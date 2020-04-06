EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  712  4
Материалы по теме:
Все про:карантин (2360) МИД (5427) COVID-19 (3138) коронавирус (1825)

 167 украинцев заболели и лечатся от COVID-19 за рубежом, 15 уже выздоровели, - МИД

От коронавируса за рубежом выздоровели уже 15 граждан Украины. Проходят лечение - 167 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Больше всего граждан Украины проходят лечение в Италии – 121. Также украинцы лечатся в Греции (16), Испании (пять),  Германии и Польше (по четыре), Австрии (три), Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Египте, Португалии, России, Сербии, США, Таиланде, Швейцарии, Швеции, а также на Сейшельских островах (по одному).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 8,5 тыс. украинцев настаивают на эвакуации из-за границы, - Кулеба

Пятеро украинцев умерли от COVID-19, 15  - излечились.

167 украинцев заболели и лечатся от COVID-19 за рубежом, 15 уже выздоровели, - МИД 01

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 5 апреля зафиксировано 1 308 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 37 человек умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3186944
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тут недавно был комент,шо в Италии в список умерших от вируса попал суицидник.За взятку врачам,можно оформить смерть как якобы от вируса-и за это получить страховку.В Германии такого нет,и там "умирают" в разы меньше.
 показать весь комментарий
 
https://youtu.be/ABEhZLl9n_E
песня ветеранов США про карантин!)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх