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 В Молдове 864 случая COVID-19, 15 человек умерли, - Додон

За последние сутки в Молдове зарегистрировано 112 новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных достигло 864 человека/

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За минувшие сутки обработано 349 тестов. Из них 112 дали положительный результат. Среди новых случаев 8 - среди граждан Молдовы, которые вернулись из-за границы. В 104 случаях имело место заражение внутри страны. Таким образом, число инфицированных граждан в нашей стране составляет 864 человека. К сожалению, еще три смерти зарегистрированы за последние сутки. Общее количество скончавшихся составляет 15 человек", - сообщил президент Молдовы Додон.

Он сообщил, что среди инфицированных 293 человека - в Кишиневе, 132 - в районе Штефан-Водэ, 126 - в городе Сорока, 47 - в Приднестровском регионе.

Президент Молдовы подчеркнул, что количество инфицированных растет. По его словам, среди 864 инфицированных человек 240 - медицинские работники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После паломничества в Почаевскую Лавру коронавирусом заразились 8 молдаван, - премьер-министр Кику

В связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, четыре населенных пункта заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.

В Молдове запрещено собираться на улицах группами в составе более трех человек, если только это не члены одной семьи. К контролю над соблюдением режима чрезвычайного положения привлечены карабинеры, полицейские, а также личный состав Национальной армии. Общественный транспорт в городах Молдовы на период чрезвычайного положения является бесплатным, но в автобусах и троллейбусах запрещено перевозить стоячих пассажиров. За тем, чтобы транспорт не был перегружен, следят полицейские, которые дежурят на каждой остановке.

Также читайте: COVID-19: Молдова ввела чрезвычайное положение

Источник: https://censor.net.ua/n3186908
 
 
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Съездили в Почаев? Полобызали иконы? Причастились?
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Де там Дидовик, хай розкаже, як Додошу у світову змову втягнули
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В Молдавии население в 10 раз ниже чем в Украине а заражённых почти так же, вы до сих пор верите что у нас 1250?
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молдавский спецназ штурмом взял квартиру и по привычке сделал в ней ремонт..
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на эпидемию 1000 человек заболевших не тянет.
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от и вы хлопцы - молдаванцы со своим долдоном....
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Медичні працівники зараз як на передовій, де непомітний снайпер ворога працює. І вони свідомо у 100 відсотках йдуть на це, бо не вміють інакще В Молдове 864 случая COVID-19, 15 человек умерли, - Додон - Цензор.НЕТ 6937
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врачикам, медсетрам - уважение бесконечное...
от хто задницей диван не давит - ето они.
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ну да, одних сантехников никто не хвалит. Всегда на передовой..
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Навіть прибацаний Додон розумніший за нашого президента🐸
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То може це інфіковані молдовани завезли заразу в Почаєвську лавру, а не заразились в Лаврі.
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