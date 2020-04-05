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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Премьер-министр Великобритании Джонсон c Covid-19 лег в больницу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого 10 дней назад подтвердили коронавирус, лег в больницу, как утверждается, для тестирования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

В пятницу Джонсон, которому 55 лет, сообщил, что у него сохраняется температура и поэтому он должен продолжить самоизоляцию. Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы Covid-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Великобритании Джонсон заразился коронавирусом

В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.

Источник: https://censor.net.ua/n3186935
 
 
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Почему карантин не нужен.

Что же, к моему мнению что этот вирус пройдет через каждого и это аксиома присоеденился Доктор Комаровский. Адепты масок и антисептика идут похмелятся....
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*к моему мнению*... Вы авторитет в области вирусологии...?
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По сравнению с зомби стадом почитателей масок и антисептиков - да.
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он ,,афтаритетный" ОЛЬГИНЕЦ-КОПИПАСТ!!(берите выше!!)
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Комаровский- бизнесмен, блогер, но уж никак не доктор. Из-за этого чмыря мы теперь имеем проблему с племянником, т.к. удержать его дома на карантине, "благодаря" роликам этого идиота, не представляется возможным. Через день скандалим. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 8612
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12 лет работы в реанимации это пустяк конечно....
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И? Может, инструменты после операций мыл. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 1168 Судя по его бредовым вы**рам, именно так и было. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 1410
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У меня бабушка проработала 21год в инфекционной больнице...
Тряпку тягала))) видать опыта поболее судя по выслуге лет. Так что мимо андрюша)
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Но вы заметили, что сейчас он работает по принципу:
1. Сегодня сказать А
2. Завтра Б
3. Потом сказать, что всё идет, как он и предполагал.
4. А когда ему цитируют его высказывания, он говорит, что он имел ввиду совсем другое.
То есть, он сейчас - чисто медийный персонаж. И научился манипулировать на противоречиях:
- нужна/не нужна маска
- ужесточать/ослаблять карантин
и т.д.
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Из за этого чмыря мы также имеем проблему с преЗЕдентом, за которого он топил на всех телепомойках
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Не. Главный чмырь, благодаря которому мы имеем преЗЕдента, сидит в Козине. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 2016 Я бы не стал переоценивать в этом роль Комаровского. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 9975
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Кто такой доктор Комаровский? Про Кашпировского слыхал, про Чумака тоже, доктор Пи-тоже был такой. Это еще один авторитет из телеплеяды?
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Эта информация не для вас. Носите намордник и пейте водку.
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Стыдно не знать светило медицины от Нелоха.
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Доктор Комаровскй = Доктор Кашпировский...Такие субъекты всегда всплывают во время всяческих смут и шатаний...
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Откачают думаю, он же первое лицо в государстве. А канцлершу не взял ковид хотя общалась с больным.
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Наверное откачают, но зачем было выскакивать на улицу, будучи ,,под короной,,
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Страшен не столько черт, сколько ангел падший его породивший.
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А що там з ******. В мене гарионь на гарячому резерві...і баклашка черешневого вина
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То что заболел плохо и пусть поправляется,но а с причёской как у лоха тоже что то надо делать,после выздоровления,а проще под бокс подстричься и не будет проблем и экстерьер будет по круче
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Он просто не знает, что означает слово "лох".
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Да всё он знает он не такой уж и простой еврей, просто ему так нравится, как и многим подобным ему евреям у нас тоже есть интересный фрукт РабЯнович, но он по ходу лысый и напоминает з-уПрем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 567
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Скорейшего ему выздоровления. Хотя если бы не его теории а-ля "переболеть должны все британцы", возможно, смертей в Англии было бы намного меньше.... Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 3992
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