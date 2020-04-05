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 ГБР расследует ДТП с участием автомобиля полиции в Херсоне. ФОТО

Следователи ГБР расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля полиции, которое произошло в г. Херсон.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, около 9:00 утра 5 апреля на одном из перекрестков Херсона произошло столкновение полицейского автомобиля Skoda Rapid и ВАЗ-2108.

ГБР расследует ДТП с участием автомобиля полиции в Херсоне 01

"Автомобиль правоохранителей, за рулем которого находился инспектор одного из отделений ГУ Нацполиции в Херсонской области, двигался по главной дороге. В это время водитель ВАЗа в нарушение правил безопасности дорожного движения выехал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение. В результате ДТП, ВАЗ-2108. перевернулся, а двое его пассажиров получили телесные повреждения в виде закрытых переломов",- говорится в сообщении.

Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия.

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ГБР расследует ДТП с участием автомобиля полиции в Херсоне 02

В случае доказательства вины (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), виновнику ДТП грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3186901
 
 
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Я и не сомневался насчет того кто оказался прав и кто неправ. Стабильность признак класса.)
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Я так понимаю «Приусы» уже закончились.
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ну, - таки-да..- пошли шкоды с мицурками, обещали скоро и до крузаков добраться...
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Я и не сомневался насчет того кто оказался прав и кто неправ. Стабильность признак класса.)
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..а такая стабильность - признак и не мастерства, и даже не подмастерья-ученика..
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Я так понимаю «Приусы» уже закончились.
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ну, - таки-да..- пошли шкоды с мицурками, обещали скоро и до крузаков добраться...
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вижу пешеходный переход возле жигуля . значит в этом месте должны ВСЕ двигаться осторожно. что инкриминируют и за что сидит Дронов? . если бы и кабы то бы эта **** проскочила на красный и смертей небылоб. предъява ментам. если бы кабы менты выезжали на перекресток с пешеходным переходом внимательно и осторожно то жужик спокойно проехал бы а они его догнали бы и отрафовали. ВЫВОД по примеру дтп зайцева дронов, виноваты менты. и так как жуж никого не убил, ему штраф а ментов в тюрьму
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Как всё было: ВАЗ 2108 спокойно переходил пешеходный переход, как вдруг... ДБР розслідує ДТП з участю автомобіля поліції в Херсоні - Цензор.НЕТ 5316
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я уже писал. больше аварий чем у ментов может быть только у одноруких слепых и в жопень пьяных обычных водил. стеди нормальных они двадцатикратные чемпионыпо дтп, годовую статистику дтп с ментами не озвучивают
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І скільки мусора летіли? Ще й біля пішохідного переходу.
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В этом районе частники постоянно устраивают гонки. Так что полиция навряд ли виновна. Частники ул Украинскую вообще не считают за главную, им главная улица та, по которой едут они. Аварий в этом районе до х... и больше именно за счет таких "водил"
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