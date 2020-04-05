 На Черниговщине от COVID-19 умер мужчина, который накануне пытался сбежать из больницы, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук полиции Черниговской области.
"В ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался убежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики совместными усилиями вернули пациента до лечебного учреждения.
С момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими людьми не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - говорится в сообщении.
Всего в Черниговской области лабораторно подтверждены 7 случаев инфицирования коронавирусом, более 1300 человек находятся в самоизоляции после возвращения из-за границы или контактов с теми, у кого подтвержден коронавирус.
НЕ ХОТІЛИ - інша справа, бо хотіли КАЧАТИ БАБЛО.
Це типово для комерційних лікарень - все чистенько-красивенько, але завдання - викачати все наявне в людини бабло, а не вилікувати.
Коли я зрозумів - плюнув і на них.
Травки заварюю.
Палити кинув.
Массаж електромасажером.
Норм.
співчуття родині..
ИВЛ не было
а ще...чи у нас є той кисло-род?
Не свезло мужику, не смог сбежать и получил полный курс лечения...не лежать ему на барышне или бухим под забором
Никто не поддержал врачей, которые мало того, что должны лечить, так ещё и должны охранять таких мудаков.
С таким отношением к жизни, контакторов будет все больше и больше, так как жестокие карантинные методы не принесут пользы, если больные с ковид будут убегать. Невозможно поставить полицейского возле каждого идиота.
Полицейский должен быть в голове