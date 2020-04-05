 В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-19, всего 1 308, 37 человек умерли, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.
В общем 28 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Таким образом, количество новых случаев COVID-19 +57, смертей +5, выздоровевших +3.
"Отака
ху.. муйня малята, любі хлопчики й дівчата" - як сказав колись дід Панас в прямому ефірі...
Всього хворих: 15 425, одужало - 3 055, померло - 297.
Я зайшла на сайт МОЗУ.
На 10:00 там писалося 1 251.
Мені здається, що притомні люди мали б рахувати по добі - 24 години.
А оце, що виробляє МОЗУ і кагал - то є чиста маніпуляція і шахрайство.
вирус ничего не понял, хто ето тут гавкает, но на всякий случай тормознул...
чомусь , в Європі , масово захворюваність саме в південних країнах ! Країни півночі постраждали не так сильно ...
Не знаю, что лучше.
Теперь еще по улице ходить в ней, надо будет купить эту декорацию от ментов.
"Святые отцы горы Афон призывают всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как был отслужен Параклис Божей Матери и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", - написал боксер у себя в сторис. Позже сообщение было удалено."
Количество новых случаев COVID-19 +57, смертей +5, выздоровевших +3.
Це за 24 години чи п*ятий раз на день ?
Повідомлення даються вранці, серед дня, на вечір. Невже не можна обрати якийсь уніфікований формат ? ЦН не поставив лінк на МОЗУ, не бачу цього. Те, що є, містить інформацію на 10:00 про 1 251 підтверджений випадок і
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-
Просто для прикладу (порівнюю з Канадою): все подається у відношенні до 23:59 попередньої доби з кількістю та відсотками хворих, померлих і хто одужав.
+ вказують загальну кількість тестів, які зробили і скільки результатів очікується та додаються графіки.
Після щоденної прес-конференції прем*єра (ВЖИВУ з відповідями на запитання журналістів, як згадаю про ваше гундосе опудало з прибитими відосиками, бо нарик нічого не знає і ховається ... ): дані по кожному регіону в деталях з кількістю госпіталізованих та тих, хто перебуває в реанімації, і то - в динаміці. Все зрозуміло, чітко.
Від сьогодні продовжили тимчасові заходи до 4-го травня: тобто неосновні / некритичні сектори залишаються на паузі.
З завтрашнього дня почне виплачуватися урядова допомога. Люди чекають.
І читаю зумисне заплутані новини і окремі безглузді постанови кагалу - волосся ворушиться.
возможно специально травят что бы списать всё на коронавирус походу не укладываемся в статистику с европой. Или может я чего то не понимаю,говорят лес горит,как уже вторую неделю и только по ночам,такое разве возможно? Может мне кто то объяснит что происходит?