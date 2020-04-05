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 В Ужгороде COVID-19 заболела семья священника

В Ужгороде (Закарпатская область) коронавирусом заразилась семья священника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ужгородского горсовета.

"В Ужгороде коронавирусом заболела целая семья. Это - диакон 1992 года рождения, его родители и жена. В тяжелом состоянии сейчас отец диакона, мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что COVID-19 у них подтвержден ПЦР-тестом. Шестимесячный ребенок также болен, ему тест будут делать завтра.

Больные находятся в областной инфекционной больнице, за исключением жены священнослужителя, которая имеет имеет легкую форму коронавируса и лечится амбулаторно, находясь дома с маленьким ребенком.

По словам священника, последний раз он проводил службу в церкви 8 марта.

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По последним данным, на Закарпатье выявлено 28 человек из коронавирусом, двое в тяжелом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3186932
 
 
 Топ комментарии
 
иконки целовали.. молитовки читали.. а Иисус сказал, что это шутка..
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Ватный клоун комаровский кусок говна и авторитетом не обладает, его высеры ничем не лучше по содержанию высеров, рабиновича ляшка, ваны и пр. путенской шелупони.
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Церкви подлежат закрытию во время карантина. Путин послал в Италию тех, кто и разрабатывал этот вирус. https://enigma.club/articles/putin-poslal-v-italiyu-tekh-kto-i-razrabatyval-etot-virus
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Неудивительно абсолютно, если бы у физика ядерщика было бы куда неожиданнее
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Д'якон це не священник. Ну соромно цього не розуміти. Д'якон служби не веде, не причащає, не сповідає. Д'якон це звичайний парафіянин який співає псалтир на службі.
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Но вполне способен заразить всех прихожан...
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Прихожан неможливо заразити, диякон з ними не цілується, до прихожан не наближається, за руки прихожан не тримається. Як він заразить інших прихожан?
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Во время пения, так же, как и при разговоре, из его рта вылетали капельки слюны с вирусом... И летали они, подгоняемые сквознячком, по всему *дому господню*, а прихожане, думается мне, не могли не дышать...я так полагаю...
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Маска на роті зупиняє всі краплі слини з вірусом! Тому не потрібно вигадувати всяку хрєнь! Перша померла від коронавірусу в Радомишлі перед смертю відвідувала богослужіння в храмі, причащалась, сповідалась і була без маски, але досі ніхто з прихожан не захворів! Взагалі в Радомишлі нуль хворих на коронавірус! А ті люди які не були з цією жінкою в храмі а спілкувався поза храмом - захворіли на коронавірус! Ось такі дива! Навіть коронавірус в храмі не працює!
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иконки целовали.. молитовки читали.. а Иисус сказал, что это шутка..
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Хм...Эт, по его словам, он с 8 марта ушел на самоизоляцию...? Сомнительно...
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Интересна будет статистика - сколько человек в Украине заразились короной через сходки в церквях...
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Церкви подлежат закрытию во время карантина. Путин послал в Италию тех, кто и разрабатывал этот вирус. https://enigma.club/articles/putin-poslal-v-italiyu-tekh-kto-i-razrabatyval-etot-virus
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Вирус косит ряженых клоунов в женских платьях😂
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