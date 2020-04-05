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 Сформирована база потребностей 242 больниц, которые будут бороться с коронавирусом в Украине, - Степанов

Министерство здравоохранения провело оценку потребностей в оборудовании, препаратах, а также средствах индивидуальной защиты всех 242 больниц, которые будут бороться с коронавирусом в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Это было первое задание, которое передо мной поставил в частности Президент: чтобы я проанализировал ситуацию с обеспечением врачей. Сегодня я провел совещание, и уже создана общая по Украине база всех 242 больниц, предназначенных для борьбы с коронавирусом: все потребности, все, что у них есть сейчас, когда и что им надо поставить", - сообщил Степанов.

По словам чиновника, в настоящее время медицинские учреждения Украины больше нуждаются в средствах индивидуальной защиты, в том числе костюмах и респираторах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группы специалистов выехали в регионы для пересмотра перечня больниц для пациентов с коронавирусом, - Минздрав

"Это все нужно в сотнях тысяч единиц. Мы работаем над этим, регулярно получаем поставки и сразу рассылаем все по регионам. Я еще раз хочу подчеркнуть: мой приоритет - создать защищеные и достойные условия для наших врачей ", - подчеркнул министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3186924
 
 
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Интересно..
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- А предыдущий министр ??
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- Ужэ сидит ,
или пока под следствием ?
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Ага сидит жопой на диване и ржот с того как он лохов украинцев развел
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А Степанову не сообщили, что самый умный врач современности уже выдвинул команду по регионам для пересмотра списка
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ПУСКАЙ 3енелейсские " новые лица " НАЗАД и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ( а не за счет украинцев ) ВЫКУПЯТ с Италии то что три месяца продавали ..
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Подивимось. Якщо за тиждень в інтернеті будуть продовжувати викладувати списки ліків і ваток, які хворі повинні купити за свій кошт, то яка ціна всім цим словам.......... Сформирована база потребностей 242 больниц, которые будут бороться с коронавирусом в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 3830
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Многие лекарства теперь можно купить в ИТАЛИИ.
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Закупати необхідне будуть через фірму дружини степанова?
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ПУСКАЙ 3енелейсские " новые лица " НАЗАД и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ( а не за счет украинцев ) ВЫКУПЯТ с Италии то что три месяца продавали ..
.
.!!!!!
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Я еще раз хочу подчеркнуть: мой приоритет - создать защищеные и достойные условия для наших врачей ", - подчеркнул министр.Источник: https://censor.net.ua/n3186924 А как насчет больных АУ министр что делать будешь с больными или это не приоритет Опять за дитя забыли Сформовано базу потреб 242 лікарень, які боротимуться з коронавірусом в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 7878
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Жесть. МОЗ разом з кабміном підтверджують власну неспроможність забезпечити лікарні необхідним обладнанням і засобами захисту.....
Добре.Куди діваються списані на епідемію мільярди ?
Що з гігантським бюджетом РНБО ?
Сформовано базу потреб 242 лікарень, які боротимуться з коронавірусом в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 7996
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Скільки планових операцій було відкладено та яка кількість смертей в наслідок цього рішення?
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