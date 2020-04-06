 "Слуга народа" Дубинский подает в ГБР заявление на премьера Шмыгаля за необеспечение граждан масками

Такое мнение высказал в Facebook нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что ужесточение карантина "фактически бросает на произвол миллионы людей, которым запрещается выходить на улицу, но которые не имеют возможности быть обеспечены государством и органами местного самоуправления всем жизненно необходимым в эпидемиологический период".

"Таким образом, Кабинет Министров вместо того, чтобы обеспечить государственную поддержку людей в чрезвычайной ситуации, совершает не просто незаконные действия. Его должностные лица совершают уголовные преступления, которые почти наверняка повлекут за собой особо тяжкие последствия в виде гибели значительного числа наших граждан и фактического подрыва конституционного строя.

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По всем нормам нашего законодательства, в период эпидемиологической ситуации, центральные и местные власти обязаны за счет расходов соответствующих бюджетов и внебюджетных фондов обеспечить граждан всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты - от масок до антисептиков", - отметил нардеп.

По его словам, заставлять людей самим покупать средства защиты по спекулятивным ценам - противозаконно и преступно.

Дубинский подчеркивает, что не оспаривает необходимости жестких карантинных мер, однако "высшие государственные чиновники преступно игнорируют нормы Конституции, Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

"В связи с тем, что стало очевидно, что лично премьер-министр является инициатором преступных действий, которые имеют однозначную квалификацию в статьях Уголовного кодекса - начиная от служебной халатности до злоупотребления служебным положением, в ближайшие дни я вместе со своим адвокатом Татьяной Костиной подам в Государственное бюро расследований заявление о совершении премьер-министром Шмыгалем преступлений, которые очевидно приведут к особо тяжким последствиям - гибели многих граждан Украины.

Причем особо подчеркну, что совершение этих преступлений высшими должностными лицами государства с использованием условий чрезвычайной ситуации является отягчающим наказание обстоятельством на основании ст.67 УК Украины", - сообщил нардеп.

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Напомним, по данным Минздрава, на вечер 5 апреля подтвержден 1308 случаев COVID-19 в Украине, 37 человек умерли, 28 - выздоровели.

6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

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