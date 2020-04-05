 В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-19, всего 1 308, 37 человек умерли, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.

В общем 28 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Таким образом, количество новых случаев COVID-19 +57, смертей +5, выздоровевших +3.

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