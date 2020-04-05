 Первая пациентка с подтвержденным коронавирусом на Закарпатье выздоровела, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Отмечается, что за прошедшие сутки 7 человек госпитализировали с острой респираторной болезнью, у троих из них COVID-19 подтвержден.

"Одна больная с установленным диагнозом острой респираторной болезни COVID-19 находится в тяжелом состоянии и один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - уточнили в пресс-службе.

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Кроме того, первую пациентку, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выписали из областной инфекционной больницы: "Дважды тесты ПЦР COVID-19 показали отрицательный результат".

"Для того, чтобы сказать, что она полностью выздоровела, нужно провести еще один контрольный тест. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей дома", - сообщили в ОГА.

Напомним, 26 марта лаборатория Министерства здравоохранения Украины в Киеве подтвердила заражение коронавирусом у жительницы г. Мукачево Закарпатской области. Женщина попала в больницу 24 марта. Это был первый подтвержденный случай на Закарпатье.