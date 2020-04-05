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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом, Технологии
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 Китай за месяц экспортировал 3,86 млрд защитных масок и 16 тыс. аппаратов ИВЛ

С начала марта Китай продал за границу почти четыре миллиарда защитных масок.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил представитель главного таможенного управления КНР Цзинь Хай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Эти данные были обнародованы Пекином на фоне обвинений со стороны отдельных стран относительно низкого качества медицинского оборудования и материалов, поставляемых на экспорт.

По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 млн тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50 странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 млрд долларов США.

В то же время со стороны некоторых стран, в частности Нидерландов, Филиппин, Хорватии, Турции и Испании, в адрес Китая звучали упреки, что Пекин поставляет некачественное или неисправное медицинское оборудование.

Смотрите: Воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования будет работать ежедневно, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТО

Например, на прошлой неделе правительство Нидерландов из-за несоответствия стандартам качества отозвало 600 тыс. масок из китайской партии в 1,3 миллиона. Похожая ситуация случилась и в Испании, где отказались принимать тысячи наборов экспресс-тестов, произведенных в Китае, из-за подозрений в их ненадежности.

Китай в ответ утверждает, что сообщения СМИ не отражают полной картины. В Пекине объясняют, что много проблем возникает из-за различных стандарты качества и различных подходов к использованию тех или иных медицинских средств в Китае и других странах.В Пекине заверили, что уже приняли меры для предотвращения таких ситуаций в будущем. Так, на этой неделе в Китае ужесточили требования к качеству медицинского оборудования, которое производится на экспорт. Теперь эта продукция должна соответствовать как внутренним стандартам лицензирования, так и стандартам стран назначения.

Смотрите также: В Китае очередной самолет загрузили медтоварами для украинцев, - посольство. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3186918
 
 
 Топ комментарии
 
Ця хвороба почала Китаю приносити прибуток!
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Зеленський хоче в Ростов? Генпрокурорка Венедиктова порушує закон

https://youtu.be/bmz06ce68qQ
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Вірус це прибуткова річ. Чому ми не виробляємо маски і не експортуємо?
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Потому што не получиться выробовлять... Потому што мы Украина...
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В Одесі вже всі склади забиті саморобними масками - немає кому продавати! Потрібно зняти обмеження на продажу масок за кордон!
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Влада не володіє ситуацією, достатньо зайти на OLX або в вайбер і можете купити сотні тисяч саморобних масок по 7-10 грн!
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Обмежень для продажу на внутрішньому ринку нема - вперед. Чи їх цікавить тільки закордонний ринок??
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Обмежень немає але немає кому продавати маски? Кому відвантажити сотні тисяч саморобних масок з Одеси? Одеса вже тримає на складах сотні тисяч масок, вже матерія на складах 7км закінчилась і резинок вже немає - все пішло на маски! Кому відвантажувати! Аптечні мережі не беруть на реалізацію саморобні маски, хто купить? Склади забиті, попиту немає! Одеса в тиждень готова виготовляти сотні тисяч саморобних масок, тільки відкрийте 7км, щоб можна було завозити та продавати матеріали!
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Потому что одни далбаебы голосуют за ********* . Далбаебы выбранные ********** вывозят и продают распираторы и антисептики . Не уплачивая налоги в казну . Тоесть их мама любит скорость . Или у мамы 10 квартир . Поздравляю господа Шариковы
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а у Меня две посылки застряли на АЛИ уже прошло больше месяца
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У меня два месяца несколько посылок.
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почему , срок заказа у меня заканчивается через 20 дней ,в 10 дней открываю спор ,если не будет подвижек обязаны вернуть деньги
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У меня 2 застряли,-деньги уже вернули.Заканчивается срок доставки заказа,открываешь спор,основание "Не получил товар",через пять дней подключается Али,и еще через несколько дней деньги будут у Вас.
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Petrov Viktor Если заказы в долларах или евро,то ничего страшного,а если в каких нибудь деревяненьких,то потеряешь часть денег.
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Зеленський хоче в Ростов? Генпрокурорка Венедиктова порушує закон

https://youtu.be/bmz06ce68qQ
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она какая-то неадекватная, как и Ермак, как новый премьер.
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сами розпорвсюдили, сами й заробляють...
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Ця хвороба почала Китаю приносити прибуток!
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Из за китая он и начался этот вирус , китаёзы должны на халяву это всё отдавать что б замолить грехи.., а они мало того что весь мир заразили своими болячками китайскими так ещё теперь и навариваюца на этом..
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так они продают за копейки ,а у нас цену на 400% подымают
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да еще поставляют бракованный товар...
то есть продолжают убивать...
пипец какие уроды...

В то же время со стороны некоторых стран, в частности Нидерландов, Филиппин, Хорватии, Турции и Испании, в адрес Китая звучали упреки, что Пекин поставляет некачественное или неисправное медицинское оборудование.Источник: https://censor.net.ua/n3186918
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а аппараты хоть продезинфицировали...навряд ли это новьё
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K0५EGAR

@Rage4oK

·2 ч

Пишут, из Украины лэнд-лорды продолжают вывозить зерно.. зеленский, я понимаю, что ты абсолютное ничтожество, но можно хотя бы проконтролировать порты?! Неизвестно, что будет с новым урожаем и когда закончится этот китайский писдец, завтра ВДРУГ окажется, что у нас нет хлеба!

Китай за месяц экспортировал 3,86 млрд защитных масок и 16 тыс. аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 1892

Китай за месяц экспортировал 3,86 млрд защитных масок и 16 тыс. аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 7126
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Мурашки по коже! Видео встречи украинских медиков в Неаполе восхитило сеть. Видео https://www.obozrevatel.com/society/murashki-po-kozhe-video-vstrechi-ukrainskih-medikov-v-neapole-voshitilo-set.htm
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Люди сами проявили радость и восхищения !
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На какой минуте встречают медиков, у меня на видео показывают дом?
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шо та голландцам там не понравилось - отправили взад.
почему то больше голландцам верю.
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То шо тема выгодная Вова и Зекомпани поняли задолго до китайцев
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Невже , в Україні , важко виробити потрібну кількість масок ?
Та й апарати ШВЛ , для української промисловості , не є достатньо складними ...
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Та валом масок, ниже прочти. Думаю цена ещё ниже будет
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ціну диктує попит ...
П.С - а 8 грн , як оптова ціна , на одноразову маску - не забагато ?
П.П.С - маски вітчизняні , чи китайські ?
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Согласен, дорого 8 грн. Ноооооо.......
Наши, одесские
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секреты утеряны уже..., а
мозги у мудрого нарида атрофировались от постоянных просмотров Квартала - 95...
Так что тяжело...
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мля меня вычеркните - как ни брат, то какая хрень с трупами...
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Масок валом. Кому надо? 8 грн опт в Одессе. Можно поторговаться
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Але,все,потрібно перевіряти на ковид Китай за месяц экспортировал 3,86 млрд защитных масок и 16 тыс. аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 4789
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Если до окончания срока действия защиты осталось 4-5 дней, а посылка все еще в пути - есть 2 выхода: Открыть спор (диспут); Запросить продление защиты заказа.
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на пиндосовских или Израильских комплектующих
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Show Must Go On 6c974400 А хто його знає на яких.Зараз китайці все підробляють,їи віри немає.
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Китай сейчас на коне будет...Впереди планеты всей. Европа и США ещё , даже, до самого дна не добрались, а Китай уже восстанавливается...
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Никита Михайленко Китай без технологій ніщо.Він корчить з себе дракона,а насправді маленеький дракончик.
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Этот *маленький* дракончик - основной конкурент США... Но, ты, канешна, самый главный иксперд по Китаю...
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Никита Михайленко Якщо по війні.то насамперед їх супротивник Московія,а вже потім Китай.Проти США,жодна країна не вистоїть.
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При чем тут война...? Ты думаешь, что Китай собирается на США напасть...? Или США на Китай...? Миром правит бабло...
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Никита Михайленко Тим більше.В США технологій і грошей більше.США економічно зможе Китай положити на лопатки,без війни.
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-"Китай, ты что деньги рубишь из-за собственного "короновируса"?"
-" Я? нет, вы что!?"Китай за місяць експортував 3,86 млрд захисних масок і 16 тис. апаратів ШВЛ - Цензор.НЕТ 3479
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Зароблять грошей і зможуть в два рази більше мишей з панголінами жрати.
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Правильно Трамп казав,що це китайський вірус,а всі ліваки проти.
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К авторитарному и ворующему передовые западные технологии Китаю стоит в очереди весь демократический и обладающий настоящими передовыми технологиями Запад. Маски, защитные комплекты, дезинфекторы, аппараты ИВЛ везут в США, Италию, Испанию, Францию, ВБ, всю Европу и Латинскую Америку через полмира из Китая, а вовсе не из процветающих Швейцарии, Ирландии, Норвегии или лабораторий и заводов Илона Маска. Скорее всего на Западе, как и у нас в Украине, все больницы, медицину, науку и промышленность убили проклятые пАпередники.
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а висновок ?
ліберальна демократія завжди буде поступатися авторитаризму !
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trawler_tug Чиї технології там? Якщо Китай не буде продавати,там буде голод.
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Просто Запад зажрался и прекратил заниматься производством (особенно неэкологичным), разместив его в Китае и других азиатских странах.
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Что за говно маски в аптеках продают за 25 грн. (беленькие такие) там бинтик в два слоя и две резинки от трусов. Это не маски, а билет на улицу и в магазин...
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Их очень просто делать самому,-в интернете есть как делать.
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Cui bono? Cui prodest? - кому хорошо? кто от этого выиграет? уже в Древнем Риме знали... Китай за місяць експортував 3,86 млрд захисних масок і 16 тис. апаратів ШВЛ - Цензор.НЕТ 6634
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