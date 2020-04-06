 Генсек ООН заявил об "ужасающей вспышке насилия" в семьях в условиях карантина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось.

"Многих женщин и девочек опасность подстерегает там, где они должны чувствовать себя в полной безопасности: в собственном доме<…> Мы становимся свидетелями ужасающей вспышки насилия в семье", - сказал он.

Гуттереш пояснил, что в условиях пандемии перегружены правоохранительные органы, а многие центры помощи жертвам домашнего насилия – закрыты. Женщинам – некуда обратиться.

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Он призвал государства обеспечить жертвам онлайн-сервисы поддержки и не отказываться от судебного преследования агрессоров. Гутерреш также предложил обустроить в магазинах и аптеках аварийные системы сообщения об угрозе насилия, чтобы жертвы могли обратиться за помощью, не подвергая себя опасности и не привлекая внимания обидчика.

На утро 6 апреля в мире выявлено 1 274 923 случаев заболевания среди людей, умерли 69 487 пациентов, выздоровели - 260 484. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.