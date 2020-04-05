 Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов

Об этом в эфире телеканала 1+1 рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Взяли протоколы стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, Китая и создали тот протокол лечения, который мы все видели и который был утвержден моим приказом. Сейчас в мире не существует ни одного препарата, в котором были бы показания к COVID-19. Все это лишь современная доказательная медицина", - рассказал Степанов.

Министр подчеркивает, что больных украинцев будут лечить средствами, которые дают результаты в разных странах. "Группа врачей, которые работают над протоколом, продолжают рассматривать разные варианты и следят за тем, что происходит в мире. Я думаю, что на этой неделе протокол будет еще дополнен соответствующими лекарственными средствами, схемами лечения", - подчеркнул глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом, - глава Минздрава Степанов. ВИДЕО

Напоминаем, 2 апреля Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусной болезнью.