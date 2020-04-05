 С 6 апреля "Всеукраинская школа онлайн" начинает работу для средних и старших классов, - Елена Зеленская. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила супруга Президента Украины Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 40 учителей записали для вас видеоуроки по 11 школьным предметам и приложили все усилия, чтобы сделать их интересными и полезными", - отметила Зеленская.

Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать такие украинские телеканалы:

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5-й класс - "Плюсплюс" и "112 Украина"

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK и "5 канал"

8-й класс - "Индиго" и УНИАН

9-й класс - "Рада" и UA: Культура

10-й класс - UA: Первый

11-й класс - М1

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всеукраинская школа онлайн": видеоуроки будут доступны для школьников из ОРДЛО и временно оккупированного Крыма, - ОП

Все уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, на медиасервисах и интернет-платформах 1 + 1 video, ТСН.ua, УНИАН, а также на Megogo и oll.tv, на которых уроки "Всеукраинской школы онлайн" будут бесплатно доступны даже для незарегистрированных пользователей.