EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Здоровье
  2461  27
Материалы по теме:
Все про:карантин (2360) Минздрав (2463) Степанов Максим (138) COVID-19 (3138) коронавирус (1767)

 Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов

В создании протокола лечения больных коронавирусом принимали участие специалисты в разных областях медицины, в частности, реаниматологи, кардиологи. В ближайшее время он будет расширен перечнем новых лекарственных препаратов.

Об этом в эфире телеканала 1+1 рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Взяли протоколы стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, Китая и создали тот протокол лечения, который мы все видели и который был утвержден моим приказом. Сейчас в мире не существует ни одного препарата, в котором были бы показания к COVID-19. Все это лишь современная доказательная медицина", - рассказал Степанов.

Министр подчеркивает, что больных украинцев будут лечить средствами, которые дают результаты в разных странах. "Группа врачей, которые работают над протоколом, продолжают рассматривать разные варианты и следят за тем, что происходит в мире. Я думаю, что на этой неделе протокол будет еще дополнен соответствующими лекарственными средствами, схемами лечения", - подчеркнул глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом, - глава Минздрава Степанов. ВИДЕО

Напоминаем, 2 апреля Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусной болезнью.

Источник: https://censor.net.ua/n3186916
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Врач совершает утренний обход. Подходит к первому пациенту:
- Чем болеем, чем лечат, жалобы есть?
- Геморроем, лечат ваткой с зелёнкой, жалоб нет.
Подходит к следующему пациенту:
- Чем болеем, чем лечат, жалоб нет?
- Сифилисом, лечат ваткой с зелёнкой, жалоб нет.
Подходит к следующему:
- Чем болеем, чем лечат, жалоб нет?
- Ангиной, лечат ваткой с зелёнкой.
- Одна жалоба- пусть мне первому горло мажут
 показать весь комментарий
 
Это лучше, чем они предлагают, безопаснее, если не пить зеленку и не жрать вату.
 показать весь комментарий
 
 
Які продаватиме фірма дружини Стєпанова.
 показать весь комментарий
 
 
ей же производители переведут бабло за клинические испытания.... Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 4831они ведь тоже не лохи - будет двойной профит: и с пациента и с производителя...
 показать весь комментарий
 
 
Домовилися підзаробити на відкатах Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 3471 Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 484 Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 484
 показать весь комментарий
 
 
Это проект Украина. Он заключается в том, чтобы на места руководителей поставить самых бесполезных отбросов. И всем доказать, что при любом говне жопа останется жопой.
Непонятно только, зачем это доказывать.
 показать весь комментарий
 
Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов

Хватит нас "лечить!"...
 показать весь комментарий
 
шо вам на цапии так и говорят? - бедные вы бедные - хотя....))
 показать весь комментарий
 
 
Пока нет лекарства от этой заразы о каком едином протоколе лечения может идти речь?Переболевших вирусом лечили разными препаратами кого отмалярии кому помогло от радикулита и т.д.И нет ни единого доказательства что победило болезнь лекарство а не имунитет.
Так что пока не будет единого лекарства протокол лечения должен оставаться открытым.
 показать весь комментарий
 
 
на ком то надо проверить действие ..лабораторных.мышей наверно тоже уже продали
 показать весь комментарий
 
Заходит врач в палату, в которой лежат три пациента и спрашивает у первого:
- Чем болеете?
- Геморрой.
- Чем мажут?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у второго:
- Чем болеете?
- Половой орган болит.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у третьего:
- Чем болеете?
- Ангиной.
- Чем мажут?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Есть! Или пусть мне первому мажут, или хотя-бы ватку меняют!!!
 показать весь комментарий
 
 
У Бахмуті Донецької області національний фармацевтичний виробник ПРАТ «Фітофарм» майже в 7 разів збільшило виробництво антисептика - з 60 тис. до 400 тис. упаковок на місяць.

Про це повідомляє Укрінформ.
«У зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19 зросла потреба в антисептичних та дезінфекційних засобах. Як український фармацевтичний завод у складній для країни ситуації ми перейшли на посилений режим роботи. Якщо ще на початку року ми виробляли 60 тисяч упаковок «Спіртол» на місяць, то зараз збільшили випуск до 400 тисяч, для чого довелося організувати режим роботи підприємства у дві зміни», - повідомила директор виробничого департаменту ПрАТ «Фітофарм» Наталя Дерев'янко.
За її словами, «Фітофарм» зараз щодня випускає 20 тисяч антисептичного і дезінфікуючого засобу «Спіртол» із вмістом етанолу 96%. Цей препарат застосовується зовнішньо як антисептичний засіб для дезінфекції шкіри рук.
«Реагуючи на зростаючий попит на антисептичні засоби саме для дезінфекції рук, наше підприємство також прийняло рішення про промисловий випуск нового продукту «Дермаклін», який укомплектований дозатором для зручності використання. До складу цього продукту входить етанол і компоненти, що зволожують шкіру рук», - повідомила директор.
 показать весь комментарий
 
Ребя мне реально страшно. Не корра..а минздрав. Вы понимаете ситуацию вы заболели вас принудительно держат и лечат всякой хренью..и вы сбежать не можете. Нарушение всех прав...такого в Украине с 91 года не было.
 показать весь комментарий
 
 
Загадка встречи у Земана: как экспертная группа президента Чехии ела через защитные маски? как бы да... интересно

Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 4798
 показать весь комментарий
 
Чуть цифирей.
По официальным данным ВОЗ во всем мире в месяц погибают в среднем
- от рака 684 497
- от тубера 150 000
- от спида 140 112
- в дтп 112 511
- суицид 85 378
- т.н. обычный грипп 40 452
Пандемия коронавируса уже длся 3 месяцы. По состоянию на сейчас за эти 3 месяца во всем мире умерло от эирнр вируса 67 999 человеков или менее 33 000 в месяц.
Я не конспиролог, однако....
 показать весь комментарий
 
 
роднинькие.......................... у нас старых лекарств нету, а вы про новые. ДАЖЕ НЕ СМЕШНО.
 показать весь комментарий
 
 
Ну когда в аптеках будут маски и по нормальной цене Второй министр включает дурака Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 8467
 показать весь комментарий
 
Супрун сказала своє слово по затвердженому протоколу,додати нічого :https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2616459615305256?__tn__=K-R
Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 7875
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх