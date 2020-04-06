 Более 9 тыс. украинцев вернулись из-за границы на Родину, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На въезд в Украину оформлено более 9 тыс. граждан Украины.

Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,1 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тыс. человек, из них 1,4 тыс. иностранцев.

Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 11 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлены 3 нарушителя правил карантина, о чем сообщены сотрудников полиции.

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