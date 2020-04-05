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 Политика Украины
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 В Запорожье общественный транспорт будет работать, несмотря на карантин, - мэр Буряк

Согласно постановлению Кабмина, с понедельника, 6 апреля, в Украине усиливается карантинный режим, в частности должны прекратиться автобусные перевозки. В Запорожье общественный транспорт будет работать.

Об этом в Facebook написал городской голова Запорожья Владимир Буряк, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, наверное, правильная. Но я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу. Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение - завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты! Руководствуюсь Постановлением Кабинета министров от 2 апреля 2020 № 255", - написал Буряк.

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Он подчеркнул, что 6 апреля большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше. В транспорте можно находиться только в маске или респираторе.

В случае, если Кабмин издаст новое постановление, в Запорожье соберут заседание штаба будут оперативно принимать соответствующие решения.

В Запорожье общественный транспорт будет работать, несмотря на карантин, - мэр Буряк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186898
 
 
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Зелебобиков как всегда нах послали В Запорожье общественный транспорт будет работать, несмотря на карантин, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 610
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И правильно сделали. Побольше бы таких.
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Кому и кобыла невеста, а ПЕСикам рыги - нормальна влада В Запорожье общественный транспорт будет работать, несмотря на карантин, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 1035
Буряк -кандидат у народні депутати від партії «Опозиційний блок» на парламентських виборах 2019 року, № 8 у списку
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Мер не є в політичній партії, хоча погано, що він був ригом. При цьому він сам все не вирішує і прийняв правильне рішення на відміну від багатьох мерів.
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Да, да. Був и резко перестав за каких-нибудь полгода. А теперь принимает правильные решения, хотя сам все не решает. Философ 80 го левела
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Я дивлюся лише на дії. Зараз ригів у зевладі повно. Так, що спочатку про них.
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А зачем политику к действиям мера пристегивать? Он решение партии огласил?
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"доброго політика" забанили, ось він і надягнув ЗЕлену маску крокодила.
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Мэр Запорожья, Буряк - "В Запорожье общественный транспорт будет работать, несмотря на карантин"

Кожен допомогає людям як може..........

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странно...
Буряк не боксер как в Киеве, но в отличии от него не ссыкун.... - способен принимать самостоятельные и здравые решения...
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того самого...?
может...
но в любом случае не боится брать на себя ответственность....
Кличко завтра прикажут затопить метро - выполнит...
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Вместо рациональных решений набор идиотов принимает идиотские решения. Сначала один мародерствовал, уничтожил медицину, Зек оказался ничем не лучше.
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Про Зе було відомо що виборів. Тепер головне, щоб його виборці покаялися, бо оберуть чергового кловуна.
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Еще раз особо одаренному поясняю, что избиратели дали оценку деятельности на посту Президента Порошенко. Будут выборы, избиратели дадут оценку Президенту Зеленскому. Рез2льтат олинаково плохой по простой причине оба стали Прещидентами не благодаря политической эволюции, а благодаря избирательной технологии.
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Ти одарьоний оптиміст, бо твій Зе не відбуде всю свою каденцію. Йому люди вже дали оцінку.
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Сейчас у власти политический мутант, Петр Алексеевич Зеленский.
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Давай лучше в коммунизм верить))А выберут того, кого выберет большинство, как бы вы к нему не относились.
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закрыть немедленно - передвигаться ползком по бровкам и не быстро.
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подивимось пізніше, скільки людей помре у Запоріжжі. Прогнозую, що найбільше з усіх міст України.
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Пока, что наоборот. Умирает больше всего там, где остановили транспорт.
Первым из всех городов в Украине, кто остановил общественный транспорт, был Ивано-Франковск.
Так вот больше всего умерло именно во Франковске.
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К сожалению, Киеву давно не везет с мерами. Или воры или дебилы, или все вместе.
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так то була лише рекомендація кабміну, не наказ? Так якого ж в інших містах теж не зробити як в Запоріжжі! посмотрите онлайн камеру в Мадриде людей почти нет в самом центре а автобусы ездят по расписанию правда почти никого нет в них но и не нет полицейского в автобусе и спецпропуск при том что Испания сейчас130759 зараженных и умерло 12418 людей и конечно частый транспорт ездит как нам грозятся запретить https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/espana/comunidad-de-madrid/madrid/calle-alcala.html
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А организовать доставку этих самых комунальщиков спецавтобусами? Не?
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Хватит тут бомбить. Остановили транспорт в Киеве и других крупных городах правильно. У нас пенсы катались главным образом от не...я делать и потом бы пачками помирали. Нормально никто ничего не выполняет. Увы.
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всегда найдется тот, кто хочет, поступить не так как все - но потом отвечать почему то - не хочет - странно это
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не думаю что ему позволят это сделать, ибо это уже не карантин
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хоть один адекватный ... - уже радует
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Вчера вот такой пенсионер орала не своим голосом, что почему в банк только по двое заходят и давайте быстрее. Когда ей пояснили, что все написано черным по украински на дверях, о правилах прохода. Она все равно продолжала кипеишевать. На что я уже не выдержал и сказал, что мол быстрее не будет и не нужно тут ажиотаж создавать от нечего делать.
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Це не тому, що пенсіонер. Молодих дебілів теж вистачає.
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целоваться там, ласты чухать при встрече совсем не обязательно,
но и маразм с паникой не нужно включать...
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Возможно он и прав. Я не вижу какого-то ажиотажа на остановках.. Людей практически никого нет. Может потому что не центр города, а может потому что люди понятливые.
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