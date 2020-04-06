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 Первый случай заражения тигра коронавирусом зафиксирован в зоопарке Нью-Йорка

Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.

Об том сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Национальная лаборатория ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA) подтвердила наличие вируса SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий коронавирус у человека) у одной тигрицы в зоопарке Нью-Йорка. Анализы у животного были взяты после того, как у нескольких львов и тигров в зоопарке появились симптомы респираторного заболевания", - говорится в распространенном сообщении Службы инспекции здоровья животных и растений при USDA (APHIS).

Отмечается, что это "первый случай заражения тигра коронавирусом".

В зоопарке Бронкса рассказали, что у 4-летней малайской тигрицы Нади, у ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов "появился сухой кашель". Там также сообщили, что "несмотря на некоторое снижение аппетита, у кошек в зоопарке хорошее состояние, они находятся под присмотром ветеринаров".

"Ожидается, что большие кошки выздоровеют. Нет оснований полагать, что у других животных зоопарка имеются симптомы заболевания", - сообщили в USDA APHIS.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики в Бельгии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом домашнего кота

Чиновники ведомства считают, что тигры и львы могли заболеть после контакта с зараженным сотрудником зоопарка, который за ними ухаживал. Первые симптомы у тигрицы Нади появились 27 марта.

В USDA APHIS пояснили, что тест на COVID-19 был сделан только одному тигру, так как сбор анализов потребовал общий наркоз.

"Лечащий ветеринар счел, что с учетом потенциального риска использования общего наркоза лучше ограничиться диагностированием одного тигра", - отмечается в сообщении.

"В настоящий момент всеми сотрудниками, которые обеспечивают уход за большими кошками, а также другими кошками в четырех зоопарках Нью-Йорка, предпринимаются необходимые меры с целью предотвратить дальнейшее заражение других кошек", - заявили в зоопарке Бронкса.

В USDA APHIS попросили больных COVID-19 "ограничить контакт с животными, включая домашних животных".

При этом в ведомстве подчеркивают, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что какие-либо животные, включая домашних животных или домашний скот, могут передавать COVID-19 людям.

Зоопарк Бронкса был закрыт для посещения 16 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3186946
 
 
 Топ комментарии
 
Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка - Цензор.НЕТ 2501 когда выясните где можно сделать у нас напишите здесь...

у меня свое хозяйство.. - одних кур где то штук 70, не считая других животных...
Может позвоните в офис преЗедента ??
Может Радуцкому...?
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Хуже будет когда узнаем, что обычные комары окажутся разносчиками вируса
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Я не знаю, что такое клопы, а комаров еще нет, проходи мимо.
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И ты считаешь себя умной? Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка - Цензор.НЕТ 4010
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Чего ты задираешься к женщине? Это принципиально? Или просто по-спортивному для отдыха?
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Доказано что через животных вирус не передается.
Было проведено исследование в Европе, не помню в какой стране, в Испании что ли, так вот, замечено что владельцы домашних животных переносят коронавирус в легкой форме!
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Тоді в мене джекпот, маю 2 собаки, кота, папугу, родину ящірок, 3 їжачка, 15 кур, 10 качок, мишів не рахував. Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка - Цензор.НЕТ 3342
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Так в тебе санаторій-профілакторій анти корона вірусний!
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доведено лише, що від тварин він людині й передався, епідемія почалась через мутацію з якою від людей до людей пішло зараження... , питання лише чи з'являться його мутації, завдяки яким і від людини до свійських тварин і в зворотньому напрямку почнеться передача
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Шоб Ви розуміли, коронавірус це один із видів вірусів, та хворють ім усі тварини...чаще прояви у виді діареї, але бувають респіратрні форми, як с цім штамом.
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"Адже не тільки кажани, а й багато інших диких тварин і птахів є резервуаром вірусів, в тому числі й пацюки та голуби. Якби вживання їх у їжу було одиночним випадком, то нічого не сталося б. А оскільки їх китайці вживають в їжу постійно, то й підвищується ймовірність, що на якийсь енний випадок вірус змінить одну-єдину амінокислоту у своєму поверхневому глікопротеїні і вразить людину. А тут ще й особливості самого коронавірусу підвищують таку ймовірність. Його рецептором у клітинах людини є дуже розповсюджений білок, що існує на поверхні клітин багатьох тварин - агніотензинперетворюючий фермент (ACE-2). Ці рецептори є базовими для епітеліальних клітин, особливо багато їх на епітеліальних клітинах легень, також синтезуються в епітелії судин та нирок, відповідають за підвищення артеріального тиску, і дуже схожі (практично однакові) у різних видів. Відповідно коронавіруси шляхом незначних мутацій набувають здатності прикріпитись до цих рецепторів різних видів, легко долають міжвидовий бар'єр."

Чим більше людей ним хворіє тим швидше вірусу "засмакують" собаки.
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Так,шо б все собаки,коровы,свиньи,коты были в масках.
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Нечего смеяться по этому поводу. Задумайтесь лучше как себя уберечь. Слишком уж опасный этот необычный штамм вируса и постоянно мутирует
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в нього досі була низька швидкість мутацій
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То для тварин якісь спеціальні тести мають бути,чи звичайні підходять?Хочу перевірити своїх песика і котика,як це зробити в нас?
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когда выясните где можно сделать у нас напишите здесь...

у меня свое хозяйство.. - одних кур где то штук 70, не считая других животных...
Может позвоните в офис преЗедента ??
Может Радуцкому...?
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Пишем здесь . Вспоминай вет препарат против всех вирусов, РНК, ДНК, и короновирусов.. Подскажу, если не вспомнишь.
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Лео, якщо Ви зателефонуєте Радуцькому з цього приводу, то Ваші кури Вас на сміх піднімуть. Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка - Цензор.НЕТ 4943
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Как думаете сегодня сколько штрафов отрапортует армян нам с нас же и взявши на зарплаты пластмасовым
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Кто 1000 грн получил ? Пенсии что то нет хотя другим на почте дали
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Поки бюджет не перерозподілять, мабуть ніхто не отримає
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Это плохо что животные могут заразится, обычные домашние кошки и собаки тоже представляют угрозу если гуляют вне дома.
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Клімат змінився, коти вже в кінці січня, лютому, починають.
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Писали что в Бельгии был выявлен случай заражения домашнего кота коронавирусом...
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Від людини тварині так, навпаки ще не було.
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у Меня кот Пират кашляет , Я его поместил на карантин
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Треба дивитись чи слабий і міряти температуру, від глистів погано стає лише коли вже їх дуже багато, але тоді не лише кашляють, а й блюють наприклад
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Если человечество так сильно боится пандемий, то давно уже должно запретить зоопарки (особенно передвижные и контактные), цирки с животными, охоту и ввести налог на содержание домашних животных.
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Так справа в тому що всі випадки зараження від людей до тварин, зворотніх ще не було.
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ой я вас умоляю... сравните статистику... два тигра три кота и уже истерика ))))
кто еще кого заразил! )))) иди лоток почисти, раб !!!)))))
Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка - Цензор.НЕТ 5648
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Тигр, мабуть, коштує дорожче, ніж пересічний гой
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Я так розумію що вірусу пофігу чиї легені знищувати. Добереться і до свійської птиці та свійських тварин і почнеться голод.
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Шо за страна, тигров и тех проверяют, а у нас на районе ни одного теста не провели, потихоньку умирают, тихонько закапывают и все спокойненько.
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Все зло от людей.
И ладно бы мы одни пожинали, но больше страдают животные и природа!
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мировая закулисья теперь и против животных? ))
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Довбане людство продовжує нищити тварин.
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Маразм шагает по планете.
Иногда и у мужчин тесты на беременность бывают положительные - но это не означает, что они беременны
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Просто лапы не мыли перед приёмом пищи.
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