Нет, никаких предпосылок пока нет".