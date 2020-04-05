EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1840  64
Материалы по теме:
Все про:карантин (2360) оборудование (46) Рубин_Эдуард (2) COVID-19 (3138) коронавирус (1767)

 Украинские ассоциации планируют производить аппараты ИВЛ и будут просить правительство проводить сертификацию быстро, - Рубин

Волонтеры создали неформальный промышленный консорциум, нацеленный на быстрое решение по организации производства аппаратов ИВЛ и сопутствующего оборудования.

Об этом сообщил в Facebook Эдуард Рубин, кандидат технических наук, бывший в.и.о. ректора Харьковского национального университета радиоэлектроники, передает Цензор.НЕТ.

"Самый сложный для страны вопрос, с которым столкнулась медицина, это нехватка аппаратов ИВЛ. По подсчетам их необходимо от 50 до 100 тыс штук, чтобы обеспечить больницы для лечение больных. Помимо этого необходимы концентраторы кислорода, технологии высокопотоковой оксигенации, наладить производство деталей из медицинской пластмассы и многое другое без чего эти аппараты бессмысленны. И самое главное, это научить врачей работать с этим оборудованием", - уверен Рубин.

Он заявил, что создано несколько онлайн-групп, в которых идет обсуждение процессов создания всего вышеперечисленного. По словам Рубина, группа, в которую входит он, координирует усилия с правительством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупка необходимого для борьбы с распространением COVID-19 оборудования для регионов станет централизованной, - ОП

"На сегодняшний день создан неформальный промышленный консорциум. Он нацелен на быстрое решение по организации производства аппаратов ИВЛ и сопутствующего оборудования, в первую очередь для борьбы с COVID19 в Украине. Группа изучает конструкции различных аппаратов, отечественные Бриз (государственное предприятие), производство которых прекращено, т.к. завод обанкротился, разработку университета MIT и другие аппараты, документы на которые находятся в открытом доступе. Также в Украине работают несколько частных фирм, которые изготавливают и экспортируют аппараты ИВЛ и ремонтируют их. Но на сегодняшний день все вместе они могут производить 200 - 300 аппаратов в месяц. Этого очень мало", - констатирует Рубин.

По его словам, компания ROSS начинает производство аппаратов "Бриз".

"Очень важный вопрос, это сертификация оборудования. Без сертификации использовать аппаратуру нельзя. Украинские ассоциации выступят с требованием к правительству проводить сертификацию быстро, без бюрократических проволочек", - сообщил Рубин.

В то же время, в группу нужны люди, которые готовы участвовать в производстве аппаратов и их комплектующих.

"Если у вас есть возможность и желание участвовать в производстве, присоединяйтесь к нам", - отмечает бизнесмен.

Также читайте: Сформирована база потребностей 242 больниц, которые будут бороться с коронавирусом в Украине, - Степанов

Украинские ассоциации планируют производить аппараты ИВЛ и будут просить правительство проводить сертификацию быстро, - Рубин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186931
 
   
 Топ комментарии
 
Поки їх зроблять,пройдуть місяці і коштувати вони будуть не дешевше від закордонних.
 показать весь комментарий
 
Срочно измерьте температуру. Украинские ассоциации планируют производить аппараты ИВЛ и будут просить правительство проводить сертификацию быстро, - Рубин - Цензор.НЕТ 9920
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Те що Укроборонпром не зміг навіть теоретично налагодити виробництво апаратів ШВЛ говорить про те що Укроборонпром як ходинг це структура нікчемна і тому її потрібно ліквідувати і створити міністерство оборонної промисловості! Влада мала поставити завдання оборонній промисловості і це завдання мало бути виконане раніше запланованого терміну, а всіх хто не виконав мали розстріляти, як нарком Малишев розстрілював в цеху керівників які не виконали його доручення, прямо на очах у підлеглих з особистої зброї! Укроборонпром відмовився виробляти апарат ШВЛ, ну це комікс, куєв а не оборонна промисловість! А за кой куй керівники Укроборонпрому отримують зарплату, всі ці Абромявічуси та Найєми які нічого не розуміють в виробництві - на кой куй вони там сидять взагалі? Як так відмовились виробляти? Хто їх в біса взагалі питав хочуть вони чи не хочуть! Партія поставила завдання, Укроборонпром мав без зайвих розмов почати його виконувати, цілодобово, без вихідних і карантинів і через три тижні апарати ШВЛ мали почати масово поступати в лікарні України!
 показать весь комментарий
 
 
в смысле - бесполезная структура, существует для откатов денег.
 показать весь комментарий
 
не флуди , кацапа , тема не про це ! Українські асоціації планують виробляти апарати ШВЛ і проситимуть уряд проводити сертифікацію швидко, - Рубін - Цензор.НЕТ 8478
і паспорт України вона отримала не "уже" , а завжди його мала !
 показать весь комментарий
 
 
Поки їх зроблять,пройдуть місяці і коштувати вони будуть не дешевше від закордонних.
 показать весь комментарий
 
 
pompiere Ну гроші точно зароблять.Завжди так було.Щось не віриться,що в нас їх зроблять тисячі.
 показать весь комментарий
 
 
ВКЛ_это_мы_01 Звісно що ні.Це складна техніка і їх раніше ніхто масово не виготовляв.США має наміри виготовляти і вже виготовляє.
 показать весь комментарий
 
Своё производство это - занятость и можно на развитие этого производства получить что-то вроде субвенций из-за рубежа...
 показать весь комментарий
 
 
ВКЛ_это_мы_01 Ці апарати повинні бути якісні,з ******** електронікою.Де будуть виготовляти електроніку?Це ж фактично комп'ютер,з технологічним виробництвом.В нас такого немає.Це все не швидко робиться.Через рік це забудеться,а гроші будуть виділенні.
 показать весь комментарий
 
Годы идут на сертификацию...
Если вообще ничего не делать, то ничего и не будет...
 показать весь комментарий
 
ВКЛ_это_мы_01 На це піде більше грошей,ніж просто закупити.Так що це все фігня.
 показать весь комментарий
 
Калькуляция есть, чтобы не быть голословным?
 показать весь комментарий
 
ВКЛ_это_мы_01 В нас немає високотехнологічного виробництва.Щоб все це зробити,потрібно для початку вкласти багато,а на цьому попиляють кошти.І в підсумку не буде нічого.
 показать весь комментарий
 
Ниже ответил про проводной телефонный аппарат...
 показать весь комментарий
 
google: схема аппарата искусственной вентиляции легких

28. Функциональная блок-схема аппарата ИВЛ с автоматическим уп­равлением без использования биологической информации. Объяснение в тексте.

Українські асоціації планують виробляти апарати ШВЛ і проситимуть уряд проводити сертифікацію швидко, - Рубін - Цензор.НЕТ 7979

Уже есть наработки и специалисты, ориентирующиеся в проблемах в этой области...
 показать весь комментарий
 
ВКЛ_это_мы_01 Це лише схема.Ви бачили ******** апарат? Це наворочений комп'ютер.Де його тут будуть робити? Для цього потрібно завод відкрити.Коли це буде? Через 10 років.
 показать весь комментарий
 
 
забыл указать ссылку:
https://studfile.net/preview/1565511/page:28/

Аппарат 10-20 летней давности тоже спасал...
Почему необходим смартфон, если основную функцию - удалённый разговор, выполнял и проводной аппарат?
 показать весь комментарий
 
ВКЛ_это_мы_01 То давайте старого хламу на робимо,бо він теж рятував.
 показать весь комментарий
 
Кстати, работу старых аппаратов можно контролировать, например, по содержанию кислорода в крови и новейшими аппаратами...
 показать весь комментарий
 
Прибить иногда хочется вот таких вот деятелей.............
 показать весь комментарий
 
Действующий Президент Украины Петр Порошенко третий месяц не может начать расходовать денежные средства в размере 1 млрд гривен, предусмотренные в государственном бюджете на 2019 год для специального Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи, по причине отсутствия Положения об указанном фонде, а также порядка и условий предоставления господдержки.

07.03.2019

https://ukranews.com/news/618436-poroshenko-tretij-mesyats-ne-mozhet-nachat-tratit-1-mlrd-griven-iz-prezidentskogo-fonda

Иди и не просто иди...
 показать весь комментарий
 
 
Ты Serega - Кого свинарником обозвал ??
.
ФСБ-эшная МРАЗЬ ??
,
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы любят считать бабло в чужих карманах Украинские ассоциации планируют производить аппараты ИВЛ и будут просить правительство проводить сертификацию быстро, - Рубин - Цензор.НЕТ 6783
 показать весь комментарий
 
 
Волонтеры создали
ох уж эти волонтеры и войну не проиграли выстояли и с коронавирумом опять Они
 показать весь комментарий
 
Молодці ! Хоч хтось із науковців розпочав надважку роботу, тепер слово за нашими бізнесменами - меценатами. Науковцям необхідно дати повністю зелене світло.
 показать весь комментарий
 
Если переболеет 70% населения, то при лечении под ИВЛ процентов 5-ти и этих не хватит...
Карантин только для того, чтобы растянуть во времени заражение и не было массового притока в больницу и отбора - кого лечить, а кого - нет.
 показать весь комментарий
 
Не заболеет столько - это во-первых. Уже не говоря о том, что далеко не всем заболевшим требуется ИВЛ.
 показать весь комментарий
 
 
Я же так и сказал - процентов 5 (если не больше, статья сегодня была на Цензоре - столько-то лечатся так, а столько-то - под ИВЛ, мне лень искать).
40 миллионов 70% - 28 миллионов, 5% от 28 миллионов - 1.4 миллиона...
Т.е., чтобы на всех хватило необходимо, чтобы переболели не менее, чем за год...
 показать весь комментарий
 
По аналогии со всеми предыдущими видами подобных инфекций, со временем произойдет значительное ослабление патогена и эта гадость станет такой же как когда-то наводящий страх птичий и свинский грипп. Да и вакцину думаю выдадут на-гора очень скоро. Кстати, в Сингапуре вроде уже зафиксировали изменение в цепочке РНК у нескольких пациентов. Так что просто подождем.
 показать весь комментарий
 
Де електроніку до цих апаратів будуть в нас виготовляти?
 показать весь комментарий
 
Вроде бы в Украине раньше производили эти аппараты...
 показать весь комментарий
 
россіяне і путєн ставят на колені амеріканскую сланцєвую отрасль.

 показать весь комментарий
 
 
Апарраты ИВЛ будут нужны через 7-12 дней .
.
Не успеют.
.
ПУСКАЙ 3енелейсские " новые лица " НАЗАД и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ( а не за счет украинцев ) ВЫКУПЯТ с Италии то что три месяца продавали ..
.
.!! !!!!!



 показать весь комментарий
 
 
Сейчас стрясут с бюджета и на том всё закончится.
 показать весь комментарий
 
 
до лампады эти ИВЛ. Нет и не будет скоро людей, врачей, которые способны с ними работать.Там всё не так просто.
 показать весь комментарий
 
Возможно, на первое время, будет необходим специалист, ведь в больнице будет не один аппарат, а врач будет только принимать решение и со временем и врачи научатся и/или медсёстры.
 показать весь комментарий
 
Одноразовые маски не могут сшить, а тут на какие-то аппараты замахнулись.
 показать весь комментарий
 
 
Швейна фабрика в Іршаві перепрофілювалася на виробництво захисних масок

Пошив одягу для професійних велосипедистів: трико, футболки, жилетки, куртки, шкарпетки, рукавички - така спеціалізація у швацької фабрики, що функціонує в Іршаві.
Костюми, що тут виробляють, носять кращі спортсмени по всій Європі. Та карантин однаково діє для всіх, тому підприємство тимчасовопризупинило роботу. Однак працівники її час вдома гаяли не довго - перепрофілювалися і почали шити захисні маски.
Передає Закарпаття онлайн.
Працівників на фабриці близько сотні, та на час карантину на роботу вийшла лише половина: аби дотримуватися всіх превентивних норм. Маски тут раніше не шили, та й не всі швацькі машинки до такого виробництва пристосовані. Але жінки вчаться, розуміють всю важливість цієї допомоги. ВІДЕО https://uprom.info/news/light-industry/shvejna-fabryka-v-irshavi-pereprofilyuvalasya-na-vyrobnycztvo-zahysnyh-masok-video/
 показать весь комментарий
 
 
полностью автоматизированный китайский станок размером 3х3м за 40$ выплевывает 200 тыс шт масок в сутки.
 показать весь комментарий
 
АААА! ассоциации... то они все боролись за снижение цен на грузовые перевозки и повышение цен на импортную электронику а сейчас занялись производством аппаратов. это новая разновидность реформизма?
 показать весь комментарий
 
 
Можно было поверить, если бы в Украине хоть один подобный проект довели до конца.
 показать весь комментарий
 
Не буде в нас високотехнологічного виробництва.Можливо колись і буде,але не зараз.
 показать весь комментарий
 
Не, в Украине подобного плана производства, по пластмассам, есть - в Харькове, в Днепре, - только всё скорее упрется, что какой то дядька решит, что лучше ему позагорать месячишко на Мальдивах, чем АИВЛ в Украине выпустить, и откатить на комплектующих их Китая, а оттуда по откату, как всегда, пришлют не то и не такое. Организационная составляющая обычно подводит.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх