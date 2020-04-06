 "Пока такого нет", - Корниенко о расколе в "Слуге народа"

Об этом рассказал Корниенко в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Корниенко отметил, что внутри фракции есть дискуссии по важным законам, в которых у разных депутатов есть разное мнение.
"Раскол и развал - это же какие-то законченные действия, юридически зафиксированные: кто выходит, кого-то исключают, целые группы выходят и т.д. Пока такого нету", - отметил он.
На вопрос о том, что ситуативный союз с "Евросолидарностью" и "Голосом" может перерасти в нечто большее и продолжаться вплоть до формализации в какую-то коалицию, он ответил "Не думаю, потому что все же у нас с ними разные позиции".
"У нашего избирателя другие требования, если говорить про ЕС. Если говорить про "Голос", то они и сами не сильно этого хотят. Потому что в той оппозиционной нише, в которой они сейчас находятся, мне кажется, им комфортно", - добавил он.
На вопрос о том, видет ли он какие-то предпосылки к досрочным выборам в обозримой перспективе, он ответил: "Нет, никаких предпосылок пока нет".
Поясніть мені, як так сталося, що всього рік тому, при "Баризі", в цьому самому місці, гречка коштувала 12 грн, а зараз - ось таке:
Ви ж казали, що "хуже нє будєт"!
Ви ж мені казали, що прийдуть молоді і чесні професіонали!
Ви ж мені казали, що "кінець епохи бідності та жадібності")))
(с)
https://www.youtube.com/watch?v=MFZoB62XCmU
В правительстве Украины, в основном, люди с русскими фамилиями.
Предупреждение Либермана было сделано давно (как минимум год-полтора назад). Он сказал всё по делу, потому что знал: что грядёт в Зап.Европе. К Украине это не относится.
я сам украинец, но мне кажется дурнее нашего мудрого нарида хрен где найдешь...
смеяться с дурней уже сил нет....
Нельзя пережить если столько предателей во власти.
Ми (точніше - я) вважав за середньостатистичну думку людей, які спілкуються на цьому форумі.
Та коли я заглянув на інші форуми - жах - ми живемо серед бидла - "мудрий український нарід".
І наші, місцеві форумні зебіли, яких ми вважаємо просто тупими - це просто янголи, здатні хоч трохи думати.
Отже те бидло, шо зараз при владі - зеркальне відображення "мудрого українського наріту"...