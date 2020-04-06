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 Британские депутаты осудили Иран, Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе

Комитет по иностранным делам Палаты общин Великобритании опубликовал отчет, в котором осуждает Китай, Иран и Россию за дезинформацию о коронавирусе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет комитета.

"Профессор Харпер рассказал Комитету, что "общение всегда являлось большой проблемой" во время пандемий. Тем не менее, некоторые страны, включая Китай, Иран и Россию, распространяют дезинформацию о происхождении и распространении вируса", - говорится в отчете.

В частности, в отчете осуждается поведение официальных властей Китая во время эпидемии.

Британские депутаты считают, что Пекину следовало сыграть ключевую роль в сборе данных об инфекции, однако Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора данных.

Авторы отчета приводят несколько примеров. В частности, 14 января Всемирная организация здравоохранения в Twitter со ссылкой на китайских экспертов сообщила об отсутствии явных доказательств передачи вируса от человека к человеку.

Кроме того, в отчете упоминается китайский офтальмолог Ли Вэньлян, который предупреждал об опасности коронавируса еще до начала эпидемии. Врача вызвали в полицию и запретили "распространять ложную информацию". В феврале у него обнаружили коронавирус, через несколько дней он скончался.

Как отметили в отчете, ценой дезинформации являются потерянные человеческие жизни, говорится в отчете.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186966
 
   
 Топ комментарии
 
Они констатируют неопровержимый факт ,что эти страны всегда брешут
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Обос**лись по полной, теперь ищут виноватых.
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Вони не чекали атаки біологічною зброєю від росії.
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Этот ортодоксальный триумвират мировых изгоев всегда виноват. Французы ищут женщину... а в политике всегда знаешь, откуда зло, говно и турбулентности. Взгляните на любое голосование в оон.
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Петиція
№22/090684-еп | #Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини

Военно-морская база для флота альянса НАТО в г.Мариуполь

Дата оприлюднення: 27 березня 2020

1911 голосів

Рекомендую создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО в г.Мариуполь.В связи с постоянной угрозой и некорректным поведением страны агрессора России.2

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Британці, приймаючи своїх рішення, орієнтувались на дані недемократичних країн ???
Оце і є невимовна дурість.
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Нет, чтобы розпаювать и продать землю Ее Величества за пару миллиардов от МВФ, так они фигней занимаются
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А Россия и Иран что набрехали? Список виноватых в пандемии как то очень ловко совпадает со списком виноватых во всем остальном горе на Земле.
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......ну и Украина разумеется присоединилась!.......Британия,США, и ЕС......дезинформаторами по-определению быть не могут........!?
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Они констатируют неопровержимый факт ,что эти страны всегда брешут
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Тоталитарные режимы они такие Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус - Цензор.НЕТ 84 плюс нужен внешний враг
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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РФ продала США аппараты ИВЛ, производимые компанией под санкциями...аппараты ИВЛ "Авента М", выпускаются Уральским приборостроительным заводом (УПЗ). Я не удивлюсь что предприятие, которое входит в Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЕТ), в свою очередь, входит в структуру по разработке опасных вирусов при отделе ФСБ Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус - Цензор.НЕТ 8343
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Как вам Унитазия? ..
В России новорожденного мальчика назвали в честь коронавируса. Это произошло в Кемеровской области в Новокузнецке. Мальчик получил имя Ковид. Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус - Цензор.НЕТ 4788
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