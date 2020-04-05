 Кабмин обнародовал номера горячих линий по вопросам COVID-19 в регионах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.
6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.
Обычная имитация бурной деятельности.
- Плевать и ловить!
Переговоры с Индией о поставках препарата вели США и Украина
Индийское правительство ввело полный запрет на экспорт гидроксихлорохина (противомалярийный препарат, который используется при экспериментальном лечении коронавируса). Об этом сообщает Bloomberg.
Генеральное управление внешней торговли Индии сообщило, что с 4 апреля запрещается экспорт препарата "без каких-либо исключений". В марте власти Индии уже ограничили поставки лекарств за границу, допуская лишь некоторые исключения, например, из гуманитарных соображений или для выполнения предыдущих обязательств.