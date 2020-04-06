 Во время оборонительных действий на Донбассе ВСУ уничтожили два вражеских грузовика и беспилотник "Застава", ранены шестеро наемников РФ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным разведки Объединенных сил, 5 апреля украинские подразделения ведя оборонительные действия нанесли ранения шестерым российским оккупантам, уничтожили два вражеских грузовика российского производства "КАМАЗ" и "Урал", а также один беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.
а то по новостям уже вовсю пишут про 2 млн $ за эту поделку из Дворца пионеров
в случае с этим беспилотником, конечно, явно наблюдается распил бабла
https://news.rambler.ru/other/40276769-kakie-narody-yavlyayutsya-potomkami-hazar/
(Реал)
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
https://www.youtube.com/watch?v=eErPpQONwf4
сама публикация была или на strana.ua, или на 112.ua, c видосом......
Полян, дулебів і древлян
Гаврилич гнув во время оно.
А вас, моїх святих киян,
І ваших чепурних киянок
Оддав своїм профосам п'яним
У наймички сатрап-капрал.
который спокусился на деньги Ярмака ,
он просто смоделировал развитие ситуации,
но как всегда что то пошло не так