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 С 6 апреля "Всеукраинская школа онлайн" начинает работу для средних и старших классов, - Елена Зеленская. ВИДЕО

6 апреля, в 10:00, для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих, начнет работу "Всеукраинская школа онлайн".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила супруга Президента Украины Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 40 учителей записали для вас видеоуроки по 11 школьным предметам и приложили все усилия, чтобы сделать их интересными и полезными", - отметила Зеленская.

Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать такие украинские телеканалы:

5-й класс - "Плюсплюс" и "112 Украина"
6-й класс - ZOOM и NewsOne
7-й класс - ZIK и "5 канал"
8-й класс - "Индиго" и УНИАН
9-й класс - "Рада" и UA: Культура
10-й класс - UA: Первый
11-й класс - М1

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всеукраинская школа онлайн": видеоуроки будут доступны для школьников из ОРДЛО и временно оккупированного Крыма, - ОП

Все уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, на медиасервисах и интернет-платформах 1 + 1 video, ТСН.ua, УНИАН, а также на Megogo и oll.tv, на которых уроки "Всеукраинской школы онлайн" будут бесплатно доступны даже для незарегистрированных пользователей.

Источник: https://censor.net.ua/n3186912
 
 
 Топ комментарии
 
Ровно таким же боком как и квартальные кловуны к политике.
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А тепер усі виконують тільки не свою роботу, бо за свою треба відповідати!
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А вот и Ленка ополченка проявилась
Говорят, до нее дошло, что находится в одной стране с Вовой небезопасно
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З Швеції відосік прислала ? Вже нагодувала в шкільних столовках яблуками з молоком,тепер навчати зібралась ?
От нахіба забирать хліб у міністра освіти ? Чи прес-секретарем в нього на півставки ?
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Звичайно.Труднощі в виборі категорії.mature,milf,чи wife ?
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еще эта чучундра не пиарилась а где намордник нарушаем
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Неплохая бы семейная пара дикторов на телевидении получилась. Как раз их уровень.
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Лєна в образі...така собі вчителька початкових класів.
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Кому нужны эти дистанционные уроки? Для работы в рошене образование не нужно, там надо быстро упаковывать картонные коробки после того, как Марина Порошенко сфоткалась с ними на камеру и ушла.
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Дітей зебілів на Рошен не беруть. Навіть двірниками. А правильні батьки поставлять на телевізор "батьківський замОк" і заблокують на рівні провайдера доступ до небажаних ресурсів. Втім, нормальні діти самі не полізуть на інформаційні помийки.
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Насправді ніяке онлайн навчання не замінить школу. Це зараз просто втрачений час і відсутність навчання.
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Ты ту "мучёбу" видел? Я насмотрелся... Неделю внук сидел с телефоном в руке, перед компьютером. Мать на работе сидит, с телефоном в руке, пытается что-то разъяснить, он сидит перед компом с видом "Гляжу в книгу, вижу фигу...". Потом махнула рукой, приходит вечером и сидит с ним, занимается... Недаром объявили, что учебный год продлять будут... С той "мучёбы" никакого толку...
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В классе есть, тоже, хорошие ученики и плохие.
Можете сами учить, учите.
В ТВ можно брать программу обучения, можно записать урок и потом все детально разобрать.
Главное - иметь желание что-то делать, а не только ныть.
Я ж читаю ваши посты, вы вечно всем недовольны.
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"Вечно недовольный" - это не ко мне... Это к "Ларисе номерной", и к её сторонникам... Я просто реально смотрю на вещи... В данном случае, слышу отзывы от людей, которые вынуждены заниматься с детьми и внуками... Когда учебник выдают за "продвинутый", а на самом деле он "советский", только переведён на "язык высшей школы" - это ужас... У меня ребёнок не мог разобраться в "современном" учебнике по географии - пришлось поехать домой и привезти свои учебники, где написано доступным языком... У Ивана Франко есть, по этому поводу, аналогия интересная - почему ребёнка, после отлучения от груди, кормят, сначала, молочными кашами, бульйонами, рубленым мясом и протёртыми овощами, а не бычьей печёнкой, например... А ведь учителей теперешних учат преподавать именно языком высшей школы!!! Да и ошибок сколько в учебниках? У меня половина семьи - педагоги, друзья преподают в университетах - биологи, филологи, историки - поэтому, уж кому-кому, но мне всё это прекрасно известно...
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Євглена зелена подружилася з коронавірусом! Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 3788 Увага ,вона його так насмішить що у віруса корона зникне ,а у цієї з'явиться!
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А колись збрехала, що до 2 класу української навіть не чула...
Пристойна українська, з типовим для Дніпра, південносхідним акцентом...Таке не можна вивчити,якщо ти росіянин чи природній носій російської мови.... таке передається тільки від покоління до покоління...
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ИДИОТ!
смотри учебные программы - может поможет...
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Як тільки українка виходить заміж за жида то в жидівській родині завішують зеркала і проводять обряд після якого сина вважають мертвим, а в українській дочку просто вважають курвою...
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тешит себя надеждами остаться первым бойфрендом моники...
у мендель другие планы.
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Заставку с пузырем винца на переменках между уроками пжлста
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Уберите это изображение.
Под ним напишут идеальный комментарий, который, как всегда не понравится модератору.
В принципе, коммент, будет идеальным Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 8562. Ну про кобылу.
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А почему елена зеленская...почему не моя жена например ...у нее 20 лет работы в школе?
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А вот и духовная наставница зеленской...передача пидагогических традиций можна сказать..
Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 2520
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З яркого дива подруга та наставниця марини порошенко, стала наставницею Зеленського, чи у них тріо?
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ще один брехливий провокатор виліз, падло...
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он не провокатор!
он на зарплате попередников-воров
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т.ж. видосики взялась снимать, как и Зечмо?
в Швеции хорошо оттянулась? Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 3719
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Жаль, что названия книжек не разглядеть на заднем плане. Или это фотообои в расейском посольстве в Швеции?
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Можливо, це БРЭТ ЖОПА (повне видання)

Із 6 квітня для учнів середніх і старших класів розпочинає роботу "Всеукраїнська школа онлайн", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 1863
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Абсолютно вірно. Red Alert 3.
І ось бренд питної води з Modern Combat 3, **** blyat:


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Так что, учителей увольнять, школы закрывать. Школа будет в телевизоре.
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О. Уже и эвакуировавшаяся пытается вставить 5 копеек,изображая нужную деятельность. Совсем у муженька рейтинг того?
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А як дітям дивитися уроки там, де відключили українські канали на супутнику? Просити Росію в свої програми ставити?
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Удивительно,как это еще зебилы не догадались вставить ураки на канал имперского нацизма- ,,звизда,,?. Или просто на центральные кацапские помойки?
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Люди можуть вечеряти, пити каву на монітором, навіщо в цей час постити блювотні картинки?
Яким би не було тупим совкове телебачення, але на словосполучення типу "брудні шкарпетки" інсувало табу.
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Мені цікаво завжди було - хто у цієї "макаки" стиліст?... Мабуть такий самий, як у "Блазня" - "піарменеджер"... Дивлюсь, і бачу "провінцію" у всій красі... На цьому фото - "босячка-ПТУшниця", на іншому "купчиха" - наче тільки-що "кадриль" танцювала, у трактирі...
Правильно сказано в українському прислів"ї - "Не буде з хама пана...".
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Ясно... С неё такой "кутюрье", как с моего члена - отбойный молоток...
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"Леді" - то псевдонім проститутки із Вінницького борделю.
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Відпускайте вже дітей в школи, це дистанційне навчання - профанація.
Щомісяця в Україні помирали тисячі людей в усі роки, за місяць карантину від коронавірусу - близько 30. Кажуть, що в країнах, де робили прививку БЦЖ, сприйнятливість до коронавірусу нижча. Проведіть вже накінець медичну аналітику і дайте людям нормально працювати.
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112,бздик,ньюсрань-зелох договорился с путенской агентурой?
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Чому онлайн-уроки дітям мають транслювати антиукраїнські канали?

Транслювати уроки для дітей під час карантину повинні нейтральні канали, а не ті, які мають бути заборонені в Україні.

Для українських школярів з 6 квітня запускають «Всеукраїнську школу онлайн». Утім, серед телеканалів, які транслюватимуть онлайн-уроки, є також неоднозначні «112 Україна», News One та ZIK. Львівська школа «Будокан» уже виступила із чіткою позицію та рекомендацією учням не дивитися уроків на цих антиукраїнських каналах, а вчителям не використовувати контент для дистанційного навчання зі згаданих ресурсів. Адже, як вважає директор школи Олександр Козловський, діти не повинні дивитися канали, які є рупорами Медведчука та Рабіновича.
Якщо у нас є День вишиванки і всі, поклавши руку на серце, співають «Ще не вмерла Україна», то абсолютно нелогічним виглядає те, що хтось віддає трьом абсолютно антиукраїнським каналам освітній дитячий контент. Адже ці канали несуть яскраву протиукраїнську позицію і тут навіть політика ні до чого.
Хтось їм віддав прерогативу, чи то за гроші чи ні. Я переконаний, що ініціатива йде не від Міністерства освіти і науки, яке тепер очолює Любимира Мандзій, чи що таке могли зробити такі люди як Юрій Полюхович (заступник міністра освіти) чи Сергій Бабак (голова комітету з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді), але ж хтось це зробив!
Серед тих, хто навчається у нашій школі є і діти волонтерів та АТОвців. У нас викладають учасники АТО. І тут нам кажуть: «Є такі ось канали - візьміть звідти освітній контент». Я абсолютно чітко розумію, що він зроблений не ними, але разом з тим, скоріш за все, в голови дітям і батькам буде закладатися і після того, як пройде карантин та онлайн-навчання, позиція Рабіновичів, Медведчуків та інших людей, які мають бути у в'язницях, а не розповідати з телевізора, яким чином розбудовувати цю країну.
Моя позиція як вчителя і громадянина - логічна і проста. Є всеукраїнські канали, які дивляться незалежно від політичних уподобань - запропонуйте їм транслювати. Не розумію, чому канал «Рада» не може цього робити майже у цілодобовому режимі, адже йдеться, як на мене, про національну стратегію. Діти не повинні постраждати від коронавірусу, їхні знання не мають скотитися вниз. І це має бути однією із стратегічних цілей нашої держави.
Уже декілька разів депутати Верховної Ради порушували питання про закриття цих каналів в Україні, а тепер їм надають трансляцію освітніх програм. Чому цю проблему не озвучують люди, які повинні це робити? У нас чимало методистів, управлінців освіти, починаючи від міністерства і закінчуючи районами. Чому вони мовчать? Я не знаю. Може заговорять, коли їм дадуть команду стати патріотами держави.
Де логіка? Ми воюємо з Росією і при цьому віддаємо трансляцію освітніх програм каналам, де ввечері «казки розповідають Медведчуки і Рабіновичі». Ну, це ж маразм.
Чи ми звикли бути патріотами за командою? Нема команди - нема патріотизму?
http://tvoemisto.tv/blogs/medvedchuky_i_rabinovychi_chytatymut_nashym_dityam_kazky_tse_marazm_108064.html
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Ця тупа ЗЕкуриця ніякого відношення до дистанційної освіти немає! Там і без неї все це організовано!!!
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А как же ,,наказание невиновных,, и ,,награждение непричастных,,?
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Ой, а хто це пропагує дивитися сєпарські канали? Так це евакуйована нелохом лєнка-сепаратистка вилізла на люди.
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да как она посмела, самозванка!
заниматься освитой должна только жена сами-знаете-кого.
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пахан с испании вернуля
- челядь активировалась!
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Блін! А Єлєна Зєлєнская тут яким боком? Вона бідна не має на чому пропіаритись? Ну то хай кілька тисяч масок пошиє і роздасть, чи мужєнька заставить кілька мільйончиків на ШВЛ для лікарень. Ну щоб хоч щось, *****!
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Предлагаю всем заинтересованным лицам бесплатную установку сайта «Моя школа» для дистанционного обучения учеников средней школы. При необходимости сайт можно переделать под любое учебное заведение.
Основные функции сайта:
* Составление и корректировка всех учеников и учителей учебного заведения.
* Составление и корректировка учебного плана на полугодие.
* Составление и корректировка анкет учеников и преподавателей.
* Обмен сообщениями и выдача домашних заданий.
* Выставление оценок и анализ успеваемости.
Установка сайта производиться самостоятельно согласно инструкции.
https://ru.files.fm/u/avktrs9b
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А яким боком Зелебенська до освіти, вона що закінчила педагогічний універ???!!!
Самозванці!
Взагалі, яка в неї освіта, якесь ГПТУ?
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За свой счёт, надеюсь, организованно это глупое и бессмысленное действо?
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