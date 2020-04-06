 У родственницы ранее заболевшего на Ривненщине подтвердили COVID-19, 75-летний мужчина выздоровел, - глава ОГА Коваль

Об этом в Facebook сообщил председатель облгосадминистрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на вечер, 5 апреля, на Ривненщине подтвержден один новый случай заболевания COVID-19. Коронавирусную инфекцию методом ПЦР обнаружили у женщины из села Немовичи - родственницы ранее заболевшего. В то же время, готовится к выписке из Сарненской ЦРБ мужчина в возрасте 75 лет, житель села Тынное, который смог победить недуг. Это уже третий случай выздоровления от COVID-19 на Ривенщине", - пишет Коваль.
По его словам, сегодня в области на протяжении дня проводилась санитарная обработка проезжих частей дорог, тротуаров, придомовых территорий и остановок. Обрабатывались и места, которые чаще всего посещают люди: аптеки и магазины, банки и админздания.
Напомним, по данным Минздрава, на вечер 5 апреля подтвержден 1308 случаев COVID-19 в Украине, 37 человек умерли, 28 - выздоровели.
6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.
У капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, выявили коронавирус, и пока только половина из 5000 членов экипажа проверена на вирус.
Однако, не часто, но проскакивает инфа из тех же СМИ, что 80% заразившихся короновирусом, вообще не испытывают никаких симптомов и переносят болезнь в лёгкой форме, не нуждаясь даже в диспансеризации.
Более того, у тех, кто уже переболел короновирусом, выработался иммунитет к короновирусу.
"всем выдали противогазы а николаю валидол - сказали под язык положишь, пускай рассасывается."
и второе, - если будут думать что вырабатывается - перестанут носить маски!
Вот средство чтобы вылечить грипп за одну ночь.
В тазик пол пачки соли и парить ноги немного, воду подливать горячую. А потом одеть носки, в постель и выпить водки с черным перцем - сколько сможете.Может пол стакана. Я могу только четверть стакана. Как сможете. Перца тоже я чуток ложу, но нужно сколько сможете. Проснетесь - и гриппа уже нет. Попробуйте - хуже то не будет. Можно просто в соли ноги попарить. Потому что соль вытягивает болезни. Еще в войну даже гнойные раны соленой водой промывали дочиста.