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Все про:МВФ (2871) Кристалина Георгиева (11)

 МВФ готов привлечь весь 1 триллион долларов, чтобы помочь странам преодолеть кризис из-за COVID-19, - Георгиева

Международный валютный фонд готов привлечь весь резервный фонд в размере одного триллиона долларов, чтобы помочь странам преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

По ее словам, еще никогда за 75-летнюю историю Фонда страны не нуждались в таком экстренном финансировании - в МВФ одновременно обратились 85 стран. Больше всего страдают от кризиса развивающиеся государства.

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Напомним, накануне руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, превысит мировой финансовый кризис 2008 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3186915
 
 
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Последние новости.
МВФ заявил, что готов дать коронавирусу триллион долларов, чтобы отцепился.
На заявленные МВФ триллион долларов подали заявки триллион коронавирусов.
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МВФ готов привлечь весь 1 триллион долларов, чтобы помочь странам

Та да благотворительная организация... Этакой международный Гобсек...
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вы и Бальзак - не верю - а вы найдите деньги в займы дешевле - нет их дешевле - ФАКТ
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не кіслий це точно бо вони не даремно вклалися у цю пандемію
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МВФ предоставляет кредиты Украине под низкий процент 2-3 % в долларах. Это уровень инфляции в долларе - не пишите глупости - интернет уже у всех есть - над вами можно просто смеяться)))
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Если привлечь штук 100 депутатов из СН, то кризис будет легко преодолен!
Правда, существенно сократится количество стран, которые уцелеют...
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Последние новости.
МВФ заявил, что готов дать коронавирусу триллион долларов, чтобы отцепился.
На заявленные МВФ триллион долларов подали заявки триллион коронавирусов.
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Так хто придумав продати землю? МВФ чи місцеві гниди?
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'...Шоб,творіть,ім, совмєстноє зло,потом!!!! Подєліться прієхалі опитом....'
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МВФ чи місцеві гниди?

Кто-кто- Евреи. Из 25 членов Совнаркома 19 были евреи. Так злые языки говорят.
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Неделю назад я обо этом сообщал на цензоре. МВФ готов привлечь весь 1 триллион долларов, чтобы помочь странам преодолеть кризис из-за COVID-19, - Георгиева - Цензор.НЕТ 6924
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Какая душещипательная забота о развивающихся государствах! И так инфляция нам светит зверская, еще и МВФ спешит пожар бензином тушить.
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Под видом борьбы с коронвирусом с каждого жителя планеты скачивают энергию,от чувства страха выделяется Кортизол.Страх хорошая вещь для энерговампиров...
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Лучше момента, чтобы заработать много денег, может больше не представиться в обозримом будущем. Щас терпилам нафтюхивают кредитов.
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Лучше момента, чтобы заработать много денег, может больше не представиться в обозримом будущем. Щас терпилам нафтюхивают кредитов.

100% !
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Заходит врач в палату, в которой лежат три пациента и спрашивает у первого:
- Чем болеете?
- Геморрой.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у второго:
- Чем болеете?
- Половой орган болит.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у третьего:
- Чем болеете?
- Ангиной.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- ДА!!! Или пусть мне первому мажут, или пусть ватку меняют!!!
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@zabugina
18-27.10.19 в Ухане(провинция
Хубэй) проводились Всемирные игры военнослужащих (MWGames).
Российскую армию на
соревнованиях представили 257 спортсменов-ВИРУСОЛОГОВ.
Всего было заявлено участников из 109 стран.

17.11.19 в Ухане определилися нулевой пациент


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Розумков и его жена косят бабло в Ломбардах,которые приравнены с супермакетам и продмагам.Нехилый бизнес... МВФ готов привлечь весь 1 триллион долларов, чтобы помочь странам преодолеть кризис из-за COVID-19, - Георгиева - Цензор.НЕТ 175
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