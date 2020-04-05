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 В период пандемии коронавируса действующая власть демонстрирует авторитарный идиотизм, - Арьев об ограничительных мерах в Украине

Авторитарный идиотизм - худшее, что могло произойти с Украиной в период эпидемии коронавируса.

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Закрыть, запретить, штрафовать! Этот совок глубоко сидит в головах власти, независимо от ее прогрессивности и новизны. Еще ссылаются на западные стандарты. Но, в отличие от цивилизованных стран, у нас с легкостью проходят этап создания условий.

Штраф - крайняя стадия. Там сначала делают все возможное, чтобы человек его избежал. Нельзя пользоваться спортивными и детскими площадками? Оградить их полицейскими лентами. Так же можно "запечатать" скамейки в парках, чтобы там не сидели и штрафовать не за прогулки, которые укрепляют иммунитет, а за пикники и содранные ленты. Штраф за выход без маски? А где ее взять? Надписи на аптеках "Вход без маски запрещен" и "Масок нет" стали примером безысходности", - пишет Арьев.

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"Но при этом в Киеве решили, что ленты - дорого, а маски - хлопотно, и решили… поставить камеры измерения температуры и распознавания лиц. Ага, особенно тех, которые в масках! А мысли о запрете передвижения на собственном транспорте - это уже не только глупость, но и будущее уголовное дело за узурпацию власти и нарушения 33-й статьи Конституции. Это раздражает все больше. Еще немного и люди разозлятся настолько, что ломбарды, куда власть после запрета на работу предлагает людям нести из дома последние ценности, придется снова закрывать и ставить усиленную охрану", - добавил он.

Арьев отметил, "авторитарный идиотизм" - худшее, что могло произойти в стране во время эпидемии.

"Авторитарный идиотизм - худшее, что могло произойти со страной в такой момент. И единственное, что обществу пока остается, это массовое возмущение в соцсетях непродуманными мерами и диктаторскими замашками. А если не услышат и не поймут, придется выйти из виртуала - потому что такими темпами они феодализм вернут. По глупости", - отметил депутат.

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В период пандемии коронавируса действующая власть демонстрирует авторитарный идиотизм, - Арьев об ограничительных мерах в Украине 01

Напомним, 6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

Смотрите также: "Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3186933
 
 
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Проблема влади Зеленського - відсутність професіоналів! Не можуть шоумени боротись з вірусом, ну не мають вони відповідних знань та підготовки! Потрібні професіонали! А професіоналів влада боїться, Супрун повернути на посаду міністра МОЗ влада боїться, бо не хоче працювати з нелояльним міністром! А чому влада не хоче працювати з нелояльними професіоналами на посадах міністрів? Чому владі має бути комфортно? Так комфортно чи результативно, до чого йде Зеленський? Януковичу було дуже комфортно в оточенні олігархів, але стався Майдан. порошенку було дуже комфортно в оточенні свінарчуків, але стався програш на виборах! То чого ми знову наступаємо на граблі, навіщо ми знову намагаємось вибудувати комфортну зону для Президента? Це ж пряма дорога в пекло! Уряд не має бути комфортний, він має бути банкою з пауками та гадюками, але вони мають виробляти ефективні рішення які працюють і дають результат! А Президент не має керувати урядом, він має займатись своїми напрямками роботи - дипломатія, війна, гарантування прав та свобод громадян! Потрібно навчитись жити по Конституції України а не копіювати Кучму, тим більше що немає досвіду як у Кучми і немає часу його набувати! Україна це не монархія, тому не треба гратись в царя!
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Спрунье нужжа засунуть у тиливизир, шоп показувала как правильна проводить дефекассыю. У період пандемії коронавірусу чинна влада демонструє авторитарний ідіотизм, - Ар'єв про обмежувальні заходи в Україні - Цензор.НЕТ 7294 У період пандемії коронавірусу чинна влада демонструє авторитарний ідіотизм, - Ар'єв про обмежувальні заходи в Україні - Цензор.НЕТ 1627 У період пандемії коронавірусу чинна влада демонструє авторитарний ідіотизм, - Ар'єв про обмежувальні заходи в Україні - Цензор.НЕТ 1627
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А хіба вони вже запровадили гібридно-воєнний стан?
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У тебя вирус? Или просто безумный? Впрочем ладно, разницы нет, поскольку результат и так очевиден.
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Ти де цю методичку викопав? Вона вже сфагнумом поросла і в ній павуки завелися!
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Сфагнум то зарозумне слово для зебня.
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Это партия которая отдала власть зебилам которые всех ******* и не сделали не одного дела нормально (везде лажа)
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А згалай військовий стан соєвого і надзвичайну ситуацію (навіть не надзвичайний стан!) зараз. Коли були більші обмеження?
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Вся эта истерия с короновирусом развязана с одной целью - заработать миллиарды на одураченных людях...
ну явно, это не тянет на пандемию - массовое заражение людей за определённый период...
Сколько официально должно быть заражено людей, что бы это тянуло на пандемию, кто то вообще знает?
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Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - это распространение нового заболевания в мировых масштабах, сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса[1]. Очень часто данный термин путают с термином эпидемия. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый[2][3], повальный[4] характер, поражающую значительную часть всего населения[5][6], первоначально, почти всё население[7][1].
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поражающую значительную часть всего населения[5][6], первоначально, почти всё население...

Значит пандемии нет, согласно этому определению...
Ибо в мире нет массового и повального характера заражения короновирусом.
На сегодня заражено 1млн. 200 тысяч.
Это 0,014 % населения земли... Это разве массово, тем более за два месяца?
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а может знают что..то о вирусе..неизвестное массам..
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Например, есть какие то медицинские поставновления, что эпидемия обьявляется в школах, если там заболело ОРЗ или гриппом не менее 30% школьников.
А в размерах страны и всего населения, сколько должно заболеть вирусом, что бы была пандемия?
1,2..5 % или сколько?
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ну шо ты к процентам приколупался? ну НЕ пандемия! теперь всё окей?
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Ну ты ж знаешь, есть брехня, большая брехня, статистика и российские новости.
Учитывая соседство статистики с российскими новостями, я бы ей не доверял.
А уж после заявлений о том, что китай занизил официальные данные в 40 раз. то я понимаю панику властей. Вы же представляете, они высшая каста, другой вид человека с голубой кровью, а мерзкая зараза косит всех, и богатых и бедных, настоящий коммунист, вот если бы только бедных, то я думаю, даже увеличили бы количество парадов и праздников.
Но отсутствие иных навыков кроме паразитизма и театральных постановок имитирующих демократию делают свое дело. Бороться с реальными проблемами они неспособны.
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Рашка это извечный враг Украины...
Но дело сейчас не в рашке. А в повторении истории со свинным гриппом...
5 червня 2010 року Парламентська асамблея Ради Європи розповсюдила заяву, що епідемії свинячого грипу в 2009 році не було. Заява Всесвітньої організації охорони здоров'я, «підхоплена владою ряду держав», спровокувала паніку. Це призвело до «розбазарювання коштів з державних бюджетів»[120]. Через цю паніку найбільші фармацевтичні компанії реалізували різним державам, зокрема Україні, великі запаси дорогих лікарських препаратів, зокрема інгібітора нейрамінідази Таміфлю, у яких закінчувався термін придатності.

У січні 2010 року Вольфганг Водарг, німецький депутат, який навчався на лікаря і тепер очолює комітет з охорони здоров'я при Раді Європи, заявив, що великі фірми організували «кампанію паніки» для тиску на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), щоб оголосити «фальшиву пандемію» для продажу вакцин. Водарг заявив, що кампанія"ВООЗ «фальшивої пандемії» грипу є «одним із найбільших скандалів століття в галузі медицини».
У червні 2010 року Фіона Годлі, головна редакторка BMJ, опублікувала редакторську статтю, в якій розкритикувала ВООЗ, сказавши, що розслідування виявило, що деякі експерти, котрі консультують ВООЗ щодо пандемії, мали фінансові зв'язки з фармацевтичними компаніями, які виробляють антивірусні засоби і вакцини
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Русский! Ты есть уходить away from здесь so far! Быть here никакой vodka, *** верёвкин, также никакой balalaika!
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Кацапським тролям х балалайками слід терпляче пояснювати що "Тум балалайке" у перекладі з ідиш означає "удар балалайкою по голові музиканта, який або погано грає, або просто набрид".
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Вы будете смеяться, но "Адмирал Кузя" опять загорелся. Ещё на 500 млн. ущерба. Не дают упокоиться дедушке.

В целом на этого "адмирала" денег отпущено больше, чем на всю борьбу (или помощь населению) с бушующим вирусом
Думаю, предприимчивые и креативные люди именем этого авианосца назовут мангал или гриль.
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"Державний переворот, якого ми не помітили"

Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.

Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.

Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".

Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".

Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);- право на працю (ст. 43 Конституції);- право на страйк (ст. 44 Конституції).

Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).

Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.

Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.

З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."

Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).

Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.

Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
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"...прогулки, которые укрепляют иммунитет..." не в даний час. Вже хто скільки наукрєплял, таким і буде користуватися ближчим часом.
Зараз треба звести до мінімума контакти в тому числі на сходах, в ліфті, вулиці, тощо.
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вчера в Москве был дан салют в честь освобождения Братиславы 75 лет назад
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Скоро у Москвы два праздника подряд - 20 и 22 апреля.
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ты явно удмурт и напридумывал своей монголоидной мечталкой разных смешных слов. что такое москва?
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Вообще-то просто идиотизм. Авторитарная КНДР избежала пандемии.
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Совок? А что вы хотите в стране, где Украинский Дом в Музее Ленина, а МИД в обкоме КПУ.
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ПРОТЕСТ против диктатуры обгадившихся неучей
Правозащитный ликбез, https://ua24ua.net/protest-protiv-diktaturi-obgadivshihsya-neuchey/
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не флуди , не про це тема !...В период пандемии коронавируса действующая власть демонстрирует авторитарный идиотизм, - Арьев об ограничительных мерах в Украине - Цензор.НЕТ 6992а паспорт України вона отримала не "уже" , а завжди його мала !
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За подельницу переживаешь?...Это она всегда имела фамилию Павлова?...Не пались так, сепарок... В период пандемии коронавируса действующая власть демонстрирует авторитарный идиотизм, - Арьев об ограничительных мерах в Украине - Цензор.НЕТ 9736
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не флуди , сєпарок , і не провокуй ! В период пандемии коронавируса действующая власть демонстрирует авторитарный идиотизм, - Арьев об ограничительных мерах в Украине - Цензор.НЕТ 9416
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Она имела паспорт на женскую фамилию , павлов - это моторолла, так пусть пособие получает у путина хла.
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А кто ей что-то предлагает,фантазируем?
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а протестувати про "авторитаризму" будуть , як завжди , в інтернетах ..? В период пандемии коронавируса действующая власть демонстрирует авторитарный идиотизм, - Арьев об ограничительных мерах в Украине - Цензор.НЕТ 129
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Чтобы разбить армию - достаточно ликвидировать главнокомандующего.
А чтобы из страны сделать парашу - достаточно вместо правительства набрать ишаков.

Эффект будет, как в Украине.
Такой же, как дать ребенку клавиатуру компьютера - много он наработает.
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Под категорию дебилов все больше и больше подпадают представители зеленой власти, они даже если сравнить графики. то значительно опережают распространение вируса.
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нужно значит всем собраться и отправить эту власть туда - где узурпация и тоталитаризм неотъемлимый атрибут этой власти .Украина это демократическая страна,а не большая колония с хозяином и его сворой
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Очкастая свинка захрюкала....
ФФсе на баррикады))) В период пандемии коронавируса действующая власть демонстрирует авторитарный идиотизм, - Арьев об ограничительных мерах в Украине - Цензор.НЕТ 9304
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У нас ограждай, не ограждай -народ все равно пролезет. А маски во всех странах стали дефицитом. Раньше их брали поштучно раз в неделю, а с началом пандемии - пачками.
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1)Нельзя пользоваться спортивными и детскими площадками? Оградить их полицейскими лентами.
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а типа это когото остановит???
если попадаються заболевшие которые збегают. с больницы. сбегать оттуда где больше шансов вылечиться разве не глупость???
если попадаються те кому впадло 50 метров до мусорника мусор вынести.. думаете их лента остановит?

2)Надписи на аптеках "Вход без маски запрещен" и "Масок нет" стали примером безысходности", - пишет Арьев.
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тут согласен -- лажанули ну или обгадились В период пандемии коронавируса действующая власть демонстрирует авторитарный идиотизм, - Арьев об ограничительных мерах в Украине - Цензор.НЕТ 3101

3)"Закрыть, запретить, штрафовать! Этот совок глубоко сидит в головах власти

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Италия -За нарушение карантина возможен штраф в размере до 3 тысяч евро
Испания - грозят суровые штрафы - от €500 до €2 тыс.
США ---- За нарушения правил карантина в Мэриленде и Вашингтоне штраф в 5 тысяч долларов или 90 дней тюрьмы,

Германия - В нем предусмотрены штрафы до 25 тысячи евро или даже тюремные сроки, если нарушитель кого-нибудь заразит.

Совок говорите???

некоторым экспертам лишь бы статью написать и под радосные крики получить одобрение народа..

из 4х абзацов Арьева только одно про отстутствубщие маски-- попало в точку.


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Ну так що заважає Ар'єву чи ще комусь із їх фракції оскаржити постанови уряду в суді???
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Да просто пошлют его или их.

Уже педалик даже возбудился,потому что спросят с него,а не с ПСячей партии.
"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила, и можем остановить вообще передвижение по улицам нашего города для частного транспорта", - сказал Виталии Кличко.
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Хоча нормальний суд легко б задовольнив позов, бо режим надзвичайної ситуації не дозволяє обмежувати права людини... Надзвичайний стан - дозволяє, надзвичайна ситуація - ні...
Бо виходить, що при надзвичайній ситуації від Зєлі обмеження більші, ніж при воєнному стані від Пєті!
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Следующий этап запрет наличных денег,установка чипов для полного контроля,мировое правительство и пришествие антихриста.наше еврейское правительство и президент участвует в этой программе,вы будете гореть в аду.
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прогулка в парке с догом может стать тебе слишком дорого....
мордовский оркестр народных инструментов "Наутилус Помпилиус"
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