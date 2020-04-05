 Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей Украину к тяжелым последствиям, - "слуга народа" Лерос

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Нардеп напомнил, что "никто не мог предсказать теракт 11 сентября, предвидеть, что путин "хакнет" выборы в США и спровоцирует выход Великобритании из ЕС с помощью Cambridge Analytica, и все крутили у виска, когда слышали, что когда-нибудь на Украину нападет рф, оккупирует Крым и часть Донбасса".
"Для многих факт продажи национальных интересов в Минске звучит как пустой звук, но буквально позавчера СБУ разоблачила госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака в том, что он посылал "за поребрик" секретные документы о действиях Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе.
Эта новость, как холодный душ, возвращает нас в реальность!
А теперь представьте себе, если в Кремле узнали, что Ермак продает должность президента Энергоатома по цене элитной недвижимости в Конча Заспе.
Это же прекрасная возможность для врага, ведь можно взять деньги, встретиться с братом Ермака, где достаточно обсудить "месячный семейный бюджет", а потом разок показаться в ОПУ для проформы, и вот уже тебя на всех парах заносят в кабинет президента Энергоатома.
Дальше - дело техники, как президент Энергоатома меняет гендиректора АЭС на агента фсб, а он - всех ключевых людей на станции.
И вот уже все готово для проведения "эксперимента" на станции, который приводит к катастрофе...
Может звучит как бред, но также думали про те уже исторические события, которые я описал ранее.
Напомню, что они таки случились и изменили мировой порядок.
Я к чему вас подвожу, дорогой читатель.
Подпись Ермака в Минске и тотальная распродажа должностей - звенья одной цепи, ведущей нас к тяжелым последствиям, возможно даже хуже, чем кто-то может себе представить", - резюмирует Лерос.
Напомним, 2 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы. Правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте пока что неустановленным лицам секретный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Многие СМИ сообщили, что речь идет о госсекретаре Мининфраструктуры Андрее Галущаке.
29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
Зеленский уже заявил о том, что Ермак его друг, а Лерос - мошенник и проходимец.
А Лерос все равно продолжает!
Самое время
пожаловаться воспитательницевыводить тяжелую артиллерию!
Главное что бы с концами.
Больше Зебил пургу не несёт
Но продолжай им верить про Порошенко...
_______________
Зєлю з шоблою цапських єрмаків геть. Дострокові.
Смотреть всем!
Володимир Зеленський: Моя місія - припинити пандемію коронавірусу
Моя місія - припинити війну...
Моя місія - припинити кумівство...
Моя місія - припинити корупцію...
Моя місія - припинити торгівлю на крові...
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
.
Чи, наперекір ворогу?.
???
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
Уявіть який лемент стояв би від Сяну до Дону - від усіх починаючи від нардепів і антикорупціонерів-грантоїдів до останнього активіста? Які протести збиралися б на Банковій? Скільки кидали б іграшкових свиней і як волали б «Де відрубані руки?» Та рік тому нічого такого не було. Було звільнення Гладковського Порошенком.
Все перелічене вище робив не Порошенко - це щойно зробили президент Зеленський і голова його офісу Єрмак. Хтось бачить спалах обурення бодай схожий на минулорічний? Карантин? Ну нехай. А в інтернеті спалаху обурення вчинком президента серед Зелених груп хтось помітив?
А ситуація ж різна принципово. Бігус - всього лише журналіст-розслідник. Гео Лерос - депутат. Бігус виклав нібито переговори з меседжерів невідомого походження - Гео Лерос виклав відео де чітко видно обличчя Єрмака-молодшого. Гладковського звинуватили в тому, що він купував комплектуючі для військової техніки у виробника (тобто країни-агресора) дорожче за ринкову вартість. Ми зараз бачимо як уряди Європейських країн купують тим самим «методом свинарчуків» тест-системи, медичне обладнання, маски, тощо й тощо. І своїх «бігусів» у Європі не з'являється - навпаки. У них їхніх «свинарчуків» сприймають героями. У нас нині народний депутат (!) виклав відео (!!) де обговорюють купівлю посад (!!!) - і реакції практично нема.
Про що все це говорить? Як раз про те, про що я писав уже сотню разів - історія з Гладковськими рік тому була приводом, а не причиною ненависті до Порошенка. Це була така собі легалізація всієї ненависті до п'ятого президента яка панувала в суспільстві. Ненависті створеної пропагандою Москви і вітчизняними політиками, які як вогню боялися продовження президентства Порошенка. Які 5 років у воюючій країни хитали ситуацію всередині України «майданами-3», редутами, міхо-майданчиками і подібними перфомансами. Москва нищила ефективного президента на чолі України. Наших політиків цікавила влада і тільки влада. А виборець…
А у виборцеві включився примітивний більшовизм - люта класова ненависть до мільйонера. У виборцеві включилося жлобство - бажання аби йому в його країні облаштували його життя тут і зразу. А ще у виборцеві включився абсолютно інфантильний ідеалізм, зразка «якщо ця влада не ідеальна - не треба ніякої». Я знаю що слухати таке неприємно, але перш ніж лікувати хворобу, треба правильно поставити діагноз. Діагноз нашого суспільства - саме такий. І допоки у нас владою роблять хороших хлопців, а не ефективних керівників, ми матимемо саме таку Україну яку маємо. Не треба кривитися - кращого ми не гідні.
До чого тут корупція? А ні до чого. Не в корупції справа була рік тому. Доказ - те що зараз корупція в оточенні Зеленського не хвилює нікого. Мені часто здається що одною з вагомих причин ненависті до Порошенка було як раз те що він ефективно з корупцією боровся (+7 пунктів за рейтингом Трансперенсі, проти провалу на 2 пункти в перший же рік Зеленського). Надто багатьох за Порошенка покращення ситуації з корупцією позбавило годівнички. Аж надто багатьох. І далеко не тільки корупціонерів.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://www.youtube.com/watch?v=KJ221rSN4zg
российский философ, доктор философских наук Игорь Чубайс.
Давно говорю , наше олигархическое ТВ работает против Украины . Работает тонко и аккуратно , с виду и не скажешь , но работает . Даже кацапы видят . .
Как такое могло произойти? Спросите у 73% избирателей.
Это так ***** с помощью Ермака может скупить ключевые гос посты в стране. Дешевле и надёжнее чем вести открытую войну.
Нужно срочно вносить поправки в уголовный кодекс, торговля госдолжностями - пожизненное.