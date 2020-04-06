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 "Слуга народа" Дубинский подает в ГБР заявление на премьера Шмыгаля за необеспечение граждан масками

Ужесточение мер карантина грубо нарушает все основные права граждан Украины, и "прежде всего самое важнейшее - право на жизнь и здоровье".

Такое мнение высказал в Facebook нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что ужесточение карантина "фактически бросает на произвол миллионы людей, которым запрещается выходить на улицу, но которые не имеют возможности быть обеспечены государством и органами местного самоуправления всем жизненно необходимым в эпидемиологический период".

"Таким образом, Кабинет Министров вместо того, чтобы обеспечить государственную поддержку людей в чрезвычайной ситуации, совершает не просто незаконные действия. Его должностные лица совершают уголовные преступления, которые почти наверняка повлекут за собой особо тяжкие последствия в виде гибели значительного числа наших граждан и фактического подрыва конституционного строя.

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По всем нормам нашего законодательства, в период эпидемиологической ситуации, центральные и местные власти обязаны за счет расходов соответствующих бюджетов и внебюджетных фондов обеспечить граждан всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты - от масок до антисептиков", - отметил нардеп.

По его словам, заставлять людей самим покупать средства защиты по спекулятивным ценам - противозаконно и преступно.

Дубинский подчеркивает, что не оспаривает необходимости жестких карантинных мер, однако "высшие государственные чиновники преступно игнорируют нормы Конституции, Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

"В связи с тем, что стало очевидно, что лично премьер-министр является инициатором преступных действий, которые имеют однозначную квалификацию в статьях Уголовного кодекса - начиная от служебной халатности до злоупотребления служебным положением, в ближайшие дни я вместе со своим адвокатом Татьяной Костиной подам в Государственное бюро расследований заявление о совершении премьер-министром Шмыгалем преступлений, которые очевидно приведут к особо тяжким последствиям - гибели многих граждан Украины.

Причем особо подчеркну, что совершение этих преступлений высшими должностными лицами государства с использованием условий чрезвычайной ситуации является отягчающим наказание обстоятельством на основании ст.67 УК Украины", - сообщил нардеп.

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Слуга народа Дубинский подает в ГБР заявление на премьера Шмыгаля за необеспечение граждан масками 01

Напомним, по данным Минздрава, на вечер 5 апреля подтвержден 1308 случаев COVID-19 в Украине, 37 человек умерли, 28 - выздоровели.

6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186942
 
   
 Топ комментарии
 
С какой-то стороны он прав, если вы штрафуете людей за то что они без масок, то вы должны их для начала обеспечить масками. Хотя он делает это с другими целями.
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"Слуга народа" Дубинский подает в ГБР заявление на премьера Шмыгаля за необеспечение граждан масками - Цензор.НЕТ 6832 I like it !
А ця дубина не в курсі, коли =кореші= його зе-боса-нарика маски за кордон продали і коли даного персонажа прем*єром призначили ?

Ну, що, Шмигаль, як тобі тепер бути цапом-відбувайлом ?
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Любитель толочь воду в ступе,типа Портнова.
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Любитель толочь воду в ступе,типа Портнова.
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С какой-то стороны он прав, если вы штрафуете людей за то что они без масок, то вы должны их для начала обеспечить масками. Хотя он делает это с другими целями.
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I like it !
А ця дубина не в курсі, коли =кореші= його зе-боса-нарика маски за кордон продали і коли даного персонажа прем*єром призначили ?

Ну, що, Шмигаль, як тобі тепер бути цапом-відбувайлом ?
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Так подавать надо на Ермака+Нефьодов +Зеленский, а Шмигаль не приделах, когда маски заграницу продавались.
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Шмигаль это креатура Ахметова, работал на него в его корпорации, а значит так же причастен к разграблению Украины.
Ахметов - сепар ещё тот... постоянно шлёт гумконвои лугандону.
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Сейчас они уже не маски продают - врачей в Италию.( или врачи продают себя ради возможности выжить?) При неукомплектованности врачами опорных больниц.
Ну-ну...
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Лікарів у Італію депортували за зенаказом. Хоча і без цього відбуваються масові звільнення медиків за власним бажанням.
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У цьому випадку Дубинський правий, хоча СН, тобто нові регіонали обмежили права не тільки зловживаючи карантином.
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17 000грн штраф якщо ти просто йдеш по вулиці без маски це бред, а раніше всі говорили що маски не допомагають, то кому вірити???
Тай в аптеках зараз такі маски як курам насміх і вони точно ніяк не допоможуть, просто хтось наживається на непотрібних копійочних масках, а подають по 30 грн кусок бінтика з шнурочком.
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Rino Onix Більшість масок взагалі не допомагають.Але ж їх потрібно продавати.
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Поддерживаю Дубинского... Однозначно - он прав. Что же это за государство, если оно не в состоянии ( или не желает) обеспечить своих граждан всем жизненно необходимым...?!
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Ну так, если из бюджета каждый месяц воруют 10 млрд. гривен, а Уманского, который это выявил увольняют через 3 месяца после назначения, то ясно, что наверху воры и все в доле.
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В грузинском городе Поти на аграрном рынке обязали всех посетителей отдавать наличные специальному сотруднику для дезинфекции их с помощью антисептика и утюга.
Металлические монеты дезинфектор обработает обеззараживающей жидкостью, а бумажные купюры - прогладит утюгом. Кроме того, посетителям на рынке раздают перчатки, а также проводят термоскрининг граждан.
Меры приняты для борьбы с распространением коронавируса.
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Снова "бояре воруют, а царь - он хороший и просто не в курсе"(с)?
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Бубочку весь час обманюють, навіть діти його обманюють!
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Кріпаки будуть у захваті,бо ******* таких Дубінських.
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Дубінський буде новим президентом, бо 73% за нього проголосує і буде знову ним невдоволена. Тобто зебіли, або нові регіонали повторять свій ідиотізм.
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