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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
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Все про:карантин (2360) насилие (232) ООН (2954) Гутерреш (96) COVID-19 (3138) коронавирус (1825)

 Генсек ООН заявил об "ужасающей вспышке насилия" в семьях в условиях карантина

На фоне введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса по всему миру растет количество случаев домашнего насилия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось.

"Многих женщин и девочек опасность подстерегает там, где они должны чувствовать себя в полной безопасности: в собственном доме<…> Мы становимся свидетелями ужасающей вспышки насилия в семье", - сказал он.

Гуттереш пояснил, что в условиях пандемии перегружены правоохранительные органы, а многие центры помощи жертвам домашнего насилия – закрыты. Женщинам – некуда обратиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что изоляция из-за коронавируса может привести к росту числа самоубийств и домашнего насилия

Он призвал государства обеспечить жертвам онлайн-сервисы поддержки и не отказываться от судебного преследования агрессоров. Гутерреш также предложил обустроить в магазинах и аптеках аварийные системы сообщения об угрозе насилия, чтобы жертвы могли обратиться за помощью, не подвергая себя опасности и не привлекая внимания обидчика.

На утро 6 апреля в мире выявлено 1 274 923 случаев заболевания среди людей, умерли 69 487 пациентов, выздоровели - 260 484. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3186960
 
 
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А генсек пробував займатися сексом в умовах карантину, у захисному костюмі, масці, окулярах і бахилах, с пляшкою дезрозчину?
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Что за бред ? Єта озабоченная лига во главе с Гутерреш сами придумывают проблему. потом озабоченны и обеспокоены
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Этот карантин вытащит из людей все самые гадкие качества,о которых они и не подозревали
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уже вовсю. у нас первая вспышка - санжарские пляски.
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вы слишком поверхностно оцениваете проблему!

жители Санжар, несмотря на то, что 73% их процента проголосовало за зелепень, не верит своей власти! они понимают, что их просто кинули на амбразуру - здохнут и хрен с ними, отсюда такая вспышка ненависти
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Человек-как кувшин. Чем наполнен, то из него и выплескивается, если потрясти.
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А кто-то сомневался, что именно так будет? Агов, паникёры! Песню "А если твой папа заразится" запевай. А я буду подпевать дуэтом "А если твою дочку муж убьёт" Генсек ООН заявил об "ужасающей вспышке насилия" в семьях в условиях карантина - Цензор.НЕТ 3914
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Представляю, что будет у нас на фоне тотального резкого обнищания.
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именно нищета может нас и спасти. у нас не на что долго сидеть. да и центры эти большой популярностью не пользовались.
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Виявляється, дія вірусу багатогранна.
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это не вирус. это долбодятлы у власти. которые озабочены исключительно комфортным позиционированием своего рыла относительно корыта. и - о да! - муудрый народ. у нас процент зебилов отнюдь не аномальный. может даже низкий. просто в странах, где нормально работает власть, им не дают разгуляться.
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Організация Озабочєнних Наций нашла новоє направлєніє дєятєльності.
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да конечнА. какое там на хрен насилие. у нас ведь тАкая цацка. вирус-шмирус называИтсИ.
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Епать, как удивительно, мля... А чего ты ожидал, дядя? Запри двух человек в ограниченном пространстве на неопределенное время - и будут тебе в лучшем случае регулярные словесные перепалки.
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Так вот возвращаемся к вопросу что брак- ето зло Генсек ООН заявив про "жахливий спалах насильства" в родинах в умовах карантину - Цензор.НЕТ 8573
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предлагаете отменить с полным возвратом к матриархату (ребёнку пофиг, кто его отец)?
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Це ж треба було такого ідіота на так посаду взяти? Скажіть аце "чудо"не дивується що у нього гівно з дупи замість золота вилазить!
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А те що кацаби вбивають на окупованих територіях українців його не хвилює?
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