EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  4686  43
Все про:Бровары (149) Киевская область (1923) пожар (3960) ГСЧС (2558)

 В Броварах горела мебельная фабрика "Meblissimo", - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на территории мебельной фабрики в Броварах (Киевская область).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Броварах горела мебельная фабрика Meblissimo, - ГСЧС 01

"5 апреля в 4:34 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании мебельной фабрики на ул. Щелковская.

Прибыв, спасателям стало известно, что на территории мебельной фабрики "Меблиссимо" горят деревянные поддоны и три грузовых автомобиля Mercedes. Также разведка установила, что огонь уже перекинулся на рядом стоящее здание, принадлежащее ООО "Полипласт", - говорится в сообщении.

В Броварах горела мебельная фабрика Meblissimo, - ГСЧС 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне отчуждения ЧАЭС тушат два очага лесного пожара площадью около 25 га, - ГСЧС. ВИДЕО

В Броварах горела мебельная фабрика Meblissimo, - ГСЧС 03

Пожар был локализован в 6:25 и полностью ликвидирован в 6:55.

Смотрите: В центре Киева произошел пожар в больнице, эвакуировали 13 пациентов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3186903
 
 
 Топ комментарии
 
Эта новость, конечно, важная, но есть важнее и уж точно приятнее: в Ливии плотно прижмурилась очередная партия ихтамнетов вместе с "найденными в местных шахтах" техникой, боеприпасами и топливом. У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 8842 У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 8842 У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 9246
У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 3864
 показать весь комментарий
 
Вообще-то, не горела, а сгорела...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не флуди, бо жаль все майно. Люди там гроші заробляли.
 показать весь комментарий
 
 
Про флуды смешно. Любитель рыговласти набил 20 комментариев против моего одного и еще и фарисействует
 показать весь комментарий
 
В связи с этим, возник вопрос - пожарные разве не обязаны быть в масках во время пандемии?
Ибо на фото, они без масок.
 показать весь комментарий
 
Не знаю, что но в Броварах в районе обьездной горело долго. Часов до 10 дня.
 показать весь комментарий
 
 
Так чим смерділо в Києві зранку? Пожежою в чорнобильській зоні, горілим кабелем на Хрещатику чи з меблевої фабрики в Броварах?
 показать весь комментарий
 
 
Чи ліс на Троєщині та торфяникі за Києвом в районі Пуще-Водиці?
 показать весь комментарий
 
Далеко за Пущею! Читати навчився? Сьогодні зранку там усе затягло димом. Горіло не дуже далеко.
 показать весь комментарий
 
 
Писать научись, читатель. торфяникі за Києвом в районі Пуще-Водиці?
 показать весь комментарий
 
Навчися сам писати українською, а не своэю версією старо-болгарської мови.
 показать весь комментарий
 
 
Лаптеногий, учись признавать свою не правоту. У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 5885
 показать весь комментарий
 
Ирпень- это не Пуща, между ними Гостомель.
 показать весь комментарий
 
Так не дуже схоже на правду. Звідкіля по всіх районах такі випадки за добу?
 показать весь комментарий
 
Зранку було досить волого. Біля мене на Оболоні і далі нічого не горіло. З 10-го поверху вікна на південь і північь - видно далеко. Може у вас якійсь займання були?
 показать весь комментарий
 
Точно невідомо. З Пущі говорили, що торфяник горять, а де саме ніхто не знає.
 показать весь комментарий
 
 
Эта новость, конечно, важная, но есть важнее и уж точно приятнее: в Ливии плотно прижмурилась очередная партия ихтамнетов вместе с "найденными в местных шахтах" техникой, боеприпасами и топливом. У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 9246
У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 3864
 показать весь комментарий
 
 
Турки не забули дії росіян у Сирії. Я писав, що відповідь буде.
 показать весь комментарий
 
 
Французький Іноземний Легіон це майже ті самі рашики.

Тобто одні рашкоіхтанєти наваляли іншим рашкоіхтамнєтам за дуже багато вьорст від бєрьозок...
 показать весь комментарий
 
Автомобілі зовсім згоріли, даже не видно на фото.
 показать весь комментарий
 
В российском городе люди разбили магазин с продуктами: шокирующее видео
 показать весь комментарий
 
Колись рашковлада впарила путєноїдам в якомусь місті історію із "винуватим" азербайджанцем, якщо не помиляюсь. Путєноїди проковтнули і поперли на овочеву базу, де працювали азербайджанці. І що саме цікаве - розбили магазин біля бази і почали тягнути велосипеди.
 показать весь комментарий
 
 
В России на фоне массового распространения коронавируса и кризиса начались погромы. Люди в городе Ульяновск разгромили магазин с продуктами,
 показать весь комментарий
 
 
а вы мебельная фабрика - мебельная фабрика .....
 показать весь комментарий
 
на столе лежали две колбаски , а ты рассказывал Мне сказки
 показать весь комментарий
 
Не отвлекает ли своими нарезками КАК БЫ "новостей" Юрий Бутусов, - https://censor.net.ua, - от главного - готовящейся переворот по смещение этой гламурно-некомпетентной власти под названием управляемый из Кремля хаос полезных идиотов под предводительством наивного и некомпетентного вожака?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх