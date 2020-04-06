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 Во время оборонительных действий на Донбассе ВСУ уничтожили два вражеских грузовика и беспилотник "Застава", ранены шестеро наемников РФ, - штаб

За прошедшие сутки украинские военнослужащие давали решительный ответ на все огневые провокации противника, каждый раз заставляя врага вернуться к соблюдению режима "тишины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным разведки Объединенных сил, 5 апреля украинские подразделения ведя оборонительные действия нанесли ранения шестерым российским оккупантам, уничтожили два вражеских грузовика российского производства "КАМАЗ" и "Урал", а также один беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки враг 13 раз обстрелял позиции ВСУ, применив 120- и 82-мм минометы, - штаб ОС

Во время оборонительных действий на Донбассе ВСУ уничтожили два вражеских грузовика и беспилотник Застава, ранены шестеро наемников РФ, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186945
 
   
 Топ комментарии
 
Сивоха плачет горькими слезами."Клятые бандеровцы" собеседников по его "платформе примирения" обижают.
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Сивоха плачет горькими слезами."Клятые бандеровцы" собеседников по его "платформе примирения" обижают.
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СЦивоха и так богом обиженный туем придавленный, обосцанец сепарский.
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только не пишите что он стоит 2 млн $ ....Фублей - еще поверю
а то по новостям уже вовсю пишут про 2 млн $ за эту поделку из Дворца пионеров
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ну, вообще-то, военная техника стоит по-дороже бытовой, по той простой причине, что в неё закладывается очень большой ресурс прочности.
в случае с этим беспилотником, конечно, явно наблюдается распил бабла
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Уничтожить грузовики, грузовики, Карл, во время ведения оборонительных действий, это надо уметь!!! Хорошо, однако, молодцы.
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И как же его уничтожили-ни одной царапины.Написали б уже-отжали
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Ну беспилотник еще ладно, но не представляю как можно оборонятся от грузовиков.))
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Поезжай на фронт и ответишь на свой вопрос!
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За для визволення української землі від російських окупантів треба не оборонятися, а наступати.
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Владимир Путин: "Хазары - тоже наш этнос, который русский народ впитал в себя"
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Шевченко писал про нас что Мы поляне и Древляне
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Ясно... Однак, не "Юродевый", а "Юродивий"... Та й "хазарином" мене називать не варто...(хоча і може буть у моїх предків "хозарська" чи "половецька" кров - я з "порубіжжя", з краю "Дикого Поля", не "полянин", а "черкас", де до 16 століття одною рукою тримали чепіги плуга, а другою - шаблю, бо козакували... І жінок, з Криму собі привозили...). Прочитай, хто такі "хозари", звідки взялися, територія, де жили, що собою представляв Хозарський каганат, а потім сперечайся.... Єдина народність, на території Європи, що сповідує іудаїзм - караїми. Їх історична батьківщина - Крим. Крим, у часи Хозарського каганату, був його складовою частиною. Релігією основної частини хозар був іудаїзм. Іслам у Криму став стверджуваться та займать панівне становище лише після того, як Туреччина зробила його своїм васалом, тобто, після 15 століття. У караїмів і кримських татар - одна мова, культурні традиції... Цього, досить?
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древние украинцы назывались русы,русичи,потому что жили вдоль русла Днепра
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Практично ВСІ СКРІЗЬ і ЗАВЖДИ селилися вздовж русел річок. Я навіть чув таке - русскій, це рус іс Кія(Києва)...тобто суфікс скій означає з Києва...зараз слово русскій має лише один контекст - російський. Є гіпотетична Хазарська Русь, але нема навіть і гіпотетичної Хазарської України.
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Так а чего же он потомков хазар так "щемит"? Крымские татары и караимы ведь - потомки хазар...
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Еврей Артур Кестлер считал хазар «тринадцатым коленом Израиля», от которого произошло все ашкеназское (т.е. европейское) еврейство. Лев Гумилев полагал, что потомками хазар являются славяне - бродники и донские казаки.
https://news.rambler.ru/other/40276769-kakie-narody-yavlyayutsya-potomkami-hazar/
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Респет та повага воїнам України, за гарну працю!!! Слава Героям України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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такие оборонительные действия - одобряем))) не хер нападать грузовиками... оборзели вкрай
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это ответка за наши грузовики , просто дали сдачи
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Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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неделю назад у зели ихтамнеты буровую платформу близ Одессы отжали..... это чмо сопли сглотнуло и сделало вид, что не заметило.....
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эта платформа отжата еще при оккупации Крыма
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Арестович отвечает на этот вопрос 1:01:26
https://www.youtube.com/watch?v=eErPpQONwf4

сама публикация была или на strana.ua, или на 112.ua, c видосом......
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Не сотні вас, а міліони
Полян, дулебів і древлян
Гаврилич гнув во время оно.
А вас, моїх святих киян,
І ваших чепурних киянок
Оддав своїм профосам п'яним
У наймички сатрап-капрал.
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что Коломойский ? он протроллил зеленского,
который спокусился на деньги Ярмака ,
он просто смоделировал развитие ситуации,
но как всегда что то пошло не так
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Це шо, членомкомандуючий відмінив ністрілять?
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