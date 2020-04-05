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 В Херсоне выявлены два новых случая COVID-19

В Херсоне выявлены два новых случая COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это члены семей людей, заболевших ранее", - отметили в пресс служба городского совета..

По состоянию на 5 апреля в Херсоне пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Все больные госпитализированы, они не нуждаются в реанимационных мероприятий с использованием аппарата ИВЛ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Херсон закрыли на карантин - там выявили случай COVID-19; всего в области заболели четверо, один из них умер. ВИДЕО

Всего в Херсонской области диагноз коронавирус подтверждено у 10 человек (Геническ, Алешки, Голопристанский район, Херсон, Новая Каховка, Чаплинский район), один из случаев - летальный.

Источник: https://censor.net.ua/n3186899
 
 
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Знаю чудовий рецепт, як примусити пенсіонерів не виходити з оселі. Надіти на кожного браслета. Пообіцяти халяву 500 грн, якщо місяць не виходить з дому. 90% пенсіонерів і не рипнуться вийти.
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типа пенсы это жадные и трусливые животные, да?

А молодые и середняки классные челы - душевные, смелые и умные, да?
Так вот... - процент долб-ов и там и там одинаков....
твой пост этому подтверждение...
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