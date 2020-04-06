 Мининфраструктуры разработало механизм зеркальных мер для государств, которые без предупреждения блокируют украинских перевозчиков, - Криклий

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение границе Болгарии и Турции. Пересечение происходит в порядке очереди, большинство транспортных средств пересекли границу и имеют возможность закончить перевозки. Первоначально осуществляют оформление транспортных средств, которые загружены до 21 марта", - написал он.

Министр напомнил, что Турция без предупреждения закрыла сухопутную границу с 21 марта. При этом грузовые перевозки запрещены не были, но водителей отправили на 14-дневный карантин. Вопрос разблокирования движения украинских фур поднимался на уровне МИД двух государств, а обсуждался во время переговоров президентов Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана.

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По словам Криклия, Мининфраструктуры разработало механизм реализации зеркальных мер в отношении государств, которые вводят карантинные ограничения для украинских перевозчиков, и в ближайшее время это проект рассмотрит Кабмин.

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