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 В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-19, всего 1 308, 37 человек умерли, - Минздрав

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1 308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.

В общем 28 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Таким образом, количество новых случаев COVID-19 +57, смертей +5, выздоровевших +3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав

В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-19, всего 1 308, 37 человек умерли, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186921
 
 
 Топ комментарии
 
На спад пошло ??? Ну ДАЙ то БОГ !!!
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серед тих , хто одужали - пані Джарти , подружжя Шахових ... - схоже , для успішного одужанні , кількість бабла таки має значення !
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причем здесь выходные у вируса нет выходных а ЦОЗ передает как вы заметили без выходных и четко утром в 10.00 и вечером в 22.00 каждый день видно что увеличения вируса не наблюдается
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причем здесь выходные у вируса нет выходных а ЦОЗ передает как вы заметили без выходных и четко утром в 10.00 и вечером в 22.00 каждый день видно что увеличения вируса не наблюдается
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Только в больницах некому передавать. Ну зачем отрицать очевидное?
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вы так предполагаете что некому передавать или точно знаете ? ведь раз такая ситуация с эпидемией то должны быть контрольные люди и предавать в центр
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Там много чего должно быть. Как ниже написано кто был тот знает. Надеяться что вдруг кто-то стал сознательным глупо. Может быть единицы. Но массово это невозможно. Нельзя изменить человека. Массовый пофигизм к карантину это доказывает.
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Дай вам бог не попадать в больницу и продолжать свято верить, что в выходные там лечат.
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А что такое выходные? Инкубационный период во время них не переходит в болезнь? Да и потом, сейчас почти у всех "выходные". И да, именно в такие дни идиотов люто тянет "погулять с собачкой" и "позаниматься спортом". В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-19, всего 1 308, 37 человек умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1247
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У вихідні навіть хворі по старому, намагаються терпіти і не турбувати ні кого, ні рідних, ні лікарів.
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ну да тести заканчиваются надо економить
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Просто выходные. Придет начальство в понедельник начнет передавать данныев МОЗ будет скачок.
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Смертність-погіршення стану залежить ще від погодних умов, погода покращилася, кількість хворих-померлих зменшилася. наступна хвиля погіршення статистики співпаде з погіршення стану погоди за вікном. Такий стан речей легко прослідковується на всіх інших захворюваннях!
"Отака ху.. муйня малята, любі хлопчики й дівчата" - як сказав колись дід Панас в прямому ефірі...
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Фактор вихідних. Завтра якщо теж біля 50 буде, от тоди і можна висновки робити. В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-19, всего 1 308 случаев, 37 человек умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8927
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завтра ?... пик завоза был неделю назад , инкубация 14-40 дней ..вот и считайте ...затишье перед бурей..
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С чего Вы взяли, что 14-40? Инкубационный период- 2-14 суток.
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а с чего вы взяли 2-14 ?? сорри ошибся выше : до 14-40 суток ...компетентные Люди просветили...
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Явная манипуляция со статистикой. Или вирус весь день матерился на скотские нарушения гражданских прав и ему некогда было заражать....
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Или народ умнеет или просто опытов над собой боится.
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Сидів удома цілий день.Бо карантин.А багатьом людям надоїло карантинити. Вештаються по вулиці з дітьми разом. Тільки но стихло -розлізлися по хатах. В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-19, всего 1 308 случаев, 37 человек умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 639
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Что то у нашего минздрава смертность преобладает над количеством выздоровевших Хреновая статистика учитывая опыт других стран
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Така сама, як і в інших країнах на старті епідемії.
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Странная статисика, очень странная. За такой короткий срок, количество заоаженных упало вдвое...
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)) там бацька дуреет. он даже не догадывался, шо так можно.
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в воскресенье меньше и в других странах в мире.Рост за сегодня в мире +58346 от общего числа 1259799, т. е. 4,6%. На неделе было +6-8%
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Ни кто не отменял выходные для чиновников
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В Канаді +10%, + 1 407, доба ще не скінчилася. У нас фіксують остаточний результат на 23:59.
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Зроблено 330 489 тестів, 4459 - в очікуванні на перевірці.
Всього хворих: 15 425, одужало - 3 055, померло - 297.
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Ну вот. Карантин дает результаты. В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-19, всего 1 308 случаев, 37 человек умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5664 Дай Бог. Боюсь сглазить. Но если и дальше так пойдет, а в Украину из Европы перестанут пребывать "эшелоны смерти", то, может, будем жить?
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"?"- это значит козлостан? "Карантин не нужен"- так, кацотролляка? Знаем, уже предупреждены, как вы "орудуете" не только в Украине, но и в Европе. Да, ВАМ действительно не нужен. Ибо чем меньше вас- тем миру спокойнее. В Україні зафіксовано 57 нових випадків COVID-19, загалом 1 308 випадків, 37 людей померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2813
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Петикам, чем хуже - тем лучше. Кстати, а почему? Ужель они не в Украине?
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Чиво??? Чучело подрязанское ты - ужель В Україні зафіксовано 57 нових випадків COVID-19, загалом 1 308 випадків, 37 людей померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6320 аж кровь из глаз пошла В Україні зафіксовано 57 нових випадків COVID-19, загалом 1 308 випадків, 37 людей померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6320
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серед тих , хто одужали - пані Джарти , подружжя Шахових ... - схоже , для успішного одужанні , кількість бабла таки має значення !
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альо, мінздрав, шо за однобокая інформація? а сколько заболєло за етот же пєріод і умєрло от другіх заболєваній?
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Эта гостайна! А то вдруг многие прозреют и поймут что их кормят дерьмом.....
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Вчора на 22.00 було 1225. МОЗ. Сьогодні на 22.00 1308. МОЗ. Беремо калькулятор і отримуємо + 83 захворіли. Померли за трм минулих доби 5, 5, 5. Одужали за три доби 4, 2, 3. В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-19, всего 1 308, 37 человек умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3072
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Я нижче написала. Спочатку ЦН подав новину без посилання.
Я зайшла на сайт МОЗУ.
На 10:00 там писалося 1 251.

Мені здається, що притомні люди мали б рахувати по добі - 24 години.
А оце, що виробляє МОЗУ і кагал - то є чиста маніпуляція і шахрайство.
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буба сказал - вирус стоп!
вирус ничего не понял, хто ето тут гавкает, но на всякий случай тормознул...
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Атличненько! Кривая прироста выпала из геометрической прогрессии и встала на хаотичную линейную функцию. Ещё неделю теплой погоды и всё рассосётся.
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або навпаки !
чомусь , в Європі , масово захворюваність саме в південних країнах ! Країни півночі постраждали не так сильно ...
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Объясняется всё банально просто - южане мерзляки и в отличие от северян при +18 сидят с закрытыми окнами.
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а може навпаки ? в теплому кліматі вірус почувається краще , а в південних країнах люди більше тусуються натовпом на вулицях ?
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Да бред этот вирус.скорее всего карантин и ввели шоб капусты состричь бабло отмыть и законы подходящие принять .карантин начался после визита ермака в минск и перед слушаньями о земле.как у секелёва : совпадение - не думаю
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Всего 4.3% рост за день!! Если эти цифры близки к реальности, тогда карантин действительно работает.
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лапша ето блюдо, которое едется с ушей.....
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Что за говно маски в аптеках продают за 25 грн. там бинтик в два слоя и две резинки от трусов. Это не маски, а билет в магазин...
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Угу, а я нашел в комоде старую, так в ней в магазине умереть можно, выходишь вес мокрый.
Не знаю, что лучше.
Теперь еще по улице ходить в ней, надо будет купить эту декорацию от ментов.
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"Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) призвал защищаться от пандемии коронавируса нарисованным на дверях крестом.
"Святые отцы горы Афон призывают всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как был отслужен Параклис Божей Матери и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", - написал боксер у себя в сторис. Позже сообщение было удалено."
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У него вирус православия головного мозга, от Усика заразился. Этот вирус хуже любого коронавирса.
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..а тем временем уже наполнился водой северо крымский канал, пишут, шо для нужд херсонцев, но проверить бы не мешало..веры урядникам больше нет..... В Україні зафіксовано 57 нових випадків COVID-19, загалом 1 308 випадків, 37 людей померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6937
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Туреччина заявила що розробила вакцину проти корона вірусу, яка успішно пройшла випробувань на тваринах, наступний етап на людях. Давайте турки anani sikirem covid19 !!!
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Чому не повідомляють, скільки всього зроблено тестів ?

Количество новых случаев COVID-19 +57, смертей +5, выздоровевших +3.

Це за 24 години чи п*ятий раз на день ?

Повідомлення даються вранці, серед дня, на вечір. Невже не можна обрати якийсь уніфікований формат ? ЦН не поставив лінк на МОЗУ, не бачу цього. Те, що є, містить інформацію на 10:00 про 1 251 підтверджений випадок і
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-

Просто для прикладу (порівнюю з Канадою): все подається у відношенні до 23:59 попередньої доби з кількістю та відсотками хворих, померлих і хто одужав.
+ вказують загальну кількість тестів, які зробили і скільки результатів очікується та додаються графіки.
Після щоденної прес-конференції прем*єра (ВЖИВУ з відповідями на запитання журналістів, як згадаю про ваше гундосе опудало з прибитими відосиками, бо нарик нічого не знає і ховається ... ): дані по кожному регіону в деталях з кількістю госпіталізованих та тих, хто перебуває в реанімації, і то - в динаміці. Все зрозуміло, чітко.
Від сьогодні продовжили тимчасові заходи до 4-го травня: тобто неосновні / некритичні сектори залишаються на паузі.
З завтрашнього дня почне виплачуватися урядова допомога. Люди чекають.

І читаю зумисне заплутані новини і окремі безглузді постанови кагалу - волосся ворушиться.
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всього зроблено 5493 тести, виявили 1308 хворих, для порівння за Турцією, перший випадок в них стався на тиждень пізніше: зроблено 181 000 тестів, підтвердили 27 000 хворих...
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То, что данными манипулируют, очевидно. Иначе уже давно бы навели статистику и делали обоснованные предсказания. При манипуляциях это невозможно.
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Летальные случаи от COVID-19? По секрету скажу: умирают не от коронавируса, а от результатов его жизнедеятельности в каждом конкретном организме, поскольку многие заболевшие таки выздоравливают, а некоторые даже не исытывают серьезных проблем со здоровьем в остром периоде. Хотелось бы инфы от "проффи" поподробнее: пол, возраст, наличие хронической патологии либо ее отсутствие, продолжительность и степень тяжести течения заболевания, итогова причина смерти согласно патологоанатомического заключения. Народ таки имеет право знать свою проблему в лицо.
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Вообще то не от вируса,да. А от удушья. Просто задыхаются. Либо простыми словами - СГОРАЮТ заживо от температуры котрая рвется в 41+
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Митрополита Павла (Лебедь) подозревают коронавирус COVID-19.
В Україні зафіксовано 57 нових випадків COVID-19, загалом 1 308 випадків, 37 людей померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4435
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Ранее наместник Киево-Печерской Лавры, несмотря на карантин, призывал ходить в храм, причащаться и причащать детей, а также обниматься.
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Сейчас в г Киев стоит невыносимая гарь какой-то химии и так каждую ночь как начался карантин ,на верхних этажах задыхаемся.Власти нас загнали как стадо баранов по домам и
возможно специально травят что бы списать всё на коронавирус походу не укладываемся в статистику с европой. Или может я чего то не понимаю,говорят лес горит,как уже вторую неделю и только по ночам,такое разве возможно? Может мне кто то объяснит что происходит?
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