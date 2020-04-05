 Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей Украину к тяжелым последствиям, - "слуга народа" Лерос

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп напомнил, что "никто не мог предсказать теракт 11 сентября, предвидеть, что путин "хакнет" выборы в США и спровоцирует выход Великобритании из ЕС с помощью Cambridge Analytica, и все крутили у виска, когда слышали, что когда-нибудь на Украину нападет рф, оккупирует Крым и часть Донбасса".

"Для многих факт продажи национальных интересов в Минске звучит как пустой звук, но буквально позавчера СБУ разоблачила госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака в том, что он посылал "за поребрик" секретные документы о действиях Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе.

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Эта новость, как холодный душ, возвращает нас в реальность!

А теперь представьте себе, если в Кремле узнали, что Ермак продает должность президента Энергоатома по цене элитной недвижимости в Конча Заспе.

Это же прекрасная возможность для врага, ведь можно взять деньги, встретиться с братом Ермака, где достаточно обсудить "месячный семейный бюджет", а потом разок показаться в ОПУ для проформы, и вот уже тебя на всех парах заносят в кабинет президента Энергоатома.

Дальше - дело техники, как президент Энергоатома меняет гендиректора АЭС на агента фсб, а он - всех ключевых людей на станции.

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И вот уже все готово для проведения "эксперимента" на станции, который приводит к катастрофе...

Может звучит как бред, но также думали про те уже исторические события, которые я описал ранее.

Напомню, что они таки случились и изменили мировой порядок.

Я к чему вас подвожу, дорогой читатель.

Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей нас к тяжелым последствиям, возможно даже хуже, чем кто-то может себе представить", - резюмирует Лерос.

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Напомним, 2 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы. Правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте пока что неустановленным лицам секретный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Многие СМИ сообщили, что речь идет о госсекретаре Мининфраструктуры Андрее Галущаке.

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29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".