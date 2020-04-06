 Изменения в бюджет, помощь нуждающимся и закон о национализированных банках, - "слуга народа" Корниенко о вопросах на внеочередную сессию ВР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первый замглавы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.
На вопрос о том, может ли Рада на следующей недели провести внеочередное заседание, он ответил: "Да, хотелось бы провести, обсуждаются 8 и 9 апреля".
"Вопросы ближайших внеочередных сессий - это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках", - отметил он.
Вместе с тем, он добавил, что окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями. По его словам, также нужно "защитить" земельную реформу, отклонив проекты постановлений оппонентов СН.
Напомним, закон о внесении изменений в ЗУ "О комитетах Верховной Рады Украины" по поводу проведения заседаний комитетов в режиме видеоконференции в четверг, 2 апреля, вступил в силу.
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что стоило заразить тех, кто едет домой ?
учитывая то, как ведёт себя этот вирус, то очень вероятно, что он создан московитами
так они могли нагадить Китаю и обаалить спрос на нефть,
что и случилось
это я сам придумал на фоне вчерашней новости о том, что
из россии домой прибыли заражённые граждане Китая
они начали глупую войну с Саудитами
при этом их пресса подняла вой о том, что это
позволит россии задушить сланец в США
это явный глупый замысел,
который начал развиваться не по плану
не просто же так они себе в ногу выстрелили,
что то было у них в голове,
это нелогичное решение с нефтью
только как за ранее спланированное можно принять,
только всё пошло не так ...
продали землю наварили бабла
вломили дикие штрафы, лишив людей возможности обеспечить себя самым необходимым
зеленск
Иначе, они на тебя обидятся.
Подонок Вакарчук просто поживился
ЕС И ГОЛОС СБОРИЩЕ ПОДЛЕЦОВ
по улице ездят мусора с гавчеллой и забивают голову неразборчивым шумом,
при этом зеленский с радуцким подсчитывают бабло от продажи респираторов
судя по тому, как зеленского друзья продали маски,
а теперь собираются навариьься на штрафах с быдла
и приучал / принуждал к воровству остальных граждан
зеленский это реакция , бомба , вирус , который может
уничтожить уродливое государство, увы вместе с теми,
из кого оно состоит, мы просто опускаемся в хаос