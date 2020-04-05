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 Политика Украины
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 Оккупанты блокируют в Крыму 20 украинских сайтов, - Крымская правозащитная группа

В Крыму 10 провайдеров в 9 населенных пунктах полностью блокируют 20 украинских информационных сайтов, две социальные сети, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, "Хизб ут-Тахрир" и Свидетелей Иеговы. Три украинских информационных сайта доступны только частично. Вместе с тем, оккупанты разблокировали доступ к сайту канала "112 Украина".

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы в феврале-марте 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечается, провайдеры не дают доступ к сайтам: Цензор.нет, QHA, След.нет, UAinfo, "5 канал", Радио Хаят, "Фокус", "Главком", Центр журналистских расследований, "ТонеТо", "Депо", "Украинская правда", "РБК-Украина", "Укринформ", "Левый берег", "Зеркало недели", "Стрічка", "Апостроф", "Главное", и Blackseanews, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграм, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и "Хизб ут-Тахрир".

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У пяти провайдеров из 10 недоступен сайт общественного объединения "Крымская солидарность". Cайт АТR блокируют три провайдера, а сайт "Информационного сопротивления" блокируют два провайдера из всех проверенных.

"По сравнению с мониторингом, проведенным КПГ в декабре 2019 года, количество заблокированных сайтов увеличилось. В декабре к сайту Апостроф доступ блокировали 8 провайдеров, а сейчас он недоступен у всех проверенных провайдеров. Полностью заблокирован также сайт Главное, прежде частично доступный. К сайту Blackseanews еще в декабре 2019 года был свободный доступ у всех провайдеров. Сейчас все 10 провайдеров полностью блокируют его. При этом сайт канала "112 Украина", который был недоступен в декабре, сейчас доступен у всех проверенных провайдеров", - отмечают правозащитники.

Проверку доступности сайтов провели с помощью сетей 10 разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), Realnet (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Гигабайт (Бахчисарай), STTS (Джанкой), отмечают правозащитники.

Оккупанты блокируют в Крыму 20 украинских сайтов, - Крымская правозащитная группа 01
Оккупанты блокируют в Крыму 20 украинских сайтов, - Крымская правозащитная группа 02

Источник: https://censor.net.ua/n3186900
 
 
 Топ комментарии
 
в матушку греби, к бирозам, прислонись - многим твоим легчало Оккупанты блокируют в Крыму 20 украинских сайтов, - Крымская правозащитная группа - Цензор.НЕТ 4543
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А всех кого не блокируют должно проверить СБУ.
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Ще рєпа й щі добре допомагають від нестерпного каціоналістичного болю.
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А всех кого не блокируют должно проверить СБУ.
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сайт кореспондент, однозначно пророссийский, выходит без блока.
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блин, они же оккупанты - удивился кто?
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Да, оккупанты разблокировали "112 Украина", чему удивляться
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у нас тоже блокируют немытые , приходится на VPN переключатся , чтобы посмотреть - а шо там в немытой
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та вас обнуленных вроде и не спрашивал никогда никто
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Ну у нас клоун с тв, следующим будет клоун блоххер...все логично
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....оккупанты разблокировали доступ к сайту канала "112 Украина"....

Так він озвучує "новини" тв канала раша тудей.
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проба коммента через VPN
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Нужно быть реалистами, их там никто не читает. Меня самого мова раздражает. если ее мне навязывают, попуститесь трохи нацики.
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в матушку греби, к бирозам, прислонись - многим твоим легчало
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Ще рєпа й щі добре допомагають від нестерпного каціоналістичного болю.
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имперская боль у их.. - дегенераты бо....
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Пиндоса забыл спросить
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Не заводься. Тобі ще йому гуманітарну допомогу надсилати.
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я? на кацапию? помощь? - нет сразу и навсегда.
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Москалику, що ж ти соромишся свого стяга і заходиш на заборонений у вас Цензор під ВПН???
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5 канал блокируют, а плюсы и униан нет, хм наверно сговор Пороха с путлером
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Потерявшие стыд и совесть крысаки, продолжают по велению вошдя сохранять обидчивость,

а отсутствие собственных мыслей, пока не мешает им быть единомышленниками.
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Власти Китая сообщают об опасной тенденции, связанной с гражданами, которые возвращаются домой с территории РФ. Известно, что в Китае были зафиксированы несколько десятков новых случаев заражения коронавирусом среди граждан, именно вернувшихся из РФ. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения КНР. Все эти случаи заражения коронавирусом в Китае были выявлены у вернувшихся в провинцию Хэйлунцзян из Владивостока (РФ). Ранее стало известно, что реальная обстановка с распространением на Дальнем Востоке эпидемия коронавируса властями РФ намеренно скрывается.
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путин сказал всем в Рай , значит в Рай !
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Хто б сумлівався що бандерівський Цензор буде на першому місці.
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А мне вообще похер, что там в Крыму делается.Зачем эта беспонтовая инфа?
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все що потрібно знати про 112 канал для кого і на кого він працює
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крьісм знову погорів з туристами "щоразу - що треба" (с))))
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