EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1077  18
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3748) карантин (2360) украинцы (3222) COVID-19 (3138) коронавирус (1825)

 Более 9 тыс. украинцев вернулись из-за границы на Родину, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки пограничники совершили более 15,5 тысяч пропускных операций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На въезд в Украину оформлено более 9 тыс. граждан Украины.

Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,1 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тыс. человек, из них 1,4 тыс. иностранцев.

Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 11 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлены 3 нарушителя правил карантина, о чем сообщены сотрудников полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 170 украинцев заболели и лечатся от COVID-19 за рубежом, большинство в Италии, – МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3186964
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и какой смысл в етом карантине если каждый день завозят новую партию коронавирусных? Так и 5-10 лет можно держать всю страну на карантине. Зато когда курица сдохнет от птичьего гриппа или свинья от свиного то сразу армия оцепляет раен и с зараженной территории ни одной птицы ни свиньи ни дохлой ни живой не выпускают.
 показать весь комментарий
 
Хоть одно обещание оманский сцикун выполнил - вернул зараженных заробитчан домой. Дякую, дуже дякую!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хоть одно обещание оманский сцикун выполнил - вернул зараженных заробитчан домой. Дякую, дуже дякую!
 показать весь комментарий
 
 
Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тыс. человек, из них 1,4 тыс. иностранцев.
Джерело: https://censor.net.ua/n3186964

Навіщо їх впускали в країну ?
 показать весь комментарий
 
 
Кацапня тікає на кацапщину. Пір"їну в сраку і попутного вітру.
 показать весь комментарий
 
 
это могут быть смешанные семьи. жена пока украинка, муж (жених) иностранец. к тёще приезжал. или на смотрины привозили.
 показать весь комментарий
 
Ну и какой смысл в етом карантине если каждый день завозят новую партию коронавирусных? Так и 5-10 лет можно держать всю страну на карантине. Зато когда курица сдохнет от птичьего гриппа или свинья от свиного то сразу армия оцепляет раен и с зараженной территории ни одной птицы ни свиньи ни дохлой ни живой не выпускают.
 показать весь комментарий
 
 
Когда эти припадочные у власти перестанут @@йней маятся мы так и через 10 лет не выйдем из карантина Понад 9 тис. українців повернулися з-за кордону на Батьківщину, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9732
 показать весь комментарий
 
ну с таким брожением у нас карантин не закончится до конца зелёного срока.
 показать весь комментарий
 
 
Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тыс. человек, из них 1,4 тыс. иностранцев Источник: https://censor.net.ua/n3186964\\\\\\\\\\

т.е. 3.2 тыс украинцев? Интересно - а куда? Вроде все страны иностранцев не впускают? Или это россияне, ну, братья же, свои? Или это в ОРДЛО уже "покинули Украину"?
 показать весь комментарий
 
 
прибывают укры!!!растет население страны!!!!.......пусть и хвори......протэ наши
 показать весь комментарий
 
 
Да они вернулись домой! Но по самым лояльным правилам проведения карантинных мероприятий они должны были быть помещены на минимум двухнедельную обсервацию, а не отпущены на все четыре стороны по всей Украине с формальным обязательством самоизоляции (до которой еще надо было доехать своим ходом через всю Украину). Благодарим, г-н Зеленский. Ваши все карантинные мероприятия - фикция на фоне "возврата на родину" репатриантов в период объявленных вами карантинных мер! Как говорят ваши единоверцы - что б вы сами так жили!
 показать весь комментарий
 
 
а тут из дома выйти нельзя а люди оказываются между странами ездят...
 показать весь комментарий
 
 
То ли Цензор ошибается, то ли погранцы пресс-релизы писать не умеют :

более 15,5 тыс. всего
более 9 тыс. наших вернулось (иностранцев сейчас на въезд не пускают - граница закрыта)
4,6 тыс. на выезд всего
ИЗ НИХ на выезд 1,4 тыс. иностранцев.

Может не "ИЗ НИХ", а "КРОМЕ НИХ" ?

Потому что 4,6 + 1,4 + 9(+) = 15,5(+)
А иначе 4,6 + 9(+) = 13,6(+)

Вряд ли 2 тыс. человек из 15,5 называли бы словом "более". И вряд ли это технический пропуск иностранцев (водители импортного или транзитного грузового транспорта, ибо пассажирские перевозки запрещены)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх