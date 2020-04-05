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 Киево-Печерскую Лавру закрыли для посетителей, монахов тестируют на коронавирус

Братии Киево-Печерской Лавры проводят тестирование на наличие COVID-19, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале Киево-Печерской Лавры, передает Цензор.НЕТ.

"Для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет. В соответствии с санитарными требованиями во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с привлечением видеотрансляции", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186902
 
 
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была заметочка, что нашли у паши мерседеса... Бог он всё видит... Киево-Печерскую Лавру закрыли для посетителей, монахов тестируют на коронавирус - Цензор.НЕТ 7360
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Надіюсь що ця с...ука православна слідуюча, Усіку приготовиться.

Киево-Печерскую Лавру закрыли для посетителей, монахов тестируют на коронавирус - Цензор.НЕТ 8300
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Монахов можно сразу отправить в паРАШУ.
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Автобус с верующими из Штефан Водэ в Почаевскую Лавру отправил какой-то высокопоставленный соССиалист,о котором молчат наши власти.Оттуда зараза распространилась в соседние села,где уже есть скончавшиеся.Нынче Штефан Водэ,несмотря на небольшую численность населения,на втором месте после Кишинева по числу зараженных и находится на карантине.
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