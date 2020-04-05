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 На Черниговщине от COVID-19 умер мужчина, который накануне пытался сбежать из больницы, - Нацполиция

В Черниговской области от осложнений коронавирусной болезни умер мужчина, которые накануне пытался сбежать из больницы, где проходил лечение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук полиции Черниговской области.

"В ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался убежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики совместными усилиями вернули пациента до лечебного учреждения.

С момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими людьми не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - говорится в сообщении.

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Всего в Черниговской области лабораторно подтверждены 7 случаев инфицирования коронавирусом, более 1300 человек находятся в самоизоляции после возвращения из-за границы или контактов с теми, у кого подтвержден коронавирус.

На Черниговщине от COVID-19 умер мужчина, который накануне пытался сбежать из больницы, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186910
 
   
 Топ комментарии
 
Ребя а можно что бы меня в украинскую больницу не забирали..шансов выжить в ней ноль
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Без сарказму і іронії. Знаючи рівень медичної допомоги на переферії, з купленими за сало дипломами, може він і не даремно тікав.
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щас надо отвечать, что иду в ломбард. Они же работают
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зелечили при попытке к бегству - гематомная пневмония (отбили лёгкие)
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Если пытался сбежать, значить были силы и странно, что умер после поимки "от ускладнень".
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Ребя а можно что бы меня в украинскую больницу не забирали..шансов выжить в ней ноль
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ложись в рюзькую там шансов минус 99%. Один %- случайность.
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В постанове Кабмина написано, что если кто два раза нарушит самоизоляцию, того принудительно отправят на обсервацию. А что там могут делать с запертым человеком, не известно.
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Куди там бігти хворому з тієї Борзни. Чудове місто з жінками на велосипедах. Хоча він розумів, що йому не жити
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Якби так думав або був в поганому стані не тікав би. Нехай родичі розказують, що там насправді сталося.
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Навряд він розум, тому і думав, що здоровий, або просто грип, як і багато інших, які приєздять із за кордону, та бігають по друзям. Але він міг принести біду у маршрутці чи просто у населеному пункті. Треба розуміти, що від твоїх діях залежить життя оточуюсих.
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Без сарказму і іронії. Знаючи рівень медичної допомоги на переферії, з купленими за сало дипломами, може він і не даремно тікав.
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Я теж вірю, що: "той кого повісять - не потоне". Я про некомпетентність, жадібність і сволочизм. Мого друга МІСЯЦЬ модний МЕДИКОМ лікував від вегетососудистої дистонії (тривалі головні болі), поки знайома медсестра не сказала, що необхідне МРТ. Пухлина мозку. А знаєте чому Медиком не призначив МРТ? Тому що у такої, ****, провідної клініки в Києві за велике бабло його НЕ БУЛО.
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як не було - могли б направити в клінічну лікарню 1 чи ще б кудись.
НЕ ХОТІЛИ - інша справа, бо хотіли КАЧАТИ БАБЛО.
Це типово для комерційних лікарень - все чистенько-красивенько, але завдання - викачати все наявне в людини бабло, а не вилікувати.
Коли я зрозумів - плюнув і на них.
Травки заварюю.
Палити кинув.
Массаж електромасажером.
Норм.
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НЕ ХОТІЛИ. Бо лікували уколами і простирадлом ліків. Здоров"я вам.
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Звичайно не даремно... В тебе з логікою, знаючи, чим закінчилось, все добре??? На Чернігівщині від COVID-19 помер чоловік, який напередодні намагався втекти з лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1733
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а сколько таких которые будучи больными плевать хотели на других идут и заражают
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у мене виникло лише одне питання: як там було відносно вентилятора легень?
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так я ото про нього..ну про вентилятора.
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Вообще, на ютубе есть несколько схем аппаратов ИВЛ, в том числе и на базе бытового вентилятора.

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Для сравнения, мэр Нью Йорка без соплей вполне серьезно расказывает о волонтерах которые тренеруют руки чтоб в ручном режиме, руками, качать кислород в легкие... У нас просто пошлют!
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для цього треба думати та приймати нестандартні рішення.
а ще...чи у нас є той кисло-род?
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похоже, никакого вентилятора не было, так как при ИВЛ погружают в искусственную кому - для блага больного естественно - и больной лежит недвижим, обмотанный трубками
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а ведь мог и выжить... не судьба, поймали и вернули.
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и тело спалят по-быстрому в печке как особо заразное для окружающих
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Наверно хотел оставшееся время прожить по человечески
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Меня лет 7 назад чуть в областной больнице за 3 мес. не угробили "доценты медицынских наук", благо вовремя спрыгнул. Погуглил и за 2 недели вылечил себя сам. Представляю уровень докторов в районных больницах!
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(кладбище) -Этого я лечил . этих двух тоже, а вот тот бухой, что под забором лежит сбежать **** успел.

Не свезло мужику, не смог сбежать и получил полный курс лечения...не лежать ему на барышне или бухим под забором
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Залечили.Можно было в погреб поместить.равносильно.Не больница ,а морг для живых.Нужно разбирательство.Изоляция нужна,безусловно.Но и лечение тоже.
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Скорее задержали его не слишком вежливо, а потом множественные переломы списали на осложнения коварного вируса.
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Можливо він йшов помирати на природі, як у давнину люди, які чуяли, що помруть, уходили помирати кудись. Смерть десь у лісі, мабуть, кращий вибір, ніж у домі скорбі серед інших вмираючих. Не критикуйте мене за цей пост.
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Заголовок с подвохом, ведь совершенно не ясно остался бы он жив, если ему удалось бы вырваться из цепких лап украинского "здравоохранения"! Ведь, потенциальным беглецам теперь в раздумье дилемма: залечили или действительно вирус доканал? Вот в чем вопрос: "Жить или не жить - бежать или смириться (с участью покойника)!" На Чернігівщині від COVID-19 помер чоловік, який напередодні намагався втекти з лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 419
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Мой опыт говорит, что нужно тихо и молча переболеть дома, не высовываться (как я и сделал), а там уж судьба (или Бог) пусть решают этот извечный вопрос, сомневаюсь, что "врачи" действительно помогли бы мне, если были бы серьезные осложнения, а вот "залечить", заморозить, уморить голодом и отсутствием элементарных бытовых условий вполне возможно и очень даже вероятно!
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могут еще опробовать "лекарства" из на днях утвержденного протокола "лечения"
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Судя по комментариям понятно, что все очень хотели, чтобы этот заражённый сбежал, проехался в городском транспорте, пообщался с друзьями и потом попал домой, чтобы заразить ещё и своих родственников.

Никто не поддержал врачей, которые мало того, что должны лечить, так ещё и должны охранять таких мудаков.

С таким отношением к жизни, контакторов будет все больше и больше, так как жестокие карантинные методы не принесут пользы, если больные с ковид будут убегать. Невозможно поставить полицейского возле каждого идиота.

Полицейский должен быть в голове
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"полицейский или надсмотрщик" обычно в голове у рабов, свободные люди рассматривают для себя все возможные варианты, даже такие, которые некоторым кажутся "преступными" от того, что барин не велел так даже думать, а не то, чтоб делать!
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Полностью поддерживаю. Дикая страна. Куда нам дл Европы?......
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Кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности. (с)
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Лікар звертаючись до родичів хворого: - Ну що будемо його лікувати, чи хай живе?
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Бедняга. Такое случается у тяжело больных - сбегают из больницы, пытаясь таким образом якобы начать жизнь с начала, и "чистого листа".
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Почитать комменты, так у нас имбецил на имбециле..... Идиотский поступок чела, который, возможно, подтолкнул его к краю могилы, рассматривается как "залечили", "хотел спастись" и т.п. бред..... Что можно ждать хорошего с такими "умниками"? Треш.
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