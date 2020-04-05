 Минздрав просит общепиты сделать разметку, чтобы ожидающие заказы люди не толпились

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

"Обращаемся к заведениям питания, работающим на выдачу заказов с собой. Будьте сознательными, позаботьтесь о безопасности своих клиентов. Обеспечьте соблюдение социальной дистанции в очередях", - говорится в публикации.

Министерство призывает эти учреждения обеспечить расстояние между людьми не менее 1,5-2 метров и избегать толп.

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В таких заведениях рекомендуют сделать разметку на полу: краской или наклейками.

Напомним, по данным Минздрава, на вечер 5 апреля подтвержден 1308 случаев COVID-19 в Украине, 37 человек умерли, 28 - выздоровели.

6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.