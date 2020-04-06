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 Священник, у которого первым на Тернопольщине подтвердили коронавирус, скончался

57-летний священник из г. Залещики Тернопольской области, у которого первым в области подтвердили коронавирус, умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус. Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерли 3 человека: 68-летний житель Монастырысского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

Об этом также сообщил замглавы МВД Антон Геращенко на странице в сети Facebook.

"Сегодня утром умер священник Олег Винницкий, который был первым зафиксированным больным COVID-19 на Тернопольщине. Ему было только 56 лет. Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В общем до установления диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми", - говорится в сообщении.

"Он ни в чем не был виноват. Он не знал, что он заражен такой опасной болезнью как коронавирус. Но его пример показывает, что священнослужители есть в группе наибольшего риска заражения вирусом, вместе с медиками, полицейскими, пограничниками, кассирами супермаркетов и аптек", - добавил Геращенко.

Напомним, 21 марта 2020 года коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника.

Позже стало известно, что полиция разыскивает почти полтысячи человек, которые контактировали на Тернопольщине с зараженным коронавирусом священником Олегом Винниковым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек с установленным диагнозом COVID-19 умер на Закарпатье, еще двое - в тяжелом состоянии, - ОГА

Священник, у которого первым на Тернопольщине подтвердили коронавирус, скончался 01
Священник, у которого первым на Тернопольщине подтвердили коронавирус, скончался 02

Источник: https://censor.net.ua/n3186967
 
 
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Заразили его аваковские беженцы с Италии, из очага эпидемии. И скольких еще перезаражают.
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Ну, УГКЦ і ПЦУ ще раніше заборонили публічні богослужіння в церквах... Тільки РПЦУ продовжувала, бо "ГоловПіп" в Даниловому монастирі, сказав, що прихожан їхніх вірус не зачепить... Тепер маєм "головняк"...
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Мне хотелось бы знать весь протокол лечения данного священника.Что применялось,что он так успешно помер?Ещё нет массового поступления ,а уже столько смертей.Может в этом собака зарыта?Немцы делают невозможное.А у нас всё списывают.Вчера в Борзне помер беглец скоропостижно.Нечисто это всё.Принц Чарльз вылечился за неделю.Что-то в процедурах спасения тяжёлых делается не то.Я лучше уйду в лес и там буду спасаться.
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У нас нет медицьіньі уже давно, успокойся.
Все на что тьі можеш расчитьівать, єто на готовность свого имунитета в момент заражения.
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Ну так лекарство специфическое. В Украине не сертифицировано. Только на прошлой неделе разрешили его использовать, но главная проблема теперь его завезти откуда-то. В Киеве для богатых завезли ограниченную партию. Sanofi обещали по быстрому подогнать 3 тыс упаковок для больниц. Но пока оно дойдет до регионов...
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Тупорылые порохоидиоты, это не беженцы Авакова, это политика Порошенка, дернули за раем в ЕС и винить их нечего, А вирус уровнял всех и святых и грешных. Зе тоже идет по пути Порошенка, так что валите все на козла отпущения, а он им стал.
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Пшло,дебильное,к родственникам на Урал!
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Бог просто решил к себе призвать хорошего человека! А короновирус здесь причем? Итальянские медики давно признают, что есть смерть от собственно короновируса, а есть смерть просто пожилого человека от различных заболеваний- рака, диабета, туберкулеза, сердечно-сосудистых болезней , у которого диагностировали короновирус. Правда, ихние пожилые, как наши средних лет по состоянию здоровья.
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Странно то, что священника не смогли вылечить за 15 дней прибывания в больнице. Что будет в пик болезни ? Почему в Германии низкий % смертности ? Может проблема в медицине нашей ?
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проблема в том, что человек смертен. вот и всё
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