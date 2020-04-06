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 Политика Украины
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Все про:ВР (24744) Слуга народа (788) Корниенко (168)

 Изменения в бюджет, помощь нуждающимся и закон о национализированных банках, - "слуга народа" Корниенко о вопросах на внеочередную сессию ВР

Верховная Рада может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первый замглавы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, может ли Рада на следующей недели провести внеочередное заседание, он ответил: "Да, хотелось бы провести, обсуждаются 8 и 9 апреля".

"Вопросы ближайших внеочередных сессий - это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые депутаты после прошлого заседания Рады находятся на самообсервации, - "слуга народа" Корниенко

Вместе с тем, он добавил, что окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями. По его словам, также нужно "защитить" земельную реформу, отклонив проекты постановлений оппонентов СН.

Напомним, закон о внесении изменений в ЗУ "О комитетах Верховной Рады Украины" по поводу проведения заседаний комитетов в режиме видеоконференции в четверг, 2 апреля, вступил в силу.

Источник: https://censor.net.ua/n3186954
 
 
 Топ комментарии
 
слуги народа грязные ублюдки
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Продати Українську землю, аби втриматись при владі ще рік чи два, на таке здатні тільки ГНИДИ, антиукраїнська шушера. Щоб врятувати Україну від дефолту, треба цим ГНИДАМ при владі працювати на благо країни, а не продавати її.
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Не забудь в контексте "про землю" упоминать ЕС и Голос.
Иначе, они на тебя обидятся.
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Совет форумчанПравила форума
 
очень похоже на то, что они отослали вирус в Ухань , с китайскими гражданами , например,
что стоило заразить тех, кто едет домой ?
учитывая то, как ведёт себя этот вирус, то очень вероятно, что он создан московитами
так они могли нагадить Китаю и обаалить спрос на нефть,
что и случилось
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уже есть результаты, многих лабораторий, по всему миру - это не так - с фактами, не спорят - хотя и мне нравиться такое обяснение - но - увы
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простите, а что говорят результаты, я не читал ?
это я сам придумал на фоне вчерашней новости о том, что
из россии домой прибыли заражённые граждане Китая
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а что такого особенного в поведении этого вируса?
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не в поведении вируса, а в поведении московитов
они начали глупую войну с Саудитами
при этом их пресса подняла вой о том, что это
позволит россии задушить сланец в США
это явный глупый замысел,
который начал развиваться не по плану
не просто же так они себе в ногу выстрелили,
что то было у них в голове,
это нелогичное решение с нефтью
только как за ранее спланированное можно принять,
только всё пошло не так ...
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очень даже, возможно они расчитывали что вирус будет по другому работать
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Да. Я говорила уже , что вирус создан кацапами как бакоружие и они за это должны ответить.Эти сатанисты уже вообще заврались и распоясались.
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Меня удивляет, что международные структуры требуют оставить национализированные банки государству, а наша рептилоидошизофреническая власть всеми силами выпихивает их в частные руки олигархам. Это уже маразм высшей пробы и открытое служение криминальному олигархату, вместо того, чтобы служить народу и государству. Иностранцы наверное удивляются и показывают пальцем у виска нашим депутатам. Трамп уже говорит властям мира - служите своему народу, своей стране, людям говорит - выбирайте во власть патриотов, только они смогут сделать вашу жизнь нормальной и благополучной, это говорит Трамп, которого я считала недалеким.А он говорит правдивые и честные слова.Теперь поняла, почему он победил на выборах в Америке. А наши идиоты упорно служат богатому криминалу, который обворовал Украину и топчется на головах народа и постоянно формирует своим баблом преступную власть в стране.ЖАХ.
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А зоводы и разные там фабрики на Демеевке разве не пора национализировать?
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Заводы и фабрики, если они имеют стратегическое значение надо конечно, но основную массу не надо, мы живем не при коммунизме. И банки разве все приватизировало государство? Далеко не все. А банк преступника Коломойского разве нужно ему отдавать? Коломойский должен сидеть давно в тюрьме, а не судиться за свой банк. Его уже и за границей взяли за жабры, проходимца.
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Не надо было преступнику Порошенко его отжимать. Если бы этого не было, не стал бы Беня выводить из него деньги. А так алчный кондитер получил пустышку, а не банк
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что не так ? сн, ес и сцявик неплохо поживились
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А где мудрый нарид? Или он опять нипричем и прикинулся кирпичьом?
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только не так как с арендой - да и разберитесь наконец то - шо в тексте
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продали все сиз, наварили бабла
продали землю наварили бабла
вломили дикие штрафы, лишив людей возможности обеспечить себя самым необходимым
зеленск
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Не забудь в контексте "про землю" упоминать ЕС и Голос.
Иначе, они на тебя обидятся.
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так точно, Порошенко выторговал то что хотел,
Подонок Вакарчук просто поживился
ЕС И ГОЛОС СБОРИЩЕ ПОДЛЕЦОВ
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точно так
по улице ездят мусора с гавчеллой и забивают голову неразборчивым шумом,
при этом зеленский с радуцким подсчитывают бабло от продажи респираторов
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Вам МВФ только по губам поводил, дале буде!
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они быстро разворуют полученное от мвф
судя по тому, как зеленского друзья продали маски,
а теперь собираются навариьься на штрафах с быдла
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Продати Українську землю, аби втриматись при владі ще рік чи два, на таке здатні тільки ГНИДИ, антиукраїнська шушера. Щоб врятувати Україну від дефолту, треба цим ГНИДАМ при владі працювати на благо країни, а не продавати її.
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к сожалению государство представлено теми, кто воровал 30 лет
и приучал / принуждал к воровству остальных граждан
зеленский это реакция , бомба , вирус , который может
уничтожить уродливое государство, увы вместе с теми,
из кого оно состоит, мы просто опускаемся в хаос
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