 Протокол лечения Covid-19 будет дополнен перечнем новых лекарств, - глава Минздрава Степанов

Об этом в эфире телеканала 1+1 рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Взяли протоколы стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, Китая и создали тот протокол лечения, который мы все видели и который был утвержден моим приказом. Сейчас в мире не существует ни одного препарата, в котором были бы показания к COVID-19. Все это лишь современная доказательная медицина", - рассказал Степанов.
Министр подчеркивает, что больных украинцев будут лечить средствами, которые дают результаты в разных странах. "Группа врачей, которые работают над протоколом, продолжают рассматривать разные варианты и следят за тем, что происходит в мире. Я думаю, что на этой неделе протокол будет еще дополнен соответствующими лекарственными средствами, схемами лечения", - подчеркнул глава Минздрава.
Напоминаем, 2 апреля Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусной болезнью.
- Чем болеем, чем лечат, жалобы есть?
- Геморроем, лечат ваткой с зелёнкой, жалоб нет.
Подходит к следующему пациенту:
- Чем болеем, чем лечат, жалоб нет?
- Сифилисом, лечат ваткой с зелёнкой, жалоб нет.
Подходит к следующему:
- Чем болеем, чем лечат, жалоб нет?
- Ангиной, лечат ваткой с зелёнкой.
- Одна жалоба- пусть мне первому горло мажут
Непонятно только, зачем это доказывать.
Хватит нас "лечить!"...
Так что пока не будет единого лекарства протокол лечения должен оставаться открытым.
- Чем болеете?
- Геморрой.
- Чем мажут?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у второго:
- Чем болеете?
- Половой орган болит.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у третьего:
- Чем болеете?
- Ангиной.
- Чем мажут?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Есть! Или пусть мне первому мажут, или хотя-бы ватку меняют!!!
Про це повідомляє Укрінформ.
«У зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19 зросла потреба в антисептичних та дезінфекційних засобах. Як український фармацевтичний завод у складній для країни ситуації ми перейшли на посилений режим роботи. Якщо ще на початку року ми виробляли 60 тисяч упаковок «Спіртол» на місяць, то зараз збільшили випуск до 400 тисяч, для чого довелося організувати режим роботи підприємства у дві зміни», - повідомила директор виробничого департаменту ПрАТ «Фітофарм» Наталя Дерев'янко.
За її словами, «Фітофарм» зараз щодня випускає 20 тисяч антисептичного і дезінфікуючого засобу «Спіртол» із вмістом етанолу 96%. Цей препарат застосовується зовнішньо як антисептичний засіб для дезінфекції шкіри рук.
«Реагуючи на зростаючий попит на антисептичні засоби саме для дезінфекції рук, наше підприємство також прийняло рішення про промисловий випуск нового продукту «Дермаклін», який укомплектований дозатором для зручності використання. До складу цього продукту входить етанол і компоненти, що зволожують шкіру рук», - повідомила директор.
По официальным данным ВОЗ во всем мире в месяц погибают в среднем
- от рака 684 497
- от тубера 150 000
- от спида 140 112
- в дтп 112 511
- суицид 85 378
- т.н. обычный грипп 40 452
Пандемия коронавируса уже длся 3 месяцы. По состоянию на сейчас за эти 3 месяца во всем мире умерло от эирнр вируса 67 999 человеков или менее 33 000 в месяц.
Я не конспиролог, однако....