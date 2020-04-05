 "Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время первой внеочередной сессии, на которой обсуждали законы противодействия коронавирусу, наша фракция выступила с оговорками относительно норм об усилении полномочий МВД и полиции, чрезмерных штрафов и криминализации несоблюдения карантина (именно карантина, а не самоизоляции). "Европейская Солидарность" и на рабочей группе, и в зале пыталась отбить эти нормы, убедить коллег, что мы осознаем необходимость карантинных мероприятий и самоизоляции для преодоления пандемии, но еще больше осознаем риски произвола силовых структур и узурпации власти в украинских реалиях. Нам не удалось сбить эти поправки, к сожалению, а наши предостережения оказались пророческими ", - написала Геращенко.
Сопредседатель фракции подчеркнула, что власть, которая не смогла обеспечить гражданам доступны защитные средства, в условиях реального обеднения населения переходит грани истерии и маразма.
"Самая дешевая маска стоит 18 гривен. Менять ее нужно каждые два часа. Очевидно, в местах массового скопления надо быть в маске. Но теперь за проход по улице без маски штраф. Метро и городской транспорт не работающие. В супермаркет можно выехать только на машине. Супермаркеты работают. Но власть заговорила о запрете пользоваться и собственным авто. С собакой выйти в грязный двор можно. С ребенком парком прийти в ближайшую аптеку или продуктовый - нет. Двум людям с симптомами короновируса выходить в аптеку можно. Трем здоровым - нет. В супермаркете стоять в очереди можно. В сквере пересечься с коллегами по рабочим делам - нет", - отметила Геращенко.
"Проводить 15-часовое заседание Рады по инициативе Зеленского можно. Идети на следующую внеочередную на следующей неделе по Мариинскому (парку - ред.) - нет. Ехать на авто - нет. А как тогда? На почтовых голубях? В лес нельзя. А в поле сажать картофель и другие овощи можно? Продать маски за границу в разгар эпидемии можно. Ходить без масок, когда их нигде нет, нет", - добавила она.
Геращенко напомнила, что до сих пор за вывоз масок никто не наказан.
"За выход без маски штраф 17 тыс. грн. А знает власть, что некоторые украинцы таскают одну маску уже 3 недели карантина, потому что другой нет. Встречать из обсервации здоровых людей в Новых Санжарах и делать бутафорию можно, а провести информационную кампанию о необходимости самоизоляции для тысяч пассажиров самолетов, поездов, автобусов из Европы уже в разгар эпидемии в странах ЕС - нет. Работать онлайн можно. Но знает ливласть, какой интернет уже в 30 км от Киева?" - отметила депутат.
Она также обратила внимание, что на полном серьезе в ВР некоторые фракции обсуждают возможность введения комендантского часа. "Не вечером, а на целый день. Так может тогда легче уже замуровать украинцев по домам?" - написала депутат.
Она не исключила, что фракция "Европейская Солидарность" будет выступать за изменения статей законов, которые сегодня позволяют злоупотребления властью под видом борьбы с эпидемией.
"Еще раз подчеркиваю, что я осознаю принципиальность карантинных мероприятий - как ключевого превентивного средства распространения болезни. Но стоит ли власти впадать в маразм? Мне кажется, эти вопросы требуют серьезной дискуссии правительства и парламента. И очень жаль, что руководство ВР куда-то исчезло, самоизолировалось и делает вид, что ничего, кроме внеочередных сессий, их не касается.
Буду инициировать обсуждение этих вопросов на совещании с лидерами фракций. И не исключено, что наша фракция будет выступать за изменения маразматических статей законов, которые сегодня позволяют злоупотребления и произвол под видом борьбы с эпидемией", - отметила сопредседатель фракции "ЕС".
желание диктатуры помноженное на идиотизм зе-плесени - это то что мы имеем сейчас..
хотят загнать людей под шконку и привить покорность используя Короновирус...
И да.., здесь правильно написали - для грязных мусоров это золотое время чистить карманы гражданам...
твари из Говнолосса подонка ВАКАРЧУКА что скажут ?
а чим зупинити коронавірус, як не поліцією?
шо, з'їла, порохоботка?
так і має бути!
-наркомафию;
-янтарную;
-таможенную;
-икорную;
-игорную;
-строительную;
-железнодорожную;
-промышленную;
-воровскую;
-ментовскую;
-государственную;
а также самую главную : мафию борцов с мафиями!
Миха Чаплыга
1 год ·
ПРАВИЛЬНО написали...
Знаете почему в Николаеве почти нет вируса? Потому, что через Николаев зерно со всей страны вывозят... Как же можно такую жилу "заразить" ограничениями?!
И чтоб 2 раза не вставать...
Судя по тому какая коалиция собралась в защиту Ермака - транша не будет... Что впрочем тоже имеет плюсы!
АМИНЬ.
Миха Чаплыга
1 год ·
Не валяй дурака, Укра-и-но-чка,
Не обидим, кому говорят.
Отдавай-ка землицу кре-дит-ну-ю,
За долги отдавай ее взад!
СОРОСЯТНЯ в лице Мирового Банка и МыВыФы: "Также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность".
Привет Зе-Ленскому...
Про це в ефірі "Прямого" заявила народний депутат фракції "Голос" Леся Василенко.
"Уряд повністю провалив комунікацію щодо цієї теми. Не було проведено достатньо роботи, не було донесено достатньо інформації для того, щоб пояснити населенню, з чим Україна і весь світ має справу. Що це дійсно пандемія, що це велика проблема, яка зачіпає здоров'я і життя абсолютно всіх, незалежно від віку, статі й соціального статусу. Що коронавірус буде мати дуже суттєві, якщо не критичні, наслідки для економіки не лише національної, а й світової. І що це виклик, який вимагає реагування вже сьогодні, реагування, яке кожен з нас в силі здійснити самостійно.
На кожного з нас покладається відповідальність за те, чи буде ця епідемія розповсюджуватися далі та якою мірою. І силах кожного з нас залишатися вдома, не виходити й не ставати джерелом для розповсюдження цієї епідемії. Але водночас це є колективна відповідальність щодо того, як ми будемо виходити з цієї кризи.
На жаль, ця інформація не комунікується ані на місцях, ані з боку центральних органів влади. І через інформаційний вакуум ми маємо безвідповідальне ставлення населення до цієї проблеми", - сказала політик.
https://prm.ua/uryad-provaliv-komunikatsiyu-u-pitanni-zagroz-koronavirusu-vasilenko/
Volodymyr Ariev
В Києві вже перекривають парки, але народ все одно гуляє дозволеними вулицями. Результат: парки порожні, на вулицях велика концентрація людей. Правда, розумне рішення уряду?