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 Женщина с установленным диагнозом COVID-19 умерла на Закарпатье, еще два человека находятся в тяжелом состоянии, - ОГА

На Закарпатье от коронавирусной инфекции умерла женщина, еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил и.о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"О COVID-19 на Закарпатье, по состоянию на 9:00 6 апреля: первая пациентка, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выздоровела. Тесты ПЦР на COVID-19 показали отрицательный результат. У 35 закарпатцев методом ПЦР подтвержден диагноз "коронавирусной инфекции". Один человек с установленным диагнозом COVID-19 умер", - сообщил Гетманенко.

Также по его словам, двое больных с установленным диагнозом "острой респираторной болезни COVID-19" находятся в тяжелом состоянии.

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Как позже уточнили в пресс-службе Закарпатской ОГА в Facebook, жертвой коронавируса стала женщина, которая находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также сообщается, что за прошедшие сутки, был проведен 21 быстрый тест на COVID-19 и 8 исследований на полимеразной цепной реакции, у 7 лиц подтвержден диагноз COVID-19.

Как сообщалось, в Украине, по состоянию на утро 6 марта, зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные.

Женщина с установленным диагнозом COVID-19 умерла на Закарпатье, еще два человека находятся в тяжелом состоянии, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186965
 
 
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Нем понятно где ещё добавились трое. Было 28, добавилась семья попа 4, а утром пишут 35 всего.
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Много с подозрением (контактные), день-два и подтверждают... Сейчас уже не уследишь
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На Закарпатті вперше від коронавірусу померла 71-річна жінка.

Про це журналіст Віталій Глагола повідомив в своєму Телеграм-каналі.

6 квітня вночі жінка померла. Останні кілька днів вона була на апараті штучної вентиляції легенів.

За словами журналіста, померла є мамою завідувача поліклінічним відділенням Іршавської районної лікарні.
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ИВЛ и смерть-синонимы в моём разумении..Назовите в Украине хоть одного, выжившего после ИВЛ.Видно ,сама процедура выполняется как-то неправильно.Посоветуйтесь с немцами,пожалуйста.
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нужно вовремя обращаться к врачу, если только появились симптомы, а не сидеть и ждать дома, как учил совок и чего хотят сейчас добиться власти, в надежде, что может пронесёт в лёгкой форме и никто и знать не будет. поздняя диагностика, всегда основная причина смертности при любых заболеваниях. здесь не исключение. и сегодня высокий показатель смертности уже по старту, один из её признаков. многие кинутся когда будет поздно.
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Обращаются-то вовремя, но вот тесты делают только почти "тяжелым"...
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А пребывания священника 15 дней в больнице, - это что не вовремя обратился ?
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Это явный бред. зачем обращаться? Куда ? Чтобы лечь в больницу с соплями и получить от лекарств гарантированную пневмонию?
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