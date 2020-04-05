В Херсоне выявлены два новых случая COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это члены семей людей, заболевших ранее", - отметили в пресс служба городского совета..
По состоянию на 5 апреля в Херсоне пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Все больные госпитализированы, они не нуждаются в реанимационных мероприятий с использованием аппарата ИВЛ.
Всего в Херсонской области диагноз коронавирус подтверждено у 10 человек (Геническ, Алешки, Голопристанский район, Херсон, Новая Каховка, Чаплинский район), один из случаев - летальный.
А молодые и середняки классные челы - душевные, смелые и умные, да?
Так вот... - процент долб-ов и там и там одинаков....
твой пост этому подтверждение...