 В Ужгороде COVID-19 заболела семья священника

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ужгородского горсовета.

"В Ужгороде коронавирусом заболела целая семья. Это - диакон 1992 года рождения, его родители и жена. В тяжелом состоянии сейчас отец диакона, мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что COVID-19 у них подтвержден ПЦР-тестом. Шестимесячный ребенок также болен, ему тест будут делать завтра.

Больные находятся в областной инфекционной больнице, за исключением жены священнослужителя, которая имеет имеет легкую форму коронавируса и лечится амбулаторно, находясь дома с маленьким ребенком.

По словам священника, последний раз он проводил службу в церкви 8 марта.

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По последним данным, на Закарпатье выявлено 28 человек из коронавирусом, двое в тяжелом состоянии.