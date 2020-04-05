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 "Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" не поддерживает "маразматические нормы законов", которые сегодня позволяют злоупотреблять властью и произвол под видом борьбы с эпидемией.

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время первой внеочередной сессии, на которой обсуждали законы противодействия коронавирусу, наша фракция выступила с оговорками относительно норм об усилении полномочий МВД и полиции, чрезмерных штрафов и криминализации несоблюдения карантина (именно карантина, а не самоизоляции). "Европейская Солидарность" и на рабочей группе, и в зале пыталась отбить эти нормы, убедить коллег, что мы осознаем необходимость карантинных мероприятий и самоизоляции для преодоления пандемии, но еще больше осознаем риски произвола силовых структур и узурпации власти в украинских реалиях. Нам не удалось сбить эти поправки, к сожалению, а наши предостережения оказались пророческими ", - написала Геращенко.

Сопредседатель фракции подчеркнула, что власть, которая не смогла обеспечить гражданам доступны защитные средства, в условиях реального обеднения населения переходит грани истерии и маразма.

"Самая дешевая маска стоит 18 гривен. Менять ее нужно каждые два часа. Очевидно, в местах массового скопления надо быть в маске. Но теперь за проход по улице без маски штраф. Метро и городской транспорт не работающие. В супермаркет можно выехать только на машине. Супермаркеты работают. Но власть заговорила о запрете пользоваться и собственным авто. С собакой выйти в грязный двор можно. С ребенком парком прийти в ближайшую аптеку или продуктовый - нет. Двум людям с симптомами короновируса выходить в аптеку можно. Трем здоровым - нет. В супермаркете стоять в очереди можно. В сквере пересечься с коллегами по рабочим делам - нет", - отметила Геращенко.

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"Проводить 15-часовое заседание Рады по инициативе Зеленского можно. Идети на следующую внеочередную на следующей неделе по Мариинскому (парку - ред.) - нет. Ехать на авто - нет. А как тогда? На почтовых голубях? В лес нельзя. А в поле сажать картофель и другие овощи можно? Продать маски за границу в разгар эпидемии можно. Ходить без масок, когда их нигде нет, нет", - добавила она.

Геращенко напомнила, что до сих пор за вывоз масок никто не наказан.

"За выход без маски штраф 17 тыс. грн. А знает власть, что некоторые украинцы таскают одну маску уже 3 недели карантина, потому что другой нет. Встречать из обсервации здоровых людей в Новых Санжарах и делать бутафорию можно, а провести информационную кампанию о необходимости самоизоляции для тысяч пассажиров самолетов, поездов, автобусов из Европы уже в разгар эпидемии в странах ЕС - нет. Работать онлайн можно. Но знает ливласть, какой интернет уже в 30 км от Киева?" - отметила депутат.

Она также обратила внимание, что на полном серьезе в ВР некоторые фракции обсуждают возможность введения комендантского часа. "Не вечером, а на целый день. Так может тогда легче уже замуровать украинцев по домам?" - написала депутат.

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Она не исключила, что фракция "Европейская Солидарность" будет выступать за изменения статей законов, которые сегодня позволяют злоупотребления властью под видом борьбы с эпидемией.

"Еще раз подчеркиваю, что я осознаю принципиальность карантинных мероприятий - как ключевого превентивного средства распространения болезни. Но стоит ли власти впадать в маразм? Мне кажется, эти вопросы требуют серьезной дискуссии правительства и парламента. И очень жаль, что руководство ВР куда-то исчезло, самоизолировалось и делает вид, что ничего, кроме внеочередных сессий, их не касается.

Буду инициировать обсуждение этих вопросов на совещании с лидерами фракций. И не исключено, что наша фракция будет выступать за изменения маразматических статей законов, которые сегодня позволяют злоупотребления и произвол под видом борьбы с эпидемией", - отметила сопредседатель фракции "ЕС".

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Источник: https://censor.net.ua/n3186906
 
   
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У мусорів золоті часи настали, лаве поперло.
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У всіх нечистих на руку людей настали золоті часи коли кловуна посадили в крісло президента.
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Очередное закручивание происходит потому, что у населения кончаются деньги и продукты. И никто не собирается решать ту проблему, кроме как работающими ломбардами. Конца эпидемии не предвидится, адекватного решения проблемы безденежья и голода - тоже не предвидится. Потому завинчивать будут гайки до полной неадекватности, пока резьбу у народа не сорвет.
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а Вова ей разрешил такое говорить?
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Наконец человеческие слова прорвались сквозь завывания перебздевших зелёных идиотов. "Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1570
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Ты прав, запрещать порохоботам сидеть на бутылке в людном месте это на издевательство похоже....усе на майдан "Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3053
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Тут каждый первый порохобот с таким диагнозом "Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9617
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25% или F25 - Шизоаффективное расстройство, маниакальный тип. Расстройство, при котором выражены как шизофренические, так и маниакальные симптомы во время одного и того же приступа. Расстройство настроения выражается в форме состояния с переоценкой собственной личности, идеями величия.
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О, росіянин під проксі. Що забув тут, чудо ти з пляшки?
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А за какие такие заслуги глава Петиной АП стал членом партии Мертвечука?
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От просте питання до тебе... Чого в тебе в Дніпрі (і в мене в Києві) метро не паше, а в епіцентрах епідемії Нью-Йорку, Мадриді та Мілані паше?
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Злоупотребление властью по-простому называется узурпацией.
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Забули про ..*керченськик справу * ? "Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1663
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зелёнская тема - ща воши 73 обложат женщину...
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Служанка трёх господ не хочет рассказать о правомерности штрафов за евробляхи, пеню за просрочку коммуналки, за цену самой коммуналки, за цену бакса, топлива, продуктов и прочие ништяки от рыгосоевой банды за время их мародерства?
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Кстати, да, Порошенко украл и смародёрил налоги марсиан, а они должны были пойти на отражение агрессии паРаши и восстановление её последствий, а не украинцы должны были платить за бурятское славянское православие...
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пора ирашке заболеть
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все верно....
желание диктатуры помноженное на идиотизм зе-плесени - это то что мы имеем сейчас..
хотят загнать людей под шконку и привить покорность используя Короновирус...
И да.., здесь правильно написали - для грязных мусоров это золотое время чистить карманы гражданам...
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ЕС гниды, как и УблюдкиУрода, голосуют вместе, а быдло лошат отдельно,
твари из Говнолосса подонка ВАКАРЧУКА что скажут ?
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Тебе не нравится, что твои права пытаются защитить те, против которых ты голосовал?
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Нарисуй сам картину - "Порошенко на нарах", а то Портнов рисовал рисовал... Стопроцентный рисовал рисовал... Венедиктова рисует рисует... никак не выресовают...
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а ты весь такой хрустальный. и никто тебя не достоин?
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А вот при святом Пэтре Рошенко сейчас такого бы не было!!!"Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3025
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зря иронизируешь, он не ввёл ни ВП ни ЧП когда шли тяжёлые бои.
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Парадокс, при Пєтіному воєнному стані в кінці 2018 обмежень було МЕНШЕ!
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Испания. Когда нет собачки - люди выгуливают рыбок в аквариуме и краба
"Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6859 "Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7989
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А Вовік таки має хуцпу. В час епідемії продати всі маски за кордон, так що ціна на них злетіла до небес, щоб тепер штрафувати людей за те що ходять без масок!
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так це..., зюзя ж сказав, що на ньому місія по зупинці коронавірусу
а чим зупинити коронавірус, як не поліцією?
шо, з'їла, порохоботка?
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Кто бы говорил.Военное положение-помним.😂
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Не только. "Сидіть тихо, бо путін нападе!" так же было в тренде последние пять лет. После того, как тот напал.
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шо, гебня тоді всралась, що Порох залишиться на посаді завдяки ВС?
так і має бути!
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Много сидел под "домашним арестом" тогда. Тебе гулять запрещали? Да?
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А тоді що на вулицю забороняли виходити чи поїзди зупиняли?
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Она тебе только что обрисовала военное положение...
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Що не говори, але зловживання темою короновірусу у зевлади є.
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А воно ж як кажуть- дай дурневі скляний вібратор, так він дупу собі розірве, розіб'є, ще й руки поріже.
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...я гляжу, шо кроме корономафии, народу практически херня останется побороть:
-наркомафию;
-янтарную;
-таможенную;

-икорную;

-игорную;
-строительную;
-железнодорожную;
-промышленную;
-воровскую;

-ментовскую;
-государственную;

а также самую главную : мафию борцов с мафиями! "Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1071
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Какие законы не издай, а дурак останется дураком, вор вором, клоун клоуном, а Аваков Аваковым. Это тупиковая ветвь развития, даже нечего по этому поводу сказать. Законы уже меняют 20 или 30 лет. Безрезультатно. Что точно получается - это с помошью этих законов регулярно воровать. А если с помощью законов воруют - то это уже не законы. Король голый и глупый - можно смеятся или плакать, но это голый и глупый король.
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Правильно. Главное, чтобы полиция не снимала блок-посты в Козине..... А там- хоть трава не расти!
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Воно-то тепер, канєшно, можна обурюватись А хто ж знав, що так можна було...Тільки і ці імбецильні заходи не протривають довше ніж ваше ЧП.
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Ты в лес и к озеру не ходи! Ты в ломбард ходи! Там коронавируса нет!
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два поста Чаплыги...

Миха Чаплыга
1 год ·

ПРАВИЛЬНО написали...
Знаете почему в Николаеве почти нет вируса? Потому, что через Николаев зерно со всей страны вывозят... Как же можно такую жилу "заразить" ограничениями?!
И чтоб 2 раза не вставать...
Судя по тому какая коалиция собралась в защиту Ермака - транша не будет... Что впрочем тоже имеет плюсы!
АМИНЬ.

Миха Чаплыга
1 год ·

Не валяй дурака, Укра-и-но-чка,
Не обидим, кому говорят.
Отдавай-ка землицу кре-дит-ну-ю,
За долги отдавай ее взад!

СОРОСЯТНЯ в лице Мирового Банка и МыВыФы: "Также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность".
Привет Зе-Ленскому...

"Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6087
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Ира ты не нервничай,лет через пять про тебя все равно забудут,ушла в тираж.. "Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2837
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Могу заметить что ОТСУТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА и ЗДРАВОГО СМЫСЛА - это характеристики всех властей, что были в Украине (даже не скажу точно насколько десятков или сотен лет), что говорит лишь о том, что никто из них не прилетал с Марса или Венеры (все СВОИ ДОМОРОЩЕННЫЕ)! Поэтому смешно слышать упреки со стороны тех, кто отличился в свое время такой же НИКЧЕМНОСТЬЮ и БЕЗДАРНОСТЬЮ!
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Провальна політика уряду щодо комунікації з населенням України з приводу коронавірусу призвела до безвідповідального ставлення людей до цієї проблеми.
Про це в ефірі "Прямого" заявила народний депутат фракції "Голос" Леся Василенко.
"Уряд повністю провалив комунікацію щодо цієї теми. Не було проведено достатньо роботи, не було донесено достатньо інформації для того, щоб пояснити населенню, з чим Україна і весь світ має справу. Що це дійсно пандемія, що це велика проблема, яка зачіпає здоров'я і життя абсолютно всіх, незалежно від віку, статі й соціального статусу. Що коронавірус буде мати дуже суттєві, якщо не критичні, наслідки для економіки не лише національної, а й світової. І що це виклик, який вимагає реагування вже сьогодні, реагування, яке кожен з нас в силі здійснити самостійно.
На кожного з нас покладається відповідальність за те, чи буде ця епідемія розповсюджуватися далі та якою мірою. І силах кожного з нас залишатися вдома, не виходити й не ставати джерелом для розповсюдження цієї епідемії. Але водночас це є колективна відповідальність щодо того, як ми будемо виходити з цієї кризи.
На жаль, ця інформація не комунікується ані на місцях, ані з боку центральних органів влади. І через інформаційний вакуум ми маємо безвідповідальне ставлення населення до цієї проблеми", - сказала політик.
https://prm.ua/uryad-provaliv-komunikatsiyu-u-pitanni-zagroz-koronavirusu-vasilenko/
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Volodymyr Ariev



В Києві вже перекривають парки, але народ все одно гуляє дозволеними вулицями. Результат: парки порожні, на вулицях велика концентрація людей. Правда, розумне рішення уряду?

"Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 893
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Мы Уже перестали стрелять сейчас перерастанием выходить из дома потом перерастанием срать
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