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 На карантинных постах Херсонщины возникли пробки, - ОГА

На Херсонщине на нескольких карантинных постах на подъездах к областному центру в воскресенье вечером образовались многочасовые пробки, власти обещают повысить пропускную способность постов.

Об этом в Facebook написал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ.

"На нескольких блокпостах образовались многочасовые пробки. ... На заседании штаба рассмотрим дополнительные меры по усилению и повышению пропускной способности и эффективности работы карантинных блокпостов в нашей области", - написал Гусев.

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Он извинился за неудобства и призвал, по возможности, оставаться дома и выполнять решение Кабинета министров Украины и рекомендации Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщали херсонцы, на подъездах к Херсону на карантинных постах образовались километровые многочасовые пробки. Многие горожане возвращались после отдыха на природе и с дач. Люди жаловались, что температурный скрининг превратился в результате в формальность, поскольку работал один медик, который едва успевал проверять температуру только у водителей.

Как ранее сообщалось, на дорогах Херсонщины установлены 9 стационарных карантинно-медицинских постов на всех въездах в область и г.. Херсон и созданы 3 мобильных карантинно-медицинских поста. На карантинно-медицинских постах должна была осуществляться остановка всех транспортных средств, проверка документов и специальных разрешений на перевозку граждан и грузов и проводиться температурный скрининг водителей и пассажиров транспортных средств.

С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать ужесточены правила карантина, которые предусматривают ограничение передвижения людей на улицах.

На карантинных постах Херсонщины возникли пробки, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186962
 
 
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Главноє глубоко дишать і нє волновацца! Ведь уже давно ізвєсно, что хуже нє будєт!
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куди вони їздять в карантин ?
в Польщі такого немає.
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а чому не можна їздити в карантин? написано - з дач їхали. вчора була неділя, зараз квітень - якраз треба доглянути за садом, городом, інакше з чого потім люди харчуватимуться? їдуть на своїх машинах на свою дачу - чи є тут хоч якась, хоч для когось небезпека вірусна? очевидно немає..
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більшість була на дачах, я сам усі вихідні працював на садибі - роботи зараз купа - дерева побризкати, пофарбувати, поставити парники, дещо вже можна сіяти.
а навіть якщо хтось їздив з родиною на шашлики - яка в цьому небезпека заразитися? чи люди сидять сім'єю в домівці, чи виїхали на природу подихати свіжим повітрям і взяти трохи вітамінів від весняного сонечка - що краще для імунітету? і як можна заразитися чи кого заразити на природі?
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Бизнес на намордниках,это похлеще нефти с газом На карантинных постах Херсонщины возникли пробки, - ОГА - Цензор.НЕТ 8512
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Похоже эта зеБильная власть поняла, шо все шо она способна сделать, и еще на этом и заработать (пиар и реальные водительские откаты) - это делать вид, шо меряют температуру! Хорошо хоть градусник в жопу! Хотя, боже упаси, если в какую-то область назначат губернатора с серьгой в правом ухе и нетрадиционными взглядами на мироустройство. Тогда вся надежда на оппозицию и майдан с требованиями обспечить каждый замер температуры вазелином за счет МВД... А то население уже на масках разорилось...
Кароче, раз пошел такой правовой бардак, то пора и гильотину узаконить на всенародном референдуме в фэйсбуке - за подтасовывание результатов замера температуры!
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Смотрел постановочное видео,молодой чувак с рюкзаком за плечами выходит из вагона Метро,бац и упал.....сдох.... Коронвирус... с температурой 39 поперся в Метро....вы верите в эту ТУФТУ???
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