 До 30 апреля продлили режим самоизоляции в оккупированном Крыму

Об этом говорится в опубликованном 5 апреля указе российской марионетки Сергея Аксенова, передает Цензор.НЕТ.
"С 3 апреля по 30 апреля 2020 года обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью", - говорится в документе.
При этом гражданам разрешается выходить из дома, чтобы помогать нуждающимся в присмотре родственникам, сделать покупки, вынести мусор, выгулять домашних животных в пределах 100 метров от места жительства.
Ограничения не распространяются на работников экстренных служб, Роспотребнадзора, волонтеров и иных лиц, обеспечивающих общественную безопасность.
В то же время расширен перечень предприятий, которые могут работать.
"Установить, что в режиме обычного рабочего времени осуществляют деятельность организации, осуществляющие строительство многоквартирных домов, в том числе по договорам подряда и (или) субподряда, пункты выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки заказов, сервисные организации, задействованные в сервисном обслуживании магазинов, распределительных центров и иных объектов торговой инфраструктуры", - говорится в документе.
Согласно указу, сняты ограничения с нотариусов, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, центра занятости населения.
Напомним, в оккупированном Крыму, по данным "местных властей", в минувшие сутки зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего подтвержден коронавирус у 25 заболевших.
Вчера в 05:33 ·
пам'ятаєте розхожу приказку, що той хто був там-то (напр. служив в СА) той в цирку не сміється.
Отак само скажу, що неймовірні страждання на карантині протягом тиждня здаються чимсь слабеньким таким кримчанам, які на самоізоляції сидять 7-й рік.
Ви ж ніколи про це не думали, як воно.
В кав'ярні, бари, публічні місця - все, де вас можуть просто підслухати - не ходиш на зустрічі навіть з найвірнішими друзями.
Коли до тебе в лічку пише перевірений френд з України - "агов, я приїхав, давай зустрінемось" - ти 6 років відморожуєшся, але йому не поясниш, чому
(щоби пояснити, треба зустрітися, а якщо зустрінешся, то пояснювати буде пізно).
Збираючись компанією більше двох, завжди уточнюємо - хто там третій, якої орієнтації дівчина чи хлопець, яких притаще на собі четвертий. І звісно, мова не про сексуальність, а про те, він вата чи нейтрал, надійний чи бовтун.
У тих з нас, в кого є можливість не ходити на роботу - не ходять вже сьомий рік.
В кого нема таких можливостей - той не курить у пересменках і не бухає на карапаратівах, бо під 50 може комусь і двинути між вухи, коли той сильно лизатиме фюрера або бажатиме ядерного пєплу українцям і депортації татарам.
Лікарні переповнені, кажете.
А ви поживіть без паспорту окупанта (аусвайса) при умові, що в лікарні обслуговують тільки за аусвайсом (як сказали московити, "навіть у нас такого нема").
І якщо ви зламали кінцівку, - йдете за липовим "полісом" родича чи друга, в якого аусвайс є, зуби дьоргати - теж, і дякуєте вищим силам, що лікарі не пильно дивляться в сам аусвайс.
Або за кожну вавку платите в приватній лікарні, - не так за якість, скільки, практично, за такт і стулений писок.
І коли навіщуєте друзів, родичів в лікарні, то кожний раз ризикуєте не пройти, якщо потрапиться "принциповий" вахтьор.
Вас не пускають на скільки километрів, ви страждаєте.
А ви уявіть собі, що без аусвайсу вас може затримати кожна собака в погонах на "законних" по РФ підставах, та пофантазуйте, як такі ходять на ринки.
На вас начихає сусід, а на нас напише скаргу сусід, і до нас прийдуть, а потім назбирають 100 душ і будуть довго обмінювати на якогось маторилу (20 шт.).
І всі ці сім років ще читаєш, що так кримчанам і нада (1) або навпаки - давайте їм дамо воду і знімемо блокаут, бо там же наші люде (2).
І коли починається грип, у стрічці моїх друзів материкові вголос мріють, скільки помре кримчан, оніже хотєлі умєрєть в расії, бугиги.
Та ви просто діти, баловані галі.
Вам і в думку не приходить, що карантин - ніщо в порівнянні з окупацією.
Так, я розумію все про порушення прав.
Але коли ви описуєте страждання, ну, бідосі.
Ладно з кримчанами, а як воно на фронті? А як воно ЗА фронтом, там в глубінє донецкіх руд?