 "Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время первой внеочередной сессии, на которой обсуждали законы противодействия коронавирусу, наша фракция выступила с оговорками относительно норм об усилении полномочий МВД и полиции, чрезмерных штрафов и криминализации несоблюдения карантина (именно карантина, а не самоизоляции). "Европейская Солидарность" и на рабочей группе, и в зале пыталась отбить эти нормы, убедить коллег, что мы осознаем необходимость карантинных мероприятий и самоизоляции для преодоления пандемии, но еще больше осознаем риски произвола силовых структур и узурпации власти в украинских реалиях. Нам не удалось сбить эти поправки, к сожалению, а наши предостережения оказались пророческими ", - написала Геращенко.

Сопредседатель фракции подчеркнула, что власть, которая не смогла обеспечить гражданам доступны защитные средства, в условиях реального обеднения населения переходит грани истерии и маразма.

"Самая дешевая маска стоит 18 гривен. Менять ее нужно каждые два часа. Очевидно, в местах массового скопления надо быть в маске. Но теперь за проход по улице без маски штраф. Метро и городской транспорт не работающие. В супермаркет можно выехать только на машине. Супермаркеты работают. Но власть заговорила о запрете пользоваться и собственным авто. С собакой выйти в грязный двор можно. С ребенком парком прийти в ближайшую аптеку или продуктовый - нет. Двум людям с симптомами короновируса выходить в аптеку можно. Трем здоровым - нет. В супермаркете стоять в очереди можно. В сквере пересечься с коллегами по рабочим делам - нет", - отметила Геращенко.

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"Проводить 15-часовое заседание Рады по инициативе Зеленского можно. Идети на следующую внеочередную на следующей неделе по Мариинскому (парку - ред.) - нет. Ехать на авто - нет. А как тогда? На почтовых голубях? В лес нельзя. А в поле сажать картофель и другие овощи можно? Продать маски за границу в разгар эпидемии можно. Ходить без масок, когда их нигде нет, нет", - добавила она.

Геращенко напомнила, что до сих пор за вывоз масок никто не наказан.

"За выход без маски штраф 17 тыс. грн. А знает власть, что некоторые украинцы таскают одну маску уже 3 недели карантина, потому что другой нет. Встречать из обсервации здоровых людей в Новых Санжарах и делать бутафорию можно, а провести информационную кампанию о необходимости самоизоляции для тысяч пассажиров самолетов, поездов, автобусов из Европы уже в разгар эпидемии в странах ЕС - нет. Работать онлайн можно. Но знает ливласть, какой интернет уже в 30 км от Киева?" - отметила депутат.

Она также обратила внимание, что на полном серьезе в ВР некоторые фракции обсуждают возможность введения комендантского часа. "Не вечером, а на целый день. Так может тогда легче уже замуровать украинцев по домам?" - написала депутат.

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Она не исключила, что фракция "Европейская Солидарность" будет выступать за изменения статей законов, которые сегодня позволяют злоупотребления властью под видом борьбы с эпидемией.

"Еще раз подчеркиваю, что я осознаю принципиальность карантинных мероприятий - как ключевого превентивного средства распространения болезни. Но стоит ли власти впадать в маразм? Мне кажется, эти вопросы требуют серьезной дискуссии правительства и парламента. И очень жаль, что руководство ВР куда-то исчезло, самоизолировалось и делает вид, что ничего, кроме внеочередных сессий, их не касается.

Буду инициировать обсуждение этих вопросов на совещании с лидерами фракций. И не исключено, что наша фракция будет выступать за изменения маразматических статей законов, которые сегодня позволяют злоупотребления и произвол под видом борьбы с эпидемией", - отметила сопредседатель фракции "ЕС".

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