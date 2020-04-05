 Украинские ассоциации планируют производить аппараты ИВЛ и будут просить правительство проводить сертификацию быстро, - Рубин

Об этом сообщил в Facebook Эдуард Рубин, кандидат технических наук, бывший в.и.о. ректора Харьковского национального университета радиоэлектроники, передает Цензор.НЕТ.

"Самый сложный для страны вопрос, с которым столкнулась медицина, это нехватка аппаратов ИВЛ. По подсчетам их необходимо от 50 до 100 тыс штук, чтобы обеспечить больницы для лечение больных. Помимо этого необходимы концентраторы кислорода, технологии высокопотоковой оксигенации, наладить производство деталей из медицинской пластмассы и многое другое без чего эти аппараты бессмысленны. И самое главное, это научить врачей работать с этим оборудованием", - уверен Рубин.

Он заявил, что создано несколько онлайн-групп, в которых идет обсуждение процессов создания всего вышеперечисленного. По словам Рубина, группа, в которую входит он, координирует усилия с правительством.

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"На сегодняшний день создан неформальный промышленный консорциум. Он нацелен на быстрое решение по организации производства аппаратов ИВЛ и сопутствующего оборудования, в первую очередь для борьбы с COVID19 в Украине. Группа изучает конструкции различных аппаратов, отечественные Бриз (государственное предприятие), производство которых прекращено, т.к. завод обанкротился, разработку университета MIT и другие аппараты, документы на которые находятся в открытом доступе. Также в Украине работают несколько частных фирм, которые изготавливают и экспортируют аппараты ИВЛ и ремонтируют их. Но на сегодняшний день все вместе они могут производить 200 - 300 аппаратов в месяц. Этого очень мало", - констатирует Рубин.

По его словам, компания ROSS начинает производство аппаратов "Бриз".

"Очень важный вопрос, это сертификация оборудования. Без сертификации использовать аппаратуру нельзя. Украинские ассоциации выступят с требованием к правительству проводить сертификацию быстро, без бюрократических проволочек", - сообщил Рубин.

В то же время, в группу нужны люди, которые готовы участвовать в производстве аппаратов и их комплектующих.

"Если у вас есть возможность и желание участвовать в производстве, присоединяйтесь к нам", - отмечает бизнесмен.

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