 Священник, у которого первым на Тернопольщине подтвердили коронавирус, скончался

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус. Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерли 3 человека: 68-летний житель Монастырысского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

Об этом также сообщил замглавы МВД Антон Геращенко на странице в сети Facebook.

"Сегодня утром умер священник Олег Винницкий, который был первым зафиксированным больным COVID-19 на Тернопольщине. Ему было только 56 лет. Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В общем до установления диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми", - говорится в сообщении.

"Он ни в чем не был виноват. Он не знал, что он заражен такой опасной болезнью как коронавирус. Но его пример показывает, что священнослужители есть в группе наибольшего риска заражения вирусом, вместе с медиками, полицейскими, пограничниками, кассирами супермаркетов и аптек", - добавил Геращенко.

Напомним, 21 марта 2020 года коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника.

Позже стало известно, что полиция разыскивает почти полтысячи человек, которые контактировали на Тернопольщине с зараженным коронавирусом священником Олегом Винниковым.

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