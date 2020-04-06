 Более 9 тыс. украинцев вернулись из-за границы на Родину, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
На въезд в Украину оформлено более 9 тыс. граждан Украины.
Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,1 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.
Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тыс. человек, из них 1,4 тыс. иностранцев.
Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 11 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлены 3 нарушителя правил карантина, о чем сообщены сотрудников полиции.
Джерело: https://censor.net.ua/n3186964
Навіщо їх впускали в країну ?
т.е. 3.2 тыс украинцев? Интересно - а куда? Вроде все страны иностранцев не впускают? Или это россияне, ну, братья же, свои? Или это в ОРДЛО уже "покинули Украину"?
https://news.finance.ua/ua/news/-/468238/udar-dlya-polskoyi-ekonomiky-yaki-galuzi-postrazhdayut-cherez-vidtik-ukrayintsiv
более 15,5 тыс. всего
более 9 тыс. наших вернулось (иностранцев сейчас на въезд не пускают - граница закрыта)
4,6 тыс. на выезд всего
ИЗ НИХ на выезд 1,4 тыс. иностранцев.
Может не "ИЗ НИХ", а "КРОМЕ НИХ" ?
Потому что 4,6 + 1,4 + 9(+) = 15,5(+)
А иначе 4,6 + 9(+) = 13,6(+)
Вряд ли 2 тыс. человек из 15,5 называли бы словом "более". И вряд ли это технический пропуск иностранцев (водители импортного или транзитного грузового транспорта, ибо пассажирские перевозки запрещены)