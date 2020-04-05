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 Кабмин обнародовал номера горячих линий по вопросам COVID-19 в регионах

В каждой области действуют телефоны, куда можно обратиться по вопросам по карантина, помощи пожилым людям во время карантина, алгоритма выявления и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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Кабмин обнародовал номера горячих линий по вопросам COVID-19 в регионах 01

Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.

6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

Также читайте: Группы специалистов выехали в регионы для пересмотра перечня больниц для пациентов с коронавирусом, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3186905
 
 
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Вряд ли.
Обычная имитация бурной деятельности.
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Нарешті дійшло. Про це казала Юлька слугам у Шустера.
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ЛЮБІ МОЇ, ну не вспоминайте еще и юлю. и так на душе хреново.
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Я кажу про факти. Профани самі до цього не додумаються і пам"ятай що хреновий настрій знижує імунітет.
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лучший и самій разумный политик за всю незалежную историю Украины
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только звонить бесполезно. вас спросят, а есть ли у вас подтвержденный диагноз, а вы скажите, так я к вам и обращаюсь тогда вам самоизоляция и список лекарств которых нет в аптеке. вы о...еваете и клеите ласты если конечно малина не поможет приблизительно так .
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А если позвонить то там скажут в какой аптеке можно купить маски и спирт??
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Свиноботам маски одевать не обязательно, только документ.
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Зебилам и документ не нужен...у них на мордах написано что зебил...
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Ты бухаешь с диабетом, верный признак свинобота)
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И почем стоит позвонить на указанные номера?
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ага , знаю Я эти горячие линии , музыка Лебединое Озеро играет без конца
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І на хрєна ці телефони? Літні люди їх просто не знайдуть, а хто потребує допомоги відомо в пенсійному фонді.
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Моя мати користується, а багато інших не вміє цього. Всім інтернет не доступний.
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Це норма, яку треба враховувати. Організація допомоги літнім людям від цієї влади відсутня, а телефони лише імітація.
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ну почему, успокаивающая музыка играет бесконечно
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- Альо, доктор, у меня температура +40, кашляю, сморкаюсь, нюх отбило, вкуса нет.. шо творить?
- Плевать и ловить!
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Одягни на босі ноги шкарпетки з горчицею і тоді тебе попустить.
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на скольких сегодня ты уже настучал? ща посмотрю
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Они с ксюхой только и делают, что стучат, дятлы.
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Так він сам такий, тому і відповідні жарти.
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Я еще в декабре переболел,температура не сбивалась, еще удивился почему скорая приехала. Не хуже сезоннлгл гриппа
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Я тоже но в Ноябре ,температура была до глюков , думал пистец , переболел на ходу без врачей
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Обычно они советы раздают, а тут аж неудобно стало.
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то у тебя насморк был , обычно грипп длится минимум две недели
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Тебе видней конешь. но насморка не наблюдал. только несбиваемая температура) Как там в Херсоне. народ на удицах есть?
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народу у на много , но не столько как до шухера
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Индия запретила экспорт гидроксихлорохина

Переговоры с Индией о поставках препарата вели США и Украина
Индийское правительство ввело полный запрет на экспорт гидроксихлорохина (противомалярийный препарат, который используется при экспериментальном лечении коронавируса). Об этом сообщает Bloomberg.
Генеральное управление внешней торговли Индии сообщило, что с 4 апреля запрещается экспорт препарата "без каких-либо исключений". В марте власти Индии уже ограничили поставки лекарств за границу, допуская лишь некоторые исключения, например, из гуманитарных соображений или для выполнения предыдущих обязательств.
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зачем так много писать , если можна кратко как Я
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