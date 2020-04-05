 ГБР расследует ДТП с участием автомобиля полиции в Херсоне. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, около 9:00 утра 5 апреля на одном из перекрестков Херсона произошло столкновение полицейского автомобиля Skoda Rapid и ВАЗ-2108.

"Автомобиль правоохранителей, за рулем которого находился инспектор одного из отделений ГУ Нацполиции в Херсонской области, двигался по главной дороге. В это время водитель ВАЗа в нарушение правил безопасности дорожного движения выехал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение. В результате ДТП, ВАЗ-2108. перевернулся, а двое его пассажиров получили телесные повреждения в виде закрытых переломов",- говорится в сообщении.

Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия.

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В случае доказательства вины (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), виновнику ДТП грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.