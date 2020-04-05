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 Политика Украины
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 Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей Украину к тяжелым последствиям, - "слуга народа" Лерос

По мнению нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса, активностью брата главы Офиса Президента Дениса Ермака относительно "Энергоатома" могли воспользоваться спецслужбы РФ, чтобы спровоцировать катастрофу на одной из АЭС.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп напомнил, что "никто не мог предсказать теракт 11 сентября, предвидеть, что путин "хакнет" выборы в США и спровоцирует выход Великобритании из ЕС с помощью Cambridge Analytica, и все крутили у виска, когда слышали, что когда-нибудь на Украину нападет рф, оккупирует Крым и часть Донбасса".

"Для многих факт продажи национальных интересов в Минске звучит как пустой звук, но буквально позавчера СБУ разоблачила госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака в том, что он посылал "за поребрик" секретные документы о действиях Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В министерство энергетики уже направил представление на вице-президентов, среди них нету Купчака, - врио президента "Энергоатома" Котин об обвинениях Гео Лероса

Эта новость, как холодный душ, возвращает нас в реальность!

А теперь представьте себе, если в Кремле узнали, что Ермак продает должность президента Энергоатома по цене элитной недвижимости в Конча Заспе.

Это же прекрасная возможность для врага, ведь можно взять деньги, встретиться с братом Ермака, где достаточно обсудить "месячный семейный бюджет", а потом разок показаться в ОПУ для проформы, и вот уже тебя на всех парах заносят в кабинет президента Энергоатома.

Дальше - дело техники, как президент Энергоатома меняет гендиректора АЭС на агента фсб, а он - всех ключевых людей на станции.

Также читайте: Зеленский на встрече с малой фракцией "Слуги народа" назвал Лероса "аферистом", а Ермака - своим "другом", - СМИ

И вот уже все готово для проведения "эксперимента" на станции, который приводит к катастрофе...

Может звучит как бред, но также думали про те уже исторические события, которые я описал ранее.

Напомню, что они таки случились и изменили мировой порядок.

Я к чему вас подвожу, дорогой читатель.

Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей нас к тяжелым последствиям, возможно даже хуже, чем кто-то может себе представить", - резюмирует Лерос.

Читайте также: Следствие больше беспокоит объем записей, переданных нардепу Леросу, а не их суть, - адвокат Найем

Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей Украину к тяжелым последствиям, - слуга народа Лерос 01

Напомним, 2 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы. Правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте пока что неустановленным лицам секретный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Многие СМИ сообщили, что речь идет о госсекретаре Мининфраструктуры Андрее Галущаке.

Читайте: Лерос рассказал, как Ермак "зомбировал" депутатов на заседании малой фракции "Слуги народа": "У человека совсем помутнел рассудок"

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/n3186913
 
   
 Топ комментарии
 
А за кого голосовал Лерос?За Пороха и ЕС? Или за ЗЕ и зебилоидов? Если за ЗЕ и зебилоидов, то чему он сейчас удивляется?
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Только слабоумные не понимают, что все это Зелёное говно во главе с Ослабородько, приведёт Украину к тяжелейшим последствиям.
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А за кого голосовал Лерос?За Пороха и ЕС? Или за ЗЕ и зебилоидов? Если за ЗЕ и зебилоидов, то чему он сейчас удивляется?
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что то мне подсказывает что лероса заслали к зебикам после презедентских выборов, и не его одного
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Якщо його заслали і він викрив і оприлюднив такі факти, то гарно працює.
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Да это уже просто заговор!
Зеленский уже заявил о том, что Ермак его друг, а Лерос - мошенник и проходимец.
А Лерос все равно продолжает!
Самое время пожаловаться воспитательнице выводить тяжелую артиллерию!

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а что может заявить мошенник и проходимец зеля?
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Лучше бы он без заявлений, свалил на борту №1 куда нибудь подальше.
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Треба Лєнку просити, щоб вона йому знову білет в один кінець купила якийсь. Може не поверниться? Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей Украину к тяжелым последствиям, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 4474
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Да хоть на Марс.
Главное что бы с концами.
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тут весь прикол в том-что зелёные борцы с коррупцией оказались махровыми и сверхнаглыми коррупционерами Підпис Єрмака в Мінську і тотальний розпродаж посад - ланки одного ланцюга, що веде Україну до тяжких наслідків, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 6375
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Бабка откопала деда пулемёт
Больше Зебил пургу не несёт
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Почему -то у Зеленского друзья - проходимцы и предатели Украины, а те, кто их разоблачает - мошенники. Вывернул все наизнанку, истинная сатана, волк в овечьей шкуре. Этого Ермака нужно немедленно убирать из власти, но нет никакой гарантии, что Зеленский не затащит такого же снова. Уже был Богдан, его сняли заменили на худшего Ермака, после Ермака будет еще хуже и т.д. Гнать надо зеленую гадюку, а не его друзей - сатанистов.
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А кто про Порошенко всё вывернул наизнанку? Не эти же лица?
Но продолжай им верить про Порошенко...
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Купчак перекупив посаду? У Купчака лице виявилось новішим, ніж у Нєдашковського... Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей Украину к тяжелым последствиям, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 1196
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Одна і та шобла. Нічим не відрізняються. Валяють дурня, а насправді Зєля робить те саме, що і Пєця.
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тобто пеця теж просрав армію-економіку і зовнішню політику?
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Не нагадуй Зєлє про армію. Зєля шкодить, як і Пєця, але поки що не висаджує у повітря арсенали. Може забув?
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я нічого не забув.. але це зелене гівно ще й країну здає без бою по всім напрямкам
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Яке *****? Це Юлька винувата. Це ж знає кожен продажний троль.
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Так я тебе в другом посте об этом и написал или ты думаешь, что и украинским гнидам невыгодно было взорвать склады?
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Только слабоумные не понимают, что все это Зелёное говно во главе с Ослабородько, приведёт Украину к тяжелейшим последствиям.
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Власть Зеленского уже не имеет никакого доверия у народа, обделались меньше чем за год. Ни одного успешного дела, все перес-али, перегадили и сидят брешут каждый день, вешают лапшу на уши.
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То в Оман с госвизитом, то за деньги жены, то засланный с ним был, то не был.
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Не ну Моисей тоже стадо своё жидовское 40 лет водил туда-сюда,сюда-туда...
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Молодець Гео. Тримайся. Ти один вартуєш цілого самоскиду з зеленими "голобородьками".
_______________
Зєлю з шоблою цапських єрмаків геть. Дострокові.
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Ні, ванька, ніяких дострокових, бо ви овоча знов оберете.
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Єдине ,що робить успішно ця зелена гадюка - це брехню.
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Якщо він припинить пандемію так, як він припинив війну, то у нас великі проблеми.

Володимир Зеленський: Моя місія - припинити пандемію коронавірусу
Моя місія - припинити війну...
Моя місія - припинити кумівство...
Моя місія - припинити корупцію...
Моя місія - припинити торгівлю на крові...
Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей Украину к тяжелым последствиям, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 6474
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Чмирьок, як чмирьок. Нічого особливого
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Он же тоже ничего не понял - что сделал Порошенко для Украины...
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Лерос, по-твоему, "слуги народа" бывают "правильные" и "не правильные?" Почему же вашего солнцеликого окружают только "неправильные", а "правильных" он всех разогнал? Не задумывался, может дело в самом солнцеликом?
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Чувство самосохранения только у абсолютных болванов отсутствует...
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на свете нет ужаснее напасти,
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
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А кто у нынешнего президента друг, а кто аферист? Отож
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что, уже даже не скрывают? теперь "корона" все спишет

Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей Украину к тяжелым последствиям, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 9657
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А давайте скинемося і купимо в Єрмака посаду Зеленського для Порошенка?
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Склонись лучше перед Порошенко и скажи - Прости, Гетман...
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от добра добра не ищут - Яценюка премьером
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А, голосували, як Путін приказав? «Только нє Порошенко»?...
.

Чи, наперекір ворогу?.
???
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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Ведут Украину к тяжелым помледствиям ? Что за ерунда? Разве Украина уже не в тяжелых последствиях?
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Те що підписала ця мерзота,називається зрада України.
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Лише на мить собі уявіть. Рік тому після скандалу з Гладковськими п'ятий президент Порошенко збирає фракцію БПП у зв'язку з загостренням на фронті і захопленням наших моряків у Керченській протоці. На цій нараді президент Порошенко заявляє що Гладковський був і є його другом, і зазначає «Я ні в кого нічого не брав!» У свою чергу Гладковський називає Бігуса і його команду аферистами, за якими стоїть колишній прем'єр Юлія Тимошенко (наприклад), об'являє Бігуса своїм «особистим ворогом» і заявляє: «Я знаю, що на моє місце мітять. Я б пішов, але зараз потрібно рятувати країну!»
Уявіть який лемент стояв би від Сяну до Дону - від усіх починаючи від нардепів і антикорупціонерів-грантоїдів до останнього активіста? Які протести збиралися б на Банковій? Скільки кидали б іграшкових свиней і як волали б «Де відрубані руки?» Та рік тому нічого такого не було. Було звільнення Гладковського Порошенком.
Все перелічене вище робив не Порошенко - це щойно зробили президент Зеленський і голова його офісу Єрмак. Хтось бачить спалах обурення бодай схожий на минулорічний? Карантин? Ну нехай. А в інтернеті спалаху обурення вчинком президента серед Зелених груп хтось помітив?
А ситуація ж різна принципово. Бігус - всього лише журналіст-розслідник. Гео Лерос - депутат. Бігус виклав нібито переговори з меседжерів невідомого походження - Гео Лерос виклав відео де чітко видно обличчя Єрмака-молодшого. Гладковського звинуватили в тому, що він купував комплектуючі для військової техніки у виробника (тобто країни-агресора) дорожче за ринкову вартість. Ми зараз бачимо як уряди Європейських країн купують тим самим «методом свинарчуків» тест-системи, медичне обладнання, маски, тощо й тощо. І своїх «бігусів» у Європі не з'являється - навпаки. У них їхніх «свинарчуків» сприймають героями. У нас нині народний депутат (!) виклав відео (!!) де обговорюють купівлю посад (!!!) - і реакції практично нема.
Про що все це говорить? Як раз про те, про що я писав уже сотню разів - історія з Гладковськими рік тому була приводом, а не причиною ненависті до Порошенка. Це була така собі легалізація всієї ненависті до п'ятого президента яка панувала в суспільстві. Ненависті створеної пропагандою Москви і вітчизняними політиками, які як вогню боялися продовження президентства Порошенка. Які 5 років у воюючій країни хитали ситуацію всередині України «майданами-3», редутами, міхо-майданчиками і подібними перфомансами. Москва нищила ефективного президента на чолі України. Наших політиків цікавила влада і тільки влада. А виборець…
А у виборцеві включився примітивний більшовизм - люта класова ненависть до мільйонера. У виборцеві включилося жлобство - бажання аби йому в його країні облаштували його життя тут і зразу. А ще у виборцеві включився абсолютно інфантильний ідеалізм, зразка «якщо ця влада не ідеальна - не треба ніякої». Я знаю що слухати таке неприємно, але перш ніж лікувати хворобу, треба правильно поставити діагноз. Діагноз нашого суспільства - саме такий. І допоки у нас владою роблять хороших хлопців, а не ефективних керівників, ми матимемо саме таку Україну яку маємо. Не треба кривитися - кращого ми не гідні.
До чого тут корупція? А ні до чого. Не в корупції справа була рік тому. Доказ - те що зараз корупція в оточенні Зеленського не хвилює нікого. Мені часто здається що одною з вагомих причин ненависті до Порошенка було як раз те що він ефективно з корупцією боровся (+7 пунктів за рейтингом Трансперенсі, проти провалу на 2 пункти в перший же рік Зеленського). Надто багатьох за Порошенка покращення ситуації з корупцією позбавило годівнички. Аж надто багатьох. І далеко не тільки корупціонерів.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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Писатели, писатели, уборные маратели, не лучше ль вас писатели послать...
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Давайте так: винуватою робимо Юльку і закриваємо тему про Єрмаків та Свинарчуків. Це влаштує всіх.
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Что Юлька, что Ермак - оба работают против Украины.
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Для тебя тут выделено то, что ты не слышишь у Тимошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=KJ221rSN4zg
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Балаболов много - Украина одна!
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Украина до сих пор не информирует россиян о том, что происходит в Украине. Я смотрю 20 каналов украинского телевидения, оно меня тоже удивляет. Когда я там вижу некоторых ваших ведущих, которые просто работают по указке Кремля, я удивляюсь.
российский философ, доктор философских наук Игорь Чубайс.

Давно говорю , наше олигархическое ТВ работает против Украины . Работает тонко и аккуратно , с виду и не скажешь , но работает . Даже кацапы видят . Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей Украину к тяжелым последствиям, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 2770 .
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Я ICTV включил как радио , та правильная политика
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Все вірно кажеш,через ці злочинні діяння х.йло і маніпулює такими гетьманами.Корупціонере геть з влади!
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...відтепер дивлюся тільки «National Geoleros» Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей Украину к тяжелым последствиям, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7583
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Не выполнив ни одного предвыборного обещания, ЗЕ, по сути, обманул всех своих избирателей, а поэтому его власть на сегодня лишилась легитимности. Люди *уйла в Омане, очевидно, доходчиво объяснили ЗЕ, что лишение украинцев государственности руками агента Ермака, является единственным для него способом физического выживания и безбедного существования в будущем. Короче оманский иуда делает свое грязное дело при полном попустительстве и равнодушии украинцев к своему будущему. Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей Украину к тяжелым последствиям, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5300
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По сути, кто такой Ермак? Он никто и звать его никак, но при этом реально руководит государством самым коррупционным образом. Работая при этом совсем на другое государство.
Как такое могло произойти? Спросите у 73% избирателей.
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Хорошая аналитика, лерос не дурак.
Это так ***** с помощью Ермака может скупить ключевые гос посты в стране. Дешевле и надёжнее чем вести открытую войну.
Нужно срочно вносить поправки в уголовный кодекс, торговля госдолжностями - пожизненное.
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Ага, только СБУ, ГБР, САП и Генпрокурктура - полностью под Ермаком, стало быть и под Путиным. Это, скорее, тебе пожизненное светит за то, что патриот Украины.
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Лерос, ти молодець. Трохи додав приправи в прісну кашу новин. Та трохи протверезив, очманілих від ілюзій, Зе виборців.
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