 До 30 апреля продлили режим самоизоляции в оккупированном Крыму

Об этом говорится в опубликованном 5 апреля указе российской марионетки Сергея Аксенова, передает Цензор.НЕТ.

"С 3 апреля по 30 апреля 2020 года обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью", - говорится в документе.

При этом гражданам разрешается выходить из дома, чтобы помогать нуждающимся в присмотре родственникам, сделать покупки, вынести мусор, выгулять домашних животных в пределах 100 метров от места жительства.

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Ограничения не распространяются на работников экстренных служб, Роспотребнадзора, волонтеров и иных лиц, обеспечивающих общественную безопасность.

В то же время расширен перечень предприятий, которые могут работать.

"Установить, что в режиме обычного рабочего времени осуществляют деятельность организации, осуществляющие строительство многоквартирных домов, в том числе по договорам подряда и (или) субподряда, пункты выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки заказов, сервисные организации, задействованные в сервисном обслуживании магазинов, распределительных центров и иных объектов торговой инфраструктуры", - говорится в документе.

Согласно указу, сняты ограничения с нотариусов, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, центра занятости населения.

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Напомним, в оккупированном Крыму, по данным "местных властей", в минувшие сутки зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего подтвержден коронавирус у 25 заболевших.