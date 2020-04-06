 COVID-19: в мире заболели более 1 млн 274 тыс. человек, умерли - 69,5 тыс., выздоровели - 260,5 тыс.. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Победили болезнь за это время 260 484 человека. Также во всем мире зарегистрировали 69 487 летальных случаев.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 9 643 человек, только в Нью-Йорке скончались 3 048 человек. Число выздоровевших достигло 17 530, заболевших - 337 635.
В Италии за это время заболели 128 948 человек. В то же время умерли 15 887, вылечились 21 815 человек.
Испания сообщает о 131 646 инфицированных. Среди них 38 080 выздоровели, 12 641 человек умер.
Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.
Так, во Франции умерли 8 093 человека, в Германии - 1 584, в Великобритании – 4 943, в Иране – 3 603, в Нидерландах – 1 771, Бельгии - 1 447, в Турции - 574.
Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 5 апреля зафиксировано 1 308 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 37 человек умерли.
однако необходимо понимать , что
пандемия COVID-19 имеет опасную высокую летальность :
http://это похлеще Чернобыля будет
непрерывный поток срашаФэйков
генерировался после сбитого MH17
никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , то оно само мутировало , итд
никому ничего не напоминает ?
Так что можете на улице находится без маски, кроме указанных мест. В Киеве также к общественным местам относят остановки общественного транспорта.
такі заяви потрібно підтверджувати статистично, а не голослівно
http://это похлеще Чернобыля будет
непрерывный поток срашаФэйков
генерировался после сбитого MH17
никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , то оно само мутировало ,
"ці цифри не кажуть Якщо 80% випадків проходить в легкій формі ..."
"В Киеве каждый день от естественных причин умирает в среднем 70 чел"
никому ничего не напоминает ?
Достатньо зняти на камеру в кожному регіони.