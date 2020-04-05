 Первая пациентка с подтвержденным коронавирусом на Закарпатье выздоровела, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Отмечается, что за прошедшие сутки 7 человек госпитализировали с острой респираторной болезнью, у троих из них COVID-19 подтвержден.
"Одна больная с установленным диагнозом острой респираторной болезни COVID-19 находится в тяжелом состоянии и один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, первую пациентку, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выписали из областной инфекционной больницы: "Дважды тесты ПЦР COVID-19 показали отрицательный результат".
"Для того, чтобы сказать, что она полностью выздоровела, нужно провести еще один контрольный тест. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей дома", - сообщили в ОГА.
Напомним, 26 марта лаборатория Министерства здравоохранения Украины в Киеве подтвердила заражение коронавирусом у жительницы г. Мукачево Закарпатской области. Женщина попала в больницу 24 марта. Это был первый подтвержденный случай на Закарпатье.
Українець- січень.. . а лютий ?. - Лютий..
і т д... .
А..- срака.. - Срака.. .
А на росії хочуть , щоб у нас була ЖОПА , , https://uploads.disquscdn.com/images/9115a7c8f75dd703be5cc88449bd2d4005e7a32979c18ae88b47cb6f07f5dd00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/69376ad06bca8cf75d0c1c8bd2deeff5d31976b356958f558827287cad74386f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e74da4df3ae29803d149eb1c2089aa7e68d63263d8a8313d4c7eebab62587361.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f9c4ba000094c626ef5d71edb04bf841b8bad823de03a48d928f5f0efdf46dd.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/be4f10dcebcc46f31414db4c3665ad662e4f50fdf007b811cea0077037b2a582.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d5d8b1479cf143f67cac2ec35b7309a75a37662dfbd0729d44023b2f9c7408f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c2a1c7c384ef4b76e5b59590621aae4d73aec49102a6abf562b413e5b0397882.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/013dbe7c04b496762d526a52cb566b49969fb8390f8a1afac63e147616c3cec9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cce8bc25b03db47b5311ec16499fa4fb9df51e793aeb446bad322654e609b950.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/077*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/26b0e580801c5898387c7d3317ecdb0d84f22e02df6084c8cd4524cd15ba0189.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/632a692bb949b7c5745688427c7adfe238f0ae960c7fdbfff5712f30a93d094d.jpg .ю.
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Зараз ще й сім'я священика хвора в Ужгороді, божиться, що востаннє службу вів 8-го ...шукають контактних.... То ж вся паства контактна