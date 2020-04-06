 Женщина с установленным диагнозом COVID-19 умерла на Закарпатье, еще два человека находятся в тяжелом состоянии, - ОГА

Об этом сообщил и.о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"О COVID-19 на Закарпатье, по состоянию на 9:00 6 апреля: первая пациентка, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выздоровела. Тесты ПЦР на COVID-19 показали отрицательный результат. У 35 закарпатцев методом ПЦР подтвержден диагноз "коронавирусной инфекции". Один человек с установленным диагнозом COVID-19 умер", - сообщил Гетманенко.

Также по его словам, двое больных с установленным диагнозом "острой респираторной болезни COVID-19" находятся в тяжелом состоянии.

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Как позже уточнили в пресс-службе Закарпатской ОГА в Facebook, жертвой коронавируса стала женщина, которая находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также сообщается, что за прошедшие сутки, был проведен 21 быстрый тест на COVID-19 и 8 исследований на полимеразной цепной реакции, у 7 лиц подтвержден диагноз COVID-19.

Как сообщалось, в Украине, по состоянию на утро 6 марта, зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные.