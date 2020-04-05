 В Запорожье общественный транспорт будет работать, несмотря на карантин, - мэр Буряк

Об этом в Facebook написал городской голова Запорожья Владимир Буряк, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, наверное, правильная. Но я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу. Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение - завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты! Руководствуюсь Постановлением Кабинета министров от 2 апреля 2020 № 255", - написал Буряк.

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Он подчеркнул, что 6 апреля большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше. В транспорте можно находиться только в маске или респираторе.

В случае, если Кабмин издаст новое постановление, в Запорожье соберут заседание штаба будут оперативно принимать соответствующие решения.