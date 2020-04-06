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 На утро 6 апреля подтверждены 1319 случаев COVID-19 в Украине, 38 человек умерли, 28 - выздоровели, за сутки поступило 373 подозрения, - Минздрав

В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 75 случаев;
Волынская область - 24 случая;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 9 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 35 случаев;
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 116 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
г. Киев - 234 случая;
Киевская область - 91 случай;
Львовская область - 27 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 27 случаев;
Полтавская область - 11 случаев;
Ровенская область - 39 случаев;
Сумская область - 51 случай;
Тернопольская область - 160 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 220 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.

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На утро 6 апреля подтверждены 1319 случаев COVID-19 в Украине, 38 человек умерли, 28 - выздоровели, за сутки поступило 373 подозрения, - Минздрав 01
На утро 6 апреля подтверждены 1319 случаев COVID-19 в Украине, 38 человек умерли, 28 - выздоровели, за сутки поступило 373 подозрения, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3186958
 
 
 Топ комментарии
 
На каждого выздоровешего почти один мертвый. Хороша статистика.
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Еще у семи вернувшихся из России китайцев подтвержден коронавирус
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У лаптеногих холодильник начинает выигрывать у телевизора. В Ульяновске начались голодные бунты
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В николаеве Тестов нет, денег нет, лечить нечем. Поэтому и вирусов никаких нет .
А вот, если под жто дело денег дадут, тогда и любой вирус найдут
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В КНДР,Лесото,Тажикистані, Туркменистані і Миколаївській області COVID-2019 виявлено не було.

йшов третій місяць світової епідемії На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8555
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На каждого выздоровешего почти один мертвый. Хороша статистика.
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У лаптеногих холодильник начинает выигрывать у телевизора. В Ульяновске начались голодные бунты
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На данный момент 73% смертность... не плохо и это только официальные данные...
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Вы желаете смерти большей части своей страны? Вы совсем уже в своём тупизме утонули.
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Таня ты дебилка? Это я навожу данные сколько выздоровело, а сколько умерло? Почему у таких как ты мозг как у курицы???
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Слив засчитан.

Мало того, что ты неумный, так ещё и боишься за свои слова отвечать.
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Курица ты прежде чем быковать нормально разговаривать научись, а то сольют гдето в подворотне и зубов не пересчитаешь с такими вые***нами!
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73 це летальність, а ви занесли в померлі 73% відсотки хворих автоматом.
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Ні, ви, я не рахував смертність у 73 відсотка.
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Да еще - 5к. тестов и 1300 больных, но тесты по два раза и депутатам и прочему скаму делали, а у них признаков не было. т.е. ситуация так себе
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Еще у семи вернувшихся из России китайцев подтвержден коронавирус
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Прогресс, к сожалению. Хотелось бы уже остановки, излечения заболевших и отмену карантина. С такими темпами я не знаю, сколько это продлится. Не месяц точно. До конца мая хотя бы справиться.
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Це прогрес, якщо цифри відповідають дійсності, то це дуже непогано, а так да, до кінця травня.
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У меня подвижки на Али , антенна 4G уже грузится на самолет
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щас у меня 4G 20 Мбит , прийдет антенна будет 50 Мбит скорость
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за сутки выявлено 68 новых больных-не пойму когда считаются сутки утром или вечером по новым заражениям?
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