 Премьер-министр Великобритании Джонсон c Covid-19 лег в больницу

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

В пятницу Джонсон, которому 55 лет, сообщил, что у него сохраняется температура и поэтому он должен продолжить самоизоляцию. Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы Covid-19.

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В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.