 Премьер-министр Великобритании Джонсон c Covid-19 лег в больницу

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
В пятницу Джонсон, которому 55 лет, сообщил, что у него сохраняется температура и поэтому он должен продолжить самоизоляцию. Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.
Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы Covid-19.
В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.
Что же, к моему мнению что этот вирус пройдет через каждого и это аксиома присоеденился Доктор Комаровский. Адепты масок и антисептика идут похмелятся....
Тряпку тягала))) видать опыта поболее судя по выслуге лет. Так что мимо андрюша)
1. Сегодня сказать А
2. Завтра Б
3. Потом сказать, что всё идет, как он и предполагал.
4. А когда ему цитируют его высказывания, он говорит, что он имел ввиду совсем другое.
То есть, он сейчас - чисто медийный персонаж. И научился манипулировать на противоречиях:
- нужна/не нужна маска
- ужесточать/ослаблять карантин
и т.д.
Під час епідемії коронавірусу в Італії зацвів терновий вінець розп'яття
https://www.my-world.in.ua/2020/04/05/pid-chas-epidemii-koronavirusu-v-italii-zacviv-ternovij-vinec-rozp-jattja1/?fbclid=IwAR3jTqVvHl76mUEqtnu0LfFFNHBRBpFgV1tEVkILuy7khVXkzT2HazB-gRM