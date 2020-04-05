 В Италии зафиксировали наименьшее количество смертей от коронавируса за последние 3 недели - 525

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ранее наименьший показатель смертности за сутки в Италии было зарегистрировано 19 марта, в тот день умерли 427 человек.
Сейчас в Италии зафиксировано 128 948 случаев коронавируса, из них 4 316 - за сегодня. 15 877 человек умерли, 21 815 - выздоровели.
За этот год количество умерших в Италии не превысит количество умерших в прошлом году.
...турки, прям редкостью стали...*)
От гриппа в Украине с октября прошлого года по сегодня умерло 70 человек.
Больше на короновирусе, власть Италии не даст заработать нечестным людям на медстаховках, на бюджете, итд...
Власть Италии сказала хватит этого. И дивным образом, короновирус пошёл на спад.
В Италии стал резонасный случай, когда самоубийцу записали в категорию - умерших от короновируса.
Оказывается в Италии есть медстраховка, которая действует на случай форсмажорных ситуаций. Например смерть от землятресения, от атепичной пандемиии, разнообразных вирусов, итд...
Так вот приличная сумма выплачивается родственникам умершим от пандемии.
И многие итальянцы стараются подкупить врачей, что бы те написали диагноз смерти их родственников от короновируса...
Италия намного более коррупционная страна чем та же Германия, так сложилось исторически.
В том числе и поэтому, в Германии намного меньший процент (1,5%) , умерших от короновируса, чем в Италии (12,4 %)
А теперь видимо лафа закончилась для жуликов, и правительство Италии начало более тщательно контролировать причины смерти людей, вот поэтому так резко начинает спадать смертность от короновируса в Италии.
А далее окажется, что вообще это всё был грандиозный фейк, как например со свинным или птичьем гриппом.
4 июня 2010 года Комиссия по здравоохранению Парламентская ассамблея Совета Европы распространила заявление, что эпидемии свиного гриппа в 2009 году не было, а была паника, спровоцированная заявлением Всемирной организации здравоохранения, и что эта паника привела к перезагруженности больниц и разбазариванию средств из госбюджетов, в частности, что миллионы упаковок закупленной вакцины не были использованы, так как эпидемия имела «ограниченный масштаб». По словам председателя комиссии ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, организация странным образом изменила в 2009 году условия объявления пандемии. Британский медицинский журнал прямо обвинил ВОЗ в коррупции.
Не выйдет у тебя ничего, кацап.
Как Россия занесла коронавирус в Ухань: сокурсник Путина рассказал о засекреченном взрыве
Мнения / Экология 04-апр, 03:449 11 106 0
Центр вирусологии "Вектор"
Бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что коронавирус COVID-19 был занесен в китайских Ухань из России.
Экс-разведчик напомнил о возгорании спецобъекта "Вектор" - одного из крупнейших в мире депозитариев вирусов, в сентябре 2019 года.
"Итак, 16 сентября 2019 года на "Векторе" раздается взрыв. 19 октября в Ухане открываются Всемирные военные игры, на которых успешно выступает команда военных из РФ. И там однозначно были представители российских спецслужб. В декабре число людей в Ухане, заболевших "пневмонией", приобретает взрывной характер. То есть вирус начал распространяться там с ноября", - приводит хронологию событий Швец.
При этом существует два вероятных варианта, почему коронавирус был занесен именно в Китай.
"Думаю, совсем исключать фактор случайности нельзя. Уханский институт вирусологии представляет большой интерес для спецслужб РФ. Таких центров по миру можно на пальцах пересчитать, и все они следят друг за другом. В составе сборной России на Военных играх однозначно присутствовали представители ГРУ и ФСБ. Но поскольку вирусология требует специальных знаний, помимо чепиг и мишкиных там должны были присутствовать и эксперты (вполне вероятно, из "Вектора", самого крупного в РФ центра вирусологии). И один из них мог не подозревать, что является переносчиком вируса", - говорит он.
Но все же версия о преднамеренно занесенном CОVID-19 из РФ в Ухань представляется бывшему советскому разведчику более убедительной.
"Судя по всему, взрыв на "Векторе" стал российским Чернобылем. После него очевидцы ощущали "запах дыма и нечистого воздуха". Вполне вероятно, что произошел выброс в атмосферу штаммов коронавируса и, не исключено, еще какой-то дряни, о которой мы пока не знаем", - считает Швец.
По мнению издания, взрыв в "Векторе" мог обострить опасения относительно безопасности расположенных в России секретных объектов, оставшихся со времен холодной войны. Вскоре оказалось, что в "Векторе" имелись и штаммы коронавируса.
- 27 января 2020 года российские СМИ сообщили, что "Вектор" разрабатывает аж две вакцины против коронавируса. Более того, оказалось, что это единственный в стране центр, который способен проводить тесты на COVID-19, и туда самолетами отсылались пробы, взятые в Москве. Единственным он оставался до конца марта, пока соответствующие возможности не появились в Москве.
Осведомленность "Вектора" относительно COVID-19, о котором в сентябре прошлого года в мире практически никто не слышал, отчасти объяснялась информацией, появившейся в РФ еще в 1999 году, когда начальник управления по биологической защите министерства обороны России Валентин Евстигнеев рассказал, что "Вектор" в конце 1980-х являлся центром разработки и промышленного производства "наступательных биологических препаратов".
и я думаю, разведка китая уже давно это бы вычислила и устроила хипиш на весь мир. Чего нет.
Версия - Всё указывает на то, что коронавирус стартовал из России.
https://www.maximonline.ru/guide/maximir/_article/karta-pokazyvayushaya-kakoi-procent-zhitelei-evropy-moet-ruki-posle-tualeta/
Посмотрите, что сейчас творится в НЙ
откуда ты взял что в США населенными десятками народов гигиена на высоте..?
Напомню только, что вирус передается воздушно-кап. путем. Это не дизентерия и не гепатит А
🇺🇸Тем временем, США вводят войска в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом и его последствиями. В стране более 300 000 заболевших.
[05.04, 13:30] Тимур: 🇺🇸Моряков американского атомного авианосца проверяют на коронавирус. Больных уже около 100.
2,7 тыс. человек должны эвакуировать с борта Theodore Roosevelt и отправить на карантин. Но полной эвакуации не будет, поскольку, как заявил и. о. главы ВМС США Томас Модли, «на корабле есть оружие, боеприпасы, самолёты и атомная электростанция».
По его данным, на борту заражены минимум 93 человека.
Ранее стало известно, что капитана авианосца уволили. Это произошло после того, как в распоряжении СМИ оказалось его письмо командованию с требованием провести эвакуацию.
если это "ничего", то хотели б вы себе этого "ничего"???