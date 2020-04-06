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 COVID-19: в мире заболели более 1 млн 274 тыс. человек, умерли - 69,5 тыс., выздоровели - 260,5 тыс.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 апреля во всем мире зарегистрировали 1 274 923 случая заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 260 484 человека. Также во всем мире зарегистрировали 69 487 летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 9 643 человек, только в Нью-Йорке скончались 3 048 человек. Число выздоровевших достигло 17 530, заболевших - 337 635.

В Италии за это время заболели 128 948 человек. В то же время умерли 15 887, вылечились 21 815 человек.

Испания сообщает о 131 646 инфицированных. Среди них 38 080 выздоровели, 12 641 человек умер.

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Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции. 

Так, во Франции умерли 8 093 человека, в Германии - 1 584, в Великобритании – 4 943, в Иране – 3 603, в Нидерландах – 1 771, Бельгии - 1 447, в Турции - 574.

COVID-19: в мире заболели более 1 млн 274 тыс. человек, умерли - 69,5 тыс., выздоровели - 260,5 тыс. 01

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 5 апреля зафиксировано 1 308 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 37 человек умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3186948
 
 
 Топ комментарии
 
Ну да Иран не скрывает и рашка и Китай тоже....А в Северной Корее короновируса вообще нет как и проституции и наркомании
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Ці цифри не кажуть ні про що.. Ключове слово "зарегистрировано". Якщо 80% випадків захворювання проходить в легкій формі то захворівших принаймні в 5 раз більше , одужавших також як мінімум в 4 рази більше. Померлих власне від короновірусу в рази менше, бо більшість померлих помирає від загострення інших уже присутніх у них хвороб, тобто вірус така собі билинка що переломила хребет верблюду. В результаті ці данні голіма маніпуляція. Я зовсім не заперечую наявність віруса чи хвороби. Але виходить що ні хвороба ні вірус некоштує того ажиотажу, витрат грошей, воплів - соплів та паніки , що розводять навкруг нього. Ситуація на рівні сезонного гриппу
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А цікаво, а скільки від звичайного грипу вмерло людей, чи то зараз один 19-й панує???
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Кстати иранцы молодцы, смогли остановить, если не скрывают смертность конечно.
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Нет, молодцы украинцы, которые ввели жесточайший карантин даже не перешагнув эпидемиологический порог заболевания COVID-19 в 1%.
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У меня в отделе работает иранец. Родился и рос в Тегеране. Говорит что там очень много случаев и их правительство врет не лучше китайцев.
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Ну да Иран не скрывает и рашка и Китай тоже....А в Северной Корее короновируса вообще нет как и проституции и наркомании
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Ну не скажи, у них был резкий скачек и они это не скрывали а теперь уже долгое время более менее нормальная ситуация.
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А цікаво, а скільки від звичайного грипу вмерло людей, чи то зараз один 19-й панує???
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наконец-то перестали трындеть про низкую смертность 3% . это хорошо .
однако необходимо понимать , что
пандемия COVID-19 имеет опасную высокую летальность :
COVID-19: в мире заболели более 1 млн 274 тыс. человек, умерли - 69,5 тыс., выздоровели - 260,5 тыс. - Цензор.НЕТ 8057
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Еще ранше говорили что короновирус убьет треть населения планеты
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народу в мире много, не иначе хотят проредить, в первую очередь загеноцидить пенсионеров
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кому нужны постоянные фэйки про пандемию ?.
http://это похлеще Чернобыля будет

непрерывный поток срашаФэйков
генерировался после сбитого MH17

никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , то оно само мутировало , итд

никому ничего не напоминает ?

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В Киеве каждый день от естественных причин умирает в среднем 70 человек а по Украине каждый час умирает тоже около 70 человек
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покойникам сейчас делают посмертный тест и могут записать в жертвы коронавируса
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Да гавкай, кто тебе не дает.
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Ты гавкай, а не скавчи.
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За таку відповідь потрапляєш до чорного списку.
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Я жду видосов как на улице людей без масок выстегуют и увозят .... Интересно студентов тоже будут бить ?
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Если бы вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали постановление Кабмина, то увидели бы, что без масок запрещено появляться в ОБЩЕСТВЕННЫХ местах, посещение парков, скверов, зон отдыха, детских и спортивных площадок.

Так что можете на улице находится без маски, кроме указанных мест. В Киеве также к общественным местам относят остановки общественного транспорта.
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Ці цифри не кажуть ні про що.. Ключове слово "зарегистрировано". Якщо 80% випадків захворювання проходить в легкій формі то захворівших принаймні в 5 раз більше , одужавших також як мінімум в 4 рази більше. Померлих власне від короновірусу в рази менше, бо більшість померлих помирає від загострення інших уже присутніх у них хвороб, тобто вірус така собі билинка що переломила хребет верблюду. В результаті ці данні голіма маніпуляція. Я зовсім не заперечую наявність віруса чи хвороби. Але виходить що ні хвороба ні вірус некоштує того ажиотажу, витрат грошей, воплів - соплів та паніки , що розводять навкруг нього. Ситуація на рівні сезонного гриппу
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"Ситуація на рівні сезонного гриппу"
такі заяви потрібно підтверджувати статистично, а не голослівно
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Сказали разогнать эпидемию - выполняют.
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кому нужны постоянные фэйки про пандемию ?.
http://это похлеще Чернобыля будет

непрерывный поток срашаФэйков
генерировался после сбитого MH17

никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , то оно само мутировало ,

"ці цифри не кажуть Якщо 80% випадків проходить в легкій формі ..."
"В Киеве каждый день от естественных причин умирает в среднем 70 чел"

никому ничего не напоминает ?

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так одним набором захисного приладдя можна всю країну забезпечити.
Достатньо зняти на камеру в кожному регіони.
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