 МВФ готов привлечь весь 1 триллион долларов, чтобы помочь странам преодолеть кризис из-за COVID-19, - Георгиева

Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
По ее словам, еще никогда за 75-летнюю историю Фонда страны не нуждались в таком экстренном финансировании - в МВФ одновременно обратились 85 стран. Больше всего страдают от кризиса развивающиеся государства.
Напомним, накануне руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, превысит мировой финансовый кризис 2008 года.
Та да благотворительная организация... Этакой международный Гобсек...
Отдайте землю
Правда, существенно сократится количество стран, которые уцелеют...
МВФ заявил, что готов дать коронавирусу триллион долларов, чтобы отцепился.
На заявленные МВФ триллион долларов подали заявки триллион коронавирусов.
Кто-кто- Евреи. Из 25 членов Совнаркома 19 были евреи. Так злые языки говорят.
100% !
- Чем болеете?
- Геморрой.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у второго:
- Чем болеете?
- Половой орган болит.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- Нет.
Спрашивает у третьего:
- Чем болеете?
- Ангиной.
- Чем мажете?
- Йодом.
- Проблемы есть?
- ДА!!! Или пусть мне первому мажут, или пусть ватку меняют!!!
18-27.10.19 в Ухане(провинция
Хубэй) проводились Всемирные игры военнослужащих (MWGames).
Российскую армию на
соревнованиях представили 257 спортсменов-ВИРУСОЛОГОВ.
Всего было заявлено участников из 109 стран.
17.11.19 в Ухане определилися нулевой пациент